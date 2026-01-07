雀巢惠氏等婴幼儿奶粉疑受蜡样芽孢杆菌污染 可致中毒呕吐腹泻 食安中心吁停用
发布时间：11:50 2026-01-07 HKT
食物安全中心今日（6日）公布，雀巢公司于欧洲进行的预防性回收行动，因为个别原材料可能受微生物蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）污染；雀巢香港确认本港市场上有婴幼儿配方奶粉亦可能曾使用相关原材料，已即时停售及展开回收。蜡样芽孢杆菌对身体有甚么影响？
雀巢/惠氏等婴幼儿奶粉疑受蜡样芽孢杆菌污染 21个批次产品即时停售
食安中心早前透过食物事故监测系统，得悉雀巢公司在欧洲自愿回收部分批次的雀巢婴儿配方奶粉，因为怀疑个别产品可能受到蜡样芽孢杆菌污染。根据雀巢香港最新资料显示，其进口本港的婴幼儿配方奶粉有21个批次亦可能曾使用相关原材料，为审慎起见，已将受影响产品停售和下架，并展开预防性的回收。
食安中心呼吁，市民立即停止让婴幼儿食用涉事批次产品，并致电供应商热线（2599 8874）处理。以下为受影响并需回收的21个产品批次：
雀巢能恩
|产品名称
|批次编号
|此日期前最佳 (日/月/年)
|原产地
|能恩启护 3 号配方 BL 2 HMO (800 克)
|52070742F4
|26/07/2027
|德国
|能恩全护 1 号配方 7HMO (800 克)
|52970742F1
|24/10/2027
|德国
|能恩全护 1 号配方 7HMO (350 克)
|52970742C1
|24/10/2027
|德国
|能恩全护 2 号配方 7HMO (800 克)
|53070742F1
|03/11/2027
|德国
|能恩全护 3 号配方 7HMO (800 克)
|52770017V2
|04/10/2027
|瑞士
|能恩全护 4 号配方 7HMO (800 克)
|53030017C2
|30/10/2027
|瑞士
惠氏营养品
|产品名称
|批次编号
|此日期前最佳 (日/月/年)
|原产地
|S-26 ULTIMA 2 号配方 (800 克)
|51590017C6
|08/06/2027
|德国
|ILLUMA 低敏 1 号配方 BL 2 HMO (800 克)
|51660742F2
|15/06/2027
|德国
|ILLUMA 低敏 3 号配方 BL 2 HMO (800 克)
|52070742F3
|26/07/2027
|德国
|ILLUMA 有机配方第 2 阶段 (800 克)
|51620017C1
|11/06/2027
|瑞士
|ILLUMA 有机配方第 3 阶段 (800 克)
|51620017C2
|11/06/2027
|瑞士
|ILLUMA LUXA 配方第 1 阶段 (800 克)
|51190017C2
|29/04/2027
|瑞士
|51550017C3
|04/06/2027
|瑞士
|ILLUMA LUXA 配方第 4 阶段 (800 克)
|52580017C1
|15/09/2027
|瑞士
|ILLUMA LUXA 配方第 2 阶段 (800 克)
|51400017C1
|20/05/2027
|瑞士
|52580017C2
|15/09/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 1 阶段 (800 克)
|51640017V1
|13/06/2027
|瑞士
|52840017C2
|11/10/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 2 阶段 (800 克)
|52900017C1
|17/10/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 3 阶段 (800 克)
|52910017C1
|18/10/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 4 阶段 (800 克)
|52910017C2
|18/10/2027
|瑞士
蜡样芽孢杆菌藏食安风险 可致中毒呕吐腹泻
食安中心资料显示，蜡样芽孢杆菌是一种可产生孢子的环境常见细菌，广泛存在于土壤、蔬果及香草中。在正常情况下，食物中含量极低，但若保存不当，细菌可大量繁殖并产生毒素，引致食物中毒。蜡样芽孢杆菌有以下特性：
- 最佳生长温度约为摄氏30至37度，在摄氏4度以下便会停止生长。
- 烹煮热力不但不能杀灭孢子，还会诱发孢子萌发，成为繁殖细胞。食物如放置室温下过久，便会大量生长或产生致吐毒素。
- 产生的致吐毒素非常耐热，可抵受摄氏126度高温长达90分钟，一旦在食物中产生，即使彻底翻热，也不能将之消除。
进食受过量蜡样芽孢杆菌或其毒素污染的食物，可引致以下2类中毒：
1. 呕吐型中毒
- 症状：进食后数小时内出现呕吐等症状。
- 源头：一般与米制品及其他淀粉质食物有关。
2. 腹泻型中毒
- 症状：伴随腹痛的水状腹泻。
- 源头：一般与肉类、奶类、蔬菜和鱼类等多种食物有关。
中心提醒，每克食物含有超过10万个蜡样芽孢杆菌细胞便有可能引致食物中毒。避免蜡样芽孢杆菌在食物中大量生长的关键，是食物在加热处理后要控制好贮存的时间和温度，如非即时进食，应把食物贮存于安全温度（摄氏60度以上／摄氏4度或以下）；另外，避免把易坏的预先包装食物和饮品放在室温下过久；开封或翻热后应立即食用。
