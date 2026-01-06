男子腹胀易累揭患胰脏癌 半年拒治疗肿瘤大30% 医生吁及早做1事存活率增至80%

胰脏癌是本港致命癌症的第四位，素有「癌王」之称，早期症状不明显，待发现时已届晚期，存活率不高。有医生分享案例，指有患者确诊早期胰脏癌，拖延治疗半年后惊觉肿瘤由6mm长到8mm，生长速度十分惊人。医生呼吁，只要及早做1事，5年存活率可提高8倍；胰脏癌肿瘤的生长速度到底有多快？

男子腹胀易累揭患胰脏癌 半年拒治疗肿瘤大30%

胃肠肝胆科医生林相宏在个人Facebook分享案例，一位60岁男患者有严重家族糖尿病史，父母及兄长均为糖尿病患；近期易感到疲倦、冒冷汗，上腹部偶有闷胀感觉，食欲尚可但体重缓慢下降；患者家人警觉其症状符合胰脏癌3大警号：

腹胀

糖尿病

体重下降

患者求医后，发现患严重糖尿病，空腹血糖高达200mg/dL、糖化血红蛋白（HbA1c）达13%，透过胰脏内视镜超声波发现6mm肿瘤；患者起初抗拒切片手术与糖尿病治疗，认为「自己没怎样」，故延误治疗半年。半年后在家人的坚持下再次检查，经内视镜超声波切片检查后，发现肿瘤已从6mm长至8mm，6个月内长大了3成，确诊为胰脏癌，患者终于同意接受手术。

胰脏癌治疗｜「早期筛检」存活率飙升8倍

很多人以为，胰脏癌一旦出现症状时再治疗会非常困难，且超过8成都无法进行手术，5年存活率只有约10%。但林医生解释，只要肿瘤在1cm内被发现，5年存活率可增加至80%，飙升8倍；他呼吁，定期做早期筛检以增加存活率。他分析，胰脏癌生长速度存在差异，早期筛检十分重要：

按照60岁男患者的案例，其早期肿瘤生长缓慢，半年6mm长大到8mm。

有文献指，早期胰脏癌肿瘤要超过200日，才会长到2倍大；

晚期胰脏癌肿瘤生长很快速，仅约60日就可长到2倍大，故晚期患者的病情易急转直下。

胰脏癌征兆｜胰脏癌6类常见症状 腹痛/皮肤㾗痒也要小心

胰脏癌有何症状？根据本港医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。胰脏位于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，导致当出现胰脏癌时，其位置较隐蔽难发现，加上胰脏癌初期病征并不明显，不少病人到胰脏癌晚期才察觉患病，影响生存率。即使胰脏癌可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

胰脏癌患者较常出现以下并发症：

黄疸

当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧

严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

胰脏癌成因｜10类人患胰脏癌风险较高

胰脏癌成因是甚么？甚么人易患胰脏癌？医管局指，胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。胰脏癌较常发生于65岁以上人士身上，此外，以下10类人风险也较高：

种族：黑人的风险较高

性别：男性比女性有更高风险

抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍

糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险

超重：超重的人有较大风险

饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌

化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料

感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍

遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见

慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但不一定是导致胰脏癌的原因

预防胰脏癌｜5大方法减胰脏癌风险

医管局指，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长

保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标

经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会

健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险

避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

