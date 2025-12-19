男子胃胀4个月以为胃酸倒流 揭患胆管癌 医生拆解10大癌症征兆

经常胃胀，可能是胆管癌的警号？一名男子胃胀长达四个月，原以为是胃酸倒流，就医后才确诊为胆管癌。有医生拆解10大癌症的常见征兆，提醒若身体持续出现相关症状，应提高警觉并及时检查。

男子胃胀4个月以为胃酸倒流 揭患胆管癌

营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页发文指出，因长期消化不良、胃胀、胃部闷痛，就医近两个月被诊断为胃酸逆流。期间虽接受胃镜检查并服用胃药，症状却始终未见改善。再过两个月，他突然出现皮肤与眼睛发黄，即黄疸的症状，进一步进行腹部超声波检查，确诊为胆管癌。

胆管癌常见症状/高危因素

医生拆解10大癌症征兆 背痛恐是患胰脏癌？

刘博仁医生表示，当习惯性的症状出现变化时，就是一个重要的健康警号。他也整理了10种常见癌症在早期可能出现的征兆，但也强调，并非每个症状都代表罹患癌症，然而一旦出现变化就值得进一步检查：

拆解10大癌症征兆：

肺癌：持续咳嗽、咳嗽型态改变、胸闷 大肠癌：血便、排便习惯改变、贫血、疲倦 乳癌：乳房或腋下硬块、乳房形状改变 肝癌：右上腹闷痛、食欲差、黄疸 前列腺癌：排尿困难、夜尿频繁 口腔癌：口腔溃疡久不愈合、口腔内有肿块 甲状腺癌：颈部无痛性肿块、声音沙哑 胃癌：消化不良持续、上腹不适、体重下降 皮肤癌：痣快速变大、形状不规则 胰脏癌：上腹或背痛、黄疸、无故消瘦

他提醒，癌症并非一日形成，往往是在微小的警号被忽略一段时间后才被发现，这并非意在引起恐慌，也并非每个症状都等同于癌症，而是当症状反复出现、持续不退，或与以往感受不同时，请务必给自己一次完整检查的机会。

推介4类防癌食物 每周吃3次这类鱼也有效

刘博仁医生指出，有4类食物经科学研究证实对预防癌症有所帮助，并且能轻松融入日常饮食。

1.十字花科蔬菜

此类蔬菜富含异硫氰酸盐与吲哚-3-甲醇，能有效激活人体自身的解毒机制，促进潜在致癌物质的代谢。

可选择椰菜花、小棠菜、椰菜、羽衣甘蓝等蔬菜，每周至少食用3-5次。烹调时以清蒸、快炒或凉拌方式最能保留其活性成分，建议搭配少量橄榄油以提升脂溶性营养素的吸收效率。

2.菇类

菇类富含β-葡聚糖，能有效活化巨噬细胞与NK细胞，强化免疫系统功能。有研究发现，每周吃菇类≥1次，乳癌风险可降低三成以上。

日常可选择冬菇、舞菇、杏鲍菇、猴头菇等品种，建议每天或每周食用3-4次。无论是煮汤、炒菜或炖饭皆适宜，另可将香菇日晒以增加维他命D含量。

3.姜黄

姜黄中的姜黄素能有效抑制体内发炎路径，降低癌细胞增殖的可能性，并促进癌细胞走向自然凋亡。

每日可摄取1-2克姜黄粉，约半茶匙至一茶匙，加入适合的菜肴或汤品中食用。若搭配黑胡椒或适量油脂一同摄取，能显著提升人体对姜黄素的吸收效率。

4.Omega-3脂肪酸

EPA与DHA具有抗发炎特性，并能抑制肿瘤血管的生成。摄取充足Omega-3的人，其罹患乳癌、大肠癌与前列腺癌的风险相对较低。

每周食用2-3次深海鱼，如三文鱼、鲭鱼、秋刀鱼；素食者则可吃亚麻籽粉、奇亚籽或核桃来补充。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生

专家履历：刘博仁医生

台湾营养医学博士、台湾耳鼻喉科专科及家庭医学科专科医生，专长为癌症疾病，例如癌症营养、静脉营养注射、营养医学整合包括基因检测、疾病预防策略。

延伸阅读：癌症年杀1.4万港人 专家教防癌13招 多吃5类食物不易患癌

