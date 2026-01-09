免疫治疗｜末期肺癌患者续命3年不复发 医生解构免疫治疗功效 适用18种癌症副作用较轻

【免疫治疗/癌症治疗】在不少人心中，「癌症」仍然是令人闻之色变的字眼，被认为是不治之症。事实上，随著医疗科技的进步，癌症治疗已不再局限于传统的手术、化疗或电疗及标靶治疗。临床肿瘤科专科医生郑志坚接受《星岛头条》访问表示，免疫治疗的出现，为患者带来新曙光，不单止有机会「减期」，甚至令癌细胞完全消失。

免疫治疗｜末期肺癌患者续命3年不复发 医生解构免疫治疗功效

郑志坚医生分享，曾有一位78岁的末期肺癌患者，癌细胞已扩散至肺膜及淋巴，经生物标记检查后，为他安排免疫治疗配合化疗。经过四个疗程后，肿瘤奇迹般地消失，随后他再接受两年维持性免疫治疗，检查后仍然看不到癌细胞，至今三年过去，身体状况稳定，癌症没有复发。这案例证明了免疫治疗不仅是医学上的突破，更是延续生命的关键。

【同场加映】肺癌征兆+扩散后症状

免疫治疗适用于18种癌症 应用范围持续扩大

免疫治疗是利用人体自身的免疫系统来治疗癌症。郑医生指：「人体免疫细胞本身具备识别、攻击异常细胞的能力，而攻击前会先做『认证』。但癌细胞会『伪造身份证』，透过伪装欺骗免疫细胞，让免疫细胞误以为癌细胞是『自己人』而停止攻击。」而免疫治疗中最常用的免疫检查点抑制剂，能恢复免疫系统辨别癌细胞的能力，让它们直接攻击癌细胞。

要判断是否适合用免疫治疗，第一，要视乎对应的癌症种类与期数，第二是生物标记检测结果。在开始免疫治疗前，医生有机会为患者进行生物标记PD-L1蛋白检测以制定最合适的治疗方案。郑医生举例指：「晚期肺癌可以使用免疫治疗，若PD-L1表达水平比较高，可单独使用免疫治疗，若低表达或阴性则需要配合化疗。」经过10年来不断发展，免疫治疗由最初只适用于黑色素瘤，目前所适用的癌症，已扩大至18种之多，包括肺癌、乳癌、头颈癌、子宫内膜癌、膀胱癌等常见癌症。

免疫治疗辅助 成早期癌症治疗新趋势

最初，免疫治疗主要用于晚期或转移性癌症，但近年已逐步应用于早期病人，作为术前或术后辅助治疗。郑医生以早期三阴性乳癌为例，在手术前使用免疫治疗作为前导性治疗，能够缩小肿瘤、减少切除范围，保留乳房的外观及减少淋巴清扫等手术并发症。「首要目标是预防扩散，第二是缩小肿瘤，第三是做完手术后观察药物的反应，再决定是否需要调整药物，从而减低复发率。」

临床数据显示，乳癌患者在术前加入免疫治疗联合化疗，肿瘤在术后达到病理完全缓解的比例可达六成半，即约70%的乳癌患者在手术后检查无发现任何残留癌细胞，治疗成效显著。此外，将免疫治疗纳入辅助疗法能显著延长第二、三期三阴性乳癌复发时间并提升整体存活率，患者的五年存活率由81%提升至86%，实在令人鼓舞。

免疫治疗副作用较化疗轻微

传统的化疗可能会影响多个器官，出现掉发、恶心、疲劳等副作用。而免疫治疗并非直接透过药物去杀死癌细胞，对正常细胞的影响较少，副作用亦较轻微。郑医生亦提醒：「有时候免疫系统被过度刺激的时候，有机会误攻自身组织，就好像免疫系统病那样，出现皮肤反应、肠胃不适及内分泌失调，少数患者可能出现肝酵素升高或肾功能异常。」若出现副作用，医生有机会使用药物控制，绝大部分患者仍能接受治疗。

免疫治疗配合电疗 未来将大大提升治愈率

免疫治疗仍然有很大的突破空间，郑医生指，未来的发展方向，将重点研究免疫治疗怎样配合其他治疗，例如电疗，以提升治愈率。「电疗电死癌细胞后，激发大量癌症抗原产生。这时候，免疫系统认出这些抗原，并大量生产杀死癌细胞的淋巴细胞。这些淋巴细胞，更会走到身体其他地方，杀死未接受电疗的癌细胞，就好像隔山打牛般，大大提升治疗效果。」

冀政府扩大资助范围

免疫治疗虽然为无数癌症患者点燃希望，但对于经济有困难的患者，实在难以负担。目前关爱基金资助未覆盖全部免疫治疗药物，眼看著不少患者，错失最佳的治疗时机，郑医生寄望政府的关爱基金能够放宽免疫治疗药物的援助，扩大癌症患者的资助范围，让更多癌症患者能及时使用免疫治疗，重拾健康有质素的生活。

延伸阅读：全球癌症新症年增近2000万 营养师推介12大防癌蔬菜 这种击败洋葱/西兰花夺冠！

---

相关文章：

癌症一确诊已晚期？医生教分早期癌症10大征兆 喉咙痛/头痛持续即求医

抗癌疫苗？｜研究揭这新冠疫苗可抗癌续命 肺癌患者接种后 寿命延长近1倍

运动可制造「抗癌血」？研究揭2类运动最有效 抑制癌细胞生长防复发

西兰花2部位常被当厨余 研究揭抗癌力高100倍 更改善脂肪肝/糖尿病