太极拳治慢性失眠 港大研究证长期疗效媲美认知行为治疗

失眠解决方法｜不少都市人都有失眠问题，而现行首选的非药物疗法「失眠认知行为治疗」费用多较高昂。港大医学院一项最新临床研究为失眠人士带来福音，证实了中国传统武术太极拳对慢性失眠具有显著且持久的疗效，长期效果与认知行为治疗相若。

失眠治疗存困境 港大展开临床试验

失眠是老年人最常见的睡眠障碍，与心血管疾病、精神问题及认知衰退风险息息相关。认知行为治疗虽为国际认可的标准疗法，但治疗费用不菲且合资格治疗师严重短缺，难以普及。过去曾有观察性研究指太极拳或有助睡眠，但缺乏严谨证据。有见及此，港大医学院公共衞生学院研究团队于2020年5月至2022年7月期间，在香港进行了一项随机对照试验。团队招募了200名50岁或以上、受慢性失眠困扰的参加者，并将他们随机分为两组：

太极拳组：接受为期3个月、每周2次、每次1小时的24式杨式太极拳培训。 认知行为治疗组：接受标准的失眠认知行为治疗。

研究结果证太极拳具长期改善失眠疗效

研究团队在开始前、3个月后及15个月后这三个关键时间点，采用国际通用的「失眠严重程度指数（ISI）」评估患者的失眠状况。结果显示，两种疗法在不同时间点上展现出不同优势：

短期效果（3个月）：

认知行为治疗组的失眠指数大幅降低11.19分；太极拳组指数降低6.67分。

两组差异达4.52分，认知行为治疗在短期内缓解症状的能力更强。

长期效果（15个月）：

太极拳的失眠指数累计降低达9.51分，改善效果持续增强。

认知行为治疗组的失眠指数改善幅度为10.18分，两组疗效大幅缩窄至仅0.68分。

这意味著太极拳具改善慢性失眠长期疗效。

将失眠治疗融入生活

港大医学院公共衞生学院运动学分部主任萧明辉教授指，是次研究提供了确实的科学依据：「认知行为疗法能快速缓解失眠症状，而太极拳则能提供持续性的长期改善。」

萧教授强调太极拳的优势，许多受慢性失眠困扰的中老年人往往需要长时间轮候才能接受认知行为疗法，且未必能长期负担高昂费用。太极拳是一种实用可行的替代方案，能在改善睡眠的同时促进整体身心健康。

资料来源：港大医学院公共衞生学院

