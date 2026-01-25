婆婆因1节俭习惯患大肠癌 靠3招抗癌30年不复发 最爱吃这种火锅养生

饮食节俭也易患大肠癌？台湾一位60多岁奶奶证实患上大肠癌第3期，其患癌原因有机会与她的一个节俭饮食有关。不过，其后她接受治疗，并透过3大日常健康贴士，成功控制大肠癌病情，病情至今已30年都未有复发，奶奶至今更已达97岁高龄。

婆婆因1节俭习惯患大肠癌 靠3招抗癌30年不复发

谭敦慈在节目《小宇宙大爆发》中分享，她的大肠癌奶奶过去在饮食上相当节俭，吃不完的食物会隔餐再吃，有时明明食物已经变味、发酸也舍不得丢弃，甚至会加入梳打粉来中和酸味后继续食用。谭敦慈发现后极力阻止，并强调食物一旦发酸，代表已有细菌滋生，即便用方法去除酸味，有害物质仍存在其中。长期摄取这类不新鲜食物及加工腌渍品，被认为是诱发大肠癌的环境因素之一。

谭敦慈指，奶奶其后接受癌症治疗后，同时彻底改变饮食习惯及搭配适度运动，后来大肠癌病情更渐渐稳定，不但不用再覆诊，而且大肠癌病情30年以来也没有复发，奶奶至今更已达97岁高龄。

谭敦慈提到，奶奶用以下3招饮食成功抗癌30年，大家不妨参考一下：

对抗大肠癌｜1. 以原型食物为主

舍弃不新鲜食物、腌渍类与加工食品。改以原型食物为主，例如鱼、肉、虾，但不吃鱼丸、贡丸、虾丸。

对抗大肠癌｜2. 吃清汤火锅

第1步：先将2大盘青菜下锅煮熟，并吃完这些蔬菜。

第2步：开始煮鱼肉或瘦肉等蛋白质。

第3步：若吃鸡肉，一定会先去除鸡皮，减少脂肪摄取。

对抗大肠癌｜3. 适度运动

搭配规律的适度运动提升身体机能。

对抗大肠癌｜化疗期间有何饮食贴士？

奶奶当时经历了6次化疗，过程相当成功。谭敦慈指，在化疗期间，最重要的营养原则是 「吃得下、吃得够」 ，以维持体力对抗治疗副作用。她回忆，当奶奶因化疗副作用而毫无食欲时，她曾特意准备炸鸡这类口味较重的食物。在刺激食欲后，再去掉油炸的鸡皮给她食用。

谭敦慈指，只要愿意吃、吃得下，身体就有继续战斗的能量。谭敦慈也提醒所有正在接受化疗的患者及家属，化疗病人容易失去食欲，但只喝汤是不够营养，一定要把实质的肉类食物吃下肚，才能提供身体修复与抗癌所需的充足蛋白质。

大肠癌的成因/高危因素/病征

根据衞生署资料，大肠癌是结肠或直肠内的细胞异常生长所形成的癌病。癌细胞会持续生长，并逐渐扩散和转移至身体其他部位。大肠癌是香港常见的癌症，以新增个案计算大肠癌更是男性第二位最常见的癌症。年纪愈大患上大肠癌的机会便愈高，特别是50岁以上的人士更要加倍注意。

大肠癌的高危因素包括：

高动物脂肪和低纤维（如蔬果）的饮食习惯

缺乏运动

家族中曾有人患上大肠癌或遗传性肠病

结肠长期发炎(又称溃疡性结肠炎)或长出息肉

大肠癌的常见病征包括：

大便带血（呈鲜红或深红）或带有大量分泌黏液

大便习惯改变，如大便变稀或便秘

刚大便后还有便急的感觉，但不能排出大便

腹部不适（经常有胃气痛、饱胀或胃抽筋的感觉）

体重无故地下降

以上提出的大肠癌征状可能与其他疾病的征状相近，因此如发现任何异常征状，应及早请教医生。另外，饮食习惯对预防大肠癌非常重要。保持健康的生活方式，能减低患上大肠癌的机会。因此，应多吃蔬果和五谷类食物，少吃肉类和动物脂肪。

资料来源：《小宇宙大爆发》、衞生署

延伸阅读：60%肺癌患者确诊已是晚期 推介4类食物防肺癌 缺维他命A易患癌？鸡蛋可护肺？

---

相关文章：

看手脚5大异样自测癌症风险 手指现1变化恐属肺癌征兆 伴随这症状增14倍死亡风险

不吸烟照患肺癌？1类人风险高近6倍 营养师教吃5类食物防癌护肺

煮食油烟恐致肺癌！公开11种食油发烟点摆脱致癌物 哪种适合煎炸更护心血管？

抗癌疫苗？｜研究揭这新冠疫苗可抗癌续命 肺癌患者接种后 寿命延长近1倍