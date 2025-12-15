糖尿病男靠2招逆转病情 4个月减35磅 体重7年不复胖

如何在不依赖药物的情况下逆转糖尿病？一名罹患糖尿病的男子透过2种方法，不仅在四个月内成功减去35磅，更有效逆转糖尿病、稳定控制血糖，甚至保持体重七年未复胖。

糖尿病男靠2招逆转病情 4个月减35磅

肝胆胃肠科医生萧敦仁在节目《健康好生活》指出，该名39岁男工程师当时的他身高167cm、体重85kg（约187磅），BMI高达31，远超过理想范围上限24。他因罹患糖尿病遂往医院求诊，检查发现糖化血色素更高达14，是正常值5.7的两倍以上。然而，他起初不敢服药，因为认为一旦开始服药就需终身依赖，且听说糖尿病药物只能控制无法根治，因此希望先尝试透过2种天然方法改善病情：

医生表示，他由2018年开始减肥，每周固定上健身房5次、共运动300分钟，并在每次运动后食用鸡胸肉补充蛋白质。经过四个月坚持减肥后，他的体重减去16kg（35磅），糖化血色素降至5.5，成功摆脱糖尿病对健康的威胁，但他谦虚地表示并不觉得自己特别了不起。

直到他近日覆诊，他过去7年来始终维持良好体态，血糖控制稳定，还练出结实的六块腹肌，整体外型蜕变为健康型男。

萧敦仁医生，该男子减重落实得非常彻底，相当难得。从这个案例可以看出，规律运动并摄取优质蛋白质，确实是维持体重、控制糖尿病的有效方法。

吃鸡胸肉可预防糖尿病？集6大功效！

鸡胸肉到底有甚么营养成分？萧敦仁医生指出，鸡胸肉营养价值及功效如下：

鸡胸肉营养（每100克）：

热量：117卡路里

蛋白质：23.3g

粗脂肪：1.9g

糖质总量：0g

膳食纤维：0g

碳水化合物：0.6g

维他命A：31I.U

维他命B1：0.2mg

维他命B2：0.1mg

叶酸：5.2ug

维他命B6：0.49mg

维他命C：3.6mg

矿物质

钾:333mg

钙:4mg

镁:31mg

磷:239mg

铁:0.4mg

锌:0.9mg

鸡胸肉功效：

促进肌肉修复与生长

增强免疫系统

补血、防贫血

维持骨骼健康

促进能量代谢

支持心血管健康

全港糖尿病患者逾70万 留意8大初期症状

据本港医管局的数据显示，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。根据世界衞生组织的准则，如空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或餐后2小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，则可判断为患上「糖尿病」。空腹的定义为禁食8小时以上。当中，糖尿病主要可分两大类型，并会出现以下常见症状：

第1型糖尿病（胰岛素依赖型）

病因：胰脏内制造胰岛素的细胞遭受破坏，不能制造胰岛素。

原因：与遗传、自身免疫系统出现毛病或环境因素有关。

第2型糖尿病（非胰岛素依赖型）

病因：最常见的类型，体内的胰岛素分泌正常或相对些微减少，但胰岛素不能发挥功能，病因是身体对胰岛素产生抗拒性。

原因：与遗传、不良饮食习惯、体形肥胖或缺乏运动有关。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

小心2大糖尿病并发症 严重恐中风/截肢

据医管局资料，糖尿病有机会引起急性或慢性并发症，严重者有机会导致截肢或致命风险：

1. 慢性并发症

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

2. 急性并发症

急性血糖过低 (血糖少于3.9mmoil/L)：

患者可能出现会出心跳加速、严重饥饿、头晕、眼花、震颤、发抖、冒冷汗、嘴唇、舌头或手指有麻痺感觉，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，征状改善后加面包1小片或饼干3-4块

急性血糖过高 (血糖等于或超过15mmoil/L)：

患者可能会呼吸快而深、有恶心、呕吐、剧渴现象、并引致神智不清或昏迷情况

此时患者应尽快送院医治

资料来源：、衞生署、医管局

延伸阅读：专家票选15大降血糖食物 第1名击败洋葱/秋葵 抗发炎增免疫力

