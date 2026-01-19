高胆固醇有样睇？医生拆解外表3大征兆自测风险 眼皮出现这症状恐高危？

胆固醇过高有样睇？很多人以为，胆固醇过高要靠体检才可得知，其实不然。有心脏内科医生分享，可以从外貌上的3个征兆，得知胆固醇超标。当中看眼皮、耳珠都可以察觉胆固醇超标先兆？

高胆固醇有样睇？医生拆解外表3大征兆自测风险

心脏内科医生陈冠任早前在节目上分享，胆固醇过高通常无明显症状，许多人长期超标而不自知。如果血管壁堆积过多坏胆固醇（LDL），易沉积血管壁形成斑，致血管钙化，增加心肌梗塞、脑中风及猝死风险；相反好胆固醇（HDL）则有助清除血管壁多余脂质，胆固醇好坏比例才是关键。陈医生指，若出现以下脸部及头部征兆，可能是血脂超标的警示：

【同场加映】胆固醇有分好坏？胆固醇超标有何影响？

高胆固醇征兆｜1. 耳珠有折痕

耳珠如果出现对角线或斜线深折痕，又称为法兰克征象（Frank's sign），可能表示胆固醇过高、血液循环有问题，或与血管弹性下降、微循环不良有关，建议作进一步详细检查。

据国外研究指，法兰克征象是Sanders T. Frank 博士在20名心绞痛患者身上观察到这种皱纹而命名；耳珠折痕会出现在冠状动脉疾病、周边动脉阻塞性疾病及脑血管疾病的患者身上，与心血管耳问题存在关联。

高胆固醇征兆｜2. 眼睛黄斑瘤

当眼皮上出现微凸的黄色结节或斑块，有机会是患有眼睛黄斑瘤。陈医生指，这症状出现成因是胆固醇过高，血管中的脂肪类物质会沉积在皮肤表面，形成黄斑瘤，也代表著脂质出现代谢异常的警号。

高胆固醇征兆｜3. 头晕、头胀、颈部不适

有些人会出现头晕、头胀、颈部不适的情况，陈医生提醒，当出现此类可能与脑部血流不顺、血管狭窄的相关症状时，建议到心脏科或新陈代谢科做相关检查，确认是否为高血脂、坏胆固醇的问题。

陈医生指出，高胆固醇、高血脂都可以透过饮食调整、规律运动等生活方式改变去控制：

先进行饮食与运动调整：大多数人可透过此方式有效控制 定期追踪血脂变化：确认好坏胆固醇比例是否改善 若生活调整无效：再由医生评估是否需药物治疗 切勿自行服药：降血脂药物需专业评估，避免副作用

专家履历：心脏内科医生陈冠任

现为台湾新光医院心脏内科主治医生，专长治疗高血压、高血脂、高血糖、一般心脏学、心绞痛、冠心病等心血管疾病。

延伸阅读：脸水肿皱纹多=中风心脏病先兆？外貌有9大变化恐患心血管病 医生教自测症状

---

相关文章：

65岁男爱养生仍血脂超标！医生教做3件事降风险 三酸甘油脂狂降92%

睡眠不足易患心脏病中风 不服药靠5招降胆固醇 推介护心降血脂早餐

经常头晕疲倦等于大脑受损？出现1情况恐中风 持续半小时须求医

3秒知结果！耳朵出现1情况恐中风患心脏病 医生教3招自测血管健康