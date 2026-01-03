地盘工定Office工易患癌？研究证体力劳动者易患2类癌症 风险增近4成

【癌症/职业】体力劳动不等于运动？有医生表示，在工作上付出劳力不一定对健康有好处，有可能更伤身；体力劳动工作比办公室工作的久坐族，在某些癌症发病和死亡风险更高。乳癌、大肠癌、前列腺癌等更容易威胁哪些职业或工种？

地盘工定Office工易患癌？研究证体力劳动者易患2类癌症

重症科医生黄轩在Facebook专页发文表示，不同职业和劳动量各有罹癌风险，人们很常直觉地认为「只要身体有活动，就是对健康有帮助」，理所当然地认为每天需要走来走去、搬运重物和流汗出力的工作，应该比坐在办公室一整天的人更健康，癌症风险更低。但长时间、反复进行且几乎没有恢复空档的工作劳动，其实有可能属于另一种生理压力。

黄轩医生引述一篇在2025年年底发表于《Nature Communications》上，追踪40万人、长达27年的大型研究指，工作相关体力活动（Occupational Physical Activity, OPA）可能降低了某些癌症的发生风险，却也提高另一些癌症的发病或死亡风险。工作相关体力活动意思是为了完成工作而「被迫、长时间、重复性」进行的体力活动，这些不是可自由调整、可休息的休闲运动。研究人员将404,249名、中位年龄41岁的挪威成年人，按工种的劳动型态分成4组。不同工种的劳动量、特征，及患癌机率差异如下：

4组工种的患癌机率：

1. 低OPA「久坐组」：33%

代表常见的职业：门诊医生、研究型医生、工程师、IT人员、设计师、研究人员、行政人员、会计、编辑、法务人员及长途车司机。他们活动量最低，属于典型的久坐一族，因此代谢风险高，需要靠「休闲运动」补足活动量。

2. 中度OPA「行走组」：39%

代表常见的职业：小学或幼稚园教师、医院行政外勤、导游、领队、保安和巡逻人员，以及主要是站立和走动的工厂工人，他们需要长时间站立和走动，虽然活动量高，但不太会搬重物，负重较少，对心肺刺激也有限。

3. 中高OPA「行走＋搬运组」：20%

代表常见的职业：急症室和病房护士、护理照顾人员、仓库或物流拣货员、超市或便利店店员、邮差、外勤人员及餐厅内外场。他们的工作内容包括大量步行和间歇性负重，日行数万步，也需要搬动人和物件或推拉重物，还有工时长和休息碎片化的特征。

4. 高OPA「高体力劳动组」：8%

代表常见的职业：地盘工人、矿工、隧道工程人员、搬运工、码头工人、传统人力作业的农民和渔民、林业工人和清洁工。他们的工作属于长时间、高负荷和低恢复，因此心率长时间升高，对于肌肉与关节造成反复负荷，还可能长时间处于高热、粉尘、噪音和空气污染的环境。

体力劳动者比久坐族更易患2种癌症 风险增加39%

研究结果显示，相较于久坐族，中高体力劳动的工种有助降低以下4种癌症的「发病风险」：

乳癌：中高OPA的风险下降约15%，高OPA的风险显著降低约23%。 子宫内膜癌：高OPA的风险减低约14%。 大肠癌：高OPA组别的风险降低约13%。 前列腺癌：中高OPA的风险轻微下降约6%。

只要不是久坐，工作的活动量高一点，晚期癌症风险约降4%，但 「总癌症死亡率」并没有明显差异。不过，体力劳动比久坐者更易患上以下2种癌症：

食道癌：中高OPA组别的发病风险上升33%。进一步分析后发现，吸烟加上某些工作型态可能放大食道癌风险。 肾癌：中OPA组别比低OPA组别风险上升36%，中高OPA组别的风险大幅增加39%。目前没有明确生物机制可以完全解释此情况，但合理推测越耗体力的工作，越容易暴露于粉尘、化学物质和空气污染的环境，而且长时间流汗和补水不足，会加重肾脏慢性负担。

黄轩医生总结，健康从来不是单一因素决定，不久坐固然对预防某些癌症可能有帮助，但高体力工作并不等于防癌的保证，尤其是当工作伴随以下习惯，罹癌机率反而增加：

工作伴随烟酒习惯

经常熬夜

需要身处粉尘污染的环境

长期疲劳

补水不足

