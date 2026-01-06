寒流来袭易致心肌梗塞/中风猝死 医生3个高危时间点 必保暖1部位护心血管

【寒流袭港】冬季季候风将于今日（6日）抵港，最低气温仅12度。每次寒流来袭，坊间间中会出现猝死个案。有医生解释，冬季的低温天气容易引发心肌梗塞、中风和猝死，更指出有3个高危病发时间点！

寒流袭港易致心肌梗塞/中风猝死 医生揭3个高危时间点

营养功能医学专家刘博仁近日在个人Facebook专页分享，每次寒流来袭时都会出现猝死案例，刘医生警告，别以为长者是高危族才需要担心，低温是心脏的隐形杀手，易导致心肌梗塞、中风，严重更可能猝死，而关键在于「温差巨大」的瞬间而非「一直很冷」的时候。他特别点名日常中的3大高危时间点：

冬季3个高危猝死时间点：

早上起床：早晨刚从温暖的被窝起身接触到冷空气时。 室内外转换：从开著暖气的室内走到室外。 洗澡前后：洗澡时脱去衣物，或是洗完热水澡突然接触到冷风时。

寒流袭港｜5招防猝死/护心血管

刘医生指出，上述时间点会令体温出现剧烈变化，让血管在短时间内经历「放松、剧烈收缩」的过程，极易诱发斑块剥离或血管破裂。他提醒，只要掌握正确的习惯，就能大幅降低风险，建议如下：

1. 实行「慢速起床法」

早晨切忌「弹跳式」起床，醒后先在被窝里活动手脚，让身体暖暖身、坐起来，披上外套再下床，避免直接暴露于冷空气中。

2. 严守头颈部保暖

头颈血管密集，散热极快。出门时必戴帽及围巾，颈部保暖能减少冷风刺激颈动脉，抑制交感神经过度反应。

3. 调整运动时间

寒流期间避免晨运（清晨5-7点低温时段运动），最好待日出气温回升后进行，并延长暖身时间至平常两倍，让血管有足够的时间适应。

4. 规律服药监测血压

三高患者绝不可擅自停药，因为冬天血压易波动剧烈，建议早晚测量，出现异常时立即求医、调整药物。

5. 定时补充暖水

冬季不易感口渴，但仍需定时饮用暖水，稀释血液黏稠度。避免过烫的热饮及过量酒精，酒精散热快、会加速失温。

寒流袭港｜为甚么冬天易有心肌梗塞/中风猝死？

刘医生指，人体是一个恒温系统，当遇冷时，身体为了维持核心体温，会启动一连串的生理防御机制，却会对心血管系统造成巨大压力。天冷引发心血管疾病，可以归纳为以下3个因素：

血管剧烈收缩 ：冷空气刺激皮肤的神经末梢时，交感神经会极度兴奋，导致全身血管收缩。血管突然变窄而血流不减，血压瞬间飙高。对高血压或血管硬化者，可能造成血管内壁受损，甚至引发斑块破裂。

：冷空气刺激皮肤的神经末梢时，交感神经会极度兴奋，导致全身血管收缩。血管突然变窄而血流不减，血压瞬间飙高。对高血压或血管硬化者，可能造成血管内壁受损，甚至引发斑块破裂。 血液浓稠度增加： 低温会令身体减少排汗，若水分摄取不足，血液会变得黏稠。同时血小板活性增强，凝血功能变活跃，血液更易凝结成块（血栓）。如果血栓堵塞心脏，会导致即心肌梗塞；血栓堵塞脑部即致缺血性中风。

低温会令身体减少排汗，若水分摄取不足，血液会变得黏稠。同时血小板活性增强，凝血功能变活跃，血液更易凝结成块（血栓）。如果血栓堵塞心脏，会导致即心肌梗塞；血栓堵塞脑部即致缺血性中风。 心脏负荷加剧：为维持体温，心脏需更用力跳动。血管收缩增加阻力，加上心跳加速，使心脏耗氧量大增。若冠状动脉已有狭窄，可能引发心绞痛或致命心律不整。

心肌梗塞不只胸痛 有8征兆速求医

心脏病是港人10大死因的第3位。根据本港医管局资料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍称为「心脏病发」，可危及生命。心肌梗塞通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的，而没有血液供应的心肌就无法正常运作，并开始坏死。

急性心肌梗塞症状

典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂，冒汗和呼吸困难。

非典型症状：如消化不良和头晕。

有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

急性心肌梗塞并发症

并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。

长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁、医管局

延伸阅读：医生拆解冬天5大夺命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1种保暖习惯可致命？

---

相关文章：

男子冬天一开窗即心肌梗塞险死 医生揭4大风险因素全中 有8症状速求医

30岁男打边炉后心肌梗塞倒地险死 医生揭吃火锅2大致命因素

天气转凉心血管易出事 营养师教多吃6类食物通血管 1类脂肪食物竟上榜？

专家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不御寒 重点保暖3部位