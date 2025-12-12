癌症征兆｜伯伯喉咙痛求医 一查揭患4种癌症 恐3大坏习惯惹祸

【癌症征兆】喉咙痛并非小事，更是患癌征状！天气转凉，不少人都会有「两声咳」、偶有喉咙不适状况，但千万不要轻忽此症状。有医生分享案例指，有病人因喉咙痛求医，始揭发同时患4种癌症，舌癌、甲状腺癌、肾癌、大肠癌，而患癌主因竟与3个不良习惯有关！

癌症征兆｜伯伯喉咙痛求医 一查揭患4种癌症

癌症是香港的头号杀手，2023年约有26.2%的死亡人数死于癌症。耳鼻喉科医生陈亮宇近日在个人Facebook专页发布影片分享个案，有一位伯伯某天因为喉咙痛求医，经过一系列的精密检查后，竟同时确诊舌癌、甲状腺癌、肾癌、大肠癌4种癌症。陈医生指伯伯的身体如常、看似「有练过，且有规律的运动习惯，惟一直有3个不良习惯：

吸烟 饮酒 嚼槟榔

陈医生推测，烟酒、槟榔都是诱发多种癌症的头号杀手，因此伯伯以上的坏习惯有机会是患有多种癌症的主因。可幸的是在积极治疗下，伯伯已顺利康复。他提醒，切勿轻忽吸烟、饮酒的习惯对健康的累积伤害，如果喉咙、颈部感觉不舒服，切勿忽视，早发现、早治疗才是关键。

舌癌、甲状腺癌病征全面睇 沙声/颈部硬块要注意

持续的喉咙痛可能是舌癌（口腔癌）、甲状腺癌症状之一。根据本港医管局资料，舌癌/甲状腺癌有以下常见症状：

口腔癌有何常见症状？

根据本港医管局资料，舌癌属口腔癌的一种，而口腔癌会蔓延，且对生命构成威胁；长期吸烟、咀嚼烟草、过量喝酒或咀嚼槟榔都有机会引致口腔肿瘤。因此一旦发现口腔组织出现异常现象，就应立即找医生或牙科医生作详细检查，寻求适当治疗。口腔癌患者或会出现以下5大症状：

溃疡长期不愈，表面组织坏死脱落并向周围扩展，形成中间凹陷或表面凹凸不平的肿块。

口腔疼痛，且无故或容易出血。

面部忽然局部麻痺。

颌骨突然肿胀，牙齿无故松脱。

颌下或颈部淋巴无故肿胀。

甲状腺癌有何常见症状？

甲状腺位于颈部前面咽喉下面，呈蝴蝶状，属于内分泌组织，负责分泌甲状腺素，以调节新陈代谢、血糖、心跳和肾功能等。当甲状腺的细胞异常增生，旧细胞又未曾死亡，细胞便会不断堆积，形成癌肿瘤。其发病过程很缓慢，由癌细胞出现到发病可能历时数年；也正因如此，患者有机会在多年后再次复发，所以必须定期跟进。

甲状腺癌的早期征状并不明显，可能使人忽略或以为是其他疾病。较常见的征状包括以下5种：

抚压颈部前端时发现无痛硬块，并日渐增大

声音持续沙哑

颈痛或喉咙痛，有时连耳朵也感到痛楚

吞咽或呼吸困难，有压迫感

持续咳嗽，但没有其他感冒迹象

另外，持续的喉咙痛或不适感，同时可能是喉癌及食道癌症状之一；特别是吸烟、喝酒习惯者，如果症状超过2周还未痊愈，且伴随声沙、吞咽困难、颈部肿块等，需立即求医。

资料来源：耳鼻喉科医生陈亮宇、医管局—口腔癌、医管局—甲状腺癌

