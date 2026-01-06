本港45%女性长者患骨质疏松 港大医学院破解运动强化骨骼之谜 开创治疗新方向

【骨质疏松/骨折】港大医学院研究团队近日取得突破性发现，成功解开运动维持骨骼强健的关键机制；此突破性发现为开发模拟运动效益的新型药物开创全新方向，有望成为骨质疏松症患者、长者及行动不便者的未来治疗方案。研究成果已发表于国际知名期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》。

本港45%女性长者患骨质疏松

据资料显示，本港65岁或以上女性中，高达45%患有骨质疏松症，男性则有13%；在2005年至2018年期间，因跌倒入院总数超过33万宗，骨质疏松症随人口老化问题在香港尤为严峻。

港大医学院临床医学学院内科学系研究团队利用小鼠模型及人类干细胞进行深入探索，发现骨髓中的间充质干细胞上一种特殊蛋白质「Piezo1」。这种蛋白质的功能如同的「运动感应器」，能侦测来自身体活动的机械讯号，帮助维持骨骼强健。Piezo1的作用如下：

当身体活动激活Piezo1时，能减少骨髓脂肪堆积，促进新骨形成。

当身体缺乏Piezo1，则会释放炎性讯号，促使干细胞转化为脂肪细胞，侵占骨组织空间，加剧骨质流失、阻碍新骨形成。

此发现为长者及因体弱、受伤或慢性疾病而无法运动的病人，提供了全新的治疗方向。领导研究的港大医学院内科学系讲座教授徐爱民指：「透过激活Piezo1讯号通路，我们有望模拟运动带来的益处，即使在缺乏实际运动的情况下，也能让身体产生类似运动时的生理反应，从而达到同等的强骨护骨效果。」

参与这项研究的法国团队负责人Eric Honoré教授认为，这为传统物理治疗之外提供了极具前景的新策略，未来可望为卧床或行动不便的高危人群提供针对性治疗，减缓骨质流失并降低骨折风险。

有望转化为临床应用的新疗法

研究团队目前正致力将这些基础发现转化为临床应用，目标是开发新型药物疗法，以保障骨骼健康，提升长者及卧床人士的生活质素。共同领导此研究的王柏乐博士总结道：「通过化学方式激活Piezo1通路，可帮助维持骨骼质量，支持患者维持独立生活的能力。」

骨质疏松症有何病征？3部位易骨折？

据本港衞生署资料显示，骨质疏松症本身并没有任何明显病征。部份患者可能会出现背痛的情况，大多数患者未必能于早期发现，很多时候直到发生骨折后才会发现患上骨质疏松症。

患者可能会出现以下症状：

因为轻微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而导致骨折

最常见的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨

骨质疏松症的患者亦可能因为脊椎骨塌陷，令背部变得弯曲，导致驼背和变矮。

骨质疏松症并非只出现于长者或女性身上。根据衞生署资料，以下人士亦是骨质疏松的高危族群，过量饮用1类饮品也会增加风险。

骨质疏松症高危人士

长者：造骨能力减弱，骨质容易变得疏松

女性：一般在停经后，因雌激素停止分泌所致

体型瘦小者

家族中有骨质疏松症患者

骨质疏松症成因

1. 不良的生活习惯

如吸烟

长期摄取钙质不足

缺乏维他命D

过量饮用咖啡、浓茶等含咖啡因饮品

过量摄取钠质(盐分)

缺乏负重运动

酗酒

2. 疾病因素

女性的雌激素不足，例如因化疗、电疗或手术而提早停经

男性的睪丸素过低

内分泌失调病症，如甲状腺机能亢进

服用药物：长期服用高剂量类固醇药物。

骨质疏松症诊断方法

如属上述高危人士，可寻求医生之专业意见，并接受检查。常见测量骨质密度的 方法有：

双能量X光吸收测量仪(DEXA)：用于诊断及监察治疗的效果。

超声波仪器(QuantitativeUltrasoundQUS)：只可以作为骨质密度的初步筛验方法，并不能作为确诊工具。

延伸阅读：骨质疏松60岁后也可逆转！医生推介4类食物 补钙健骨防骨折

