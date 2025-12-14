每日吃3种低脂食物减肥 25岁女胰脏大面积坏死 医生拆解原因

不少女士为了减肥瘦身都会控制饮食，不过内地一名女子为了极速减肥，每日坚持只吃3种低脂、低碳的「健康」食物，半年后却因此剧烈腹痛入院，最终揭发胰脏已大面积坏死，严重更会致命。到底为何只吃低脂「健康」食物，亦会出现致命风险？

25岁女为极速减肥 每日只吃3种低脂「健康」食物

据内媒《澎湃新闻》报道，内地一名25岁网红为求快速瘦身，持续半年每天只进食白烚鸡胸肉、西兰花和薯仔，尽管体重显著下降，但身体却发出严重警报，其后更因剧烈腹痛入院。经送院后检查，发现她的胰脏已出现大面积坏死，情况危急。

医生指，此极端饮食方式看似「清淡」，实则严重扰乱胰腺与胆囊的分泌节律。因为胰脏分泌胰液需脂肪刺激，长期极低脂饮食会导致胰液淤积，当胰蛋白酶原在胰脏内被异常激活，就会「自己消化自己」，引发急性胰脏炎，严重可致命。

医生警告，若出现持续性剧烈上腹痛（疼痛常向后背放射），并伴有恶心、呕吐等症状，必须立即求医。因为急性胰脏炎可能会恶化为重症，不容忽视。

除了极端饮食，临床上胰脏炎主要有以下成因：

胰脏炎有何常见成因？

1. 胆结石堵塞

这是最常见的诱因。胆囊中的细小结石可能掉入并堵塞胆总管与胰管的共同通道，导致胆汁反流入胰管，从而触发胰脏炎。

2. 高血脂

当血液中的三酸甘油酯指标严重超标时，大量脂肪颗粒会阻塞胰脏的微血管。这些脂肪分解后产生的游离脂肪酸具有毒性，会直接损伤胰脏细胞。

3. 过量饮酒

酒精会直接刺激胰液过量分泌，同时引起胰脏出口的括约肌发生痉挛，导致胰液排出受阻，引发炎症。

如何保护胰脏健康？

医生提出4大守护胰腺健康的建议：

1. 坚持饮食均衡

脂肪与碳水化合物同为人体必需的营养与能量来源，不可完全摒弃。任何极端的饮食模式都潜藏健康风险，均衡摄取才是长久之道。

2. 避免暴饮暴食

应规律三餐，特别要避免从长期节食突然转为高油高脂的大餐，给予消化系统足够的缓冲与适应时间。

3. 管理基础疾病

定期体检，积极处理胆结石等问题。密切监测血脂水平，若三酸甘油酯超标，须在医生指导下进行药物或生活改善。

4. 严格限制饮酒

最好戒酒，以减少对胰腺的直接刺激与损伤。

如何安全减肥？关键在控制总能量摄取

减肥的核心非「吃得越少越好」，而要控制总能量摄取。建议在每日能量总需求基础上，平减少500-1000kca，一般推荐男性每日摄取1200-1500kcal，女性1000-1200kcal的限能量平衡饮食。

中国卫健委发布的《成人肥胖食养指南（2024年版）》建议营养素比例为：脂肪占总能量的20%-30%，蛋白质占15%-20%，碳水化合物占50%-60%。早午晚3餐能量比例建议为3：4：3。可循从以下4大原则：

定时定量，规律进餐：重视早餐，不漏餐。晚餐建议在5时至7时之间完成，之后除饮水外不再进食。 戒零食饮料：控制随意进食零食、喝含糖饮料，避免宵夜。 进食时细嚼慢咽：有助增加饱腹感，自然减少总食量。 调整进餐顺序：按照「蔬菜→肉类→主食」的顺序进食，有助减少高能量食物的摄入。

可优先选择的食物

主食以全谷物为主，增加粗粮比例，减少精制米面。

保证足量新鲜蔬菜，减少高糖水果及高淀粉蔬菜。

优选低脂食材，如瘦肉、去皮鸡胸肉、鱼虾。

选择低脂或脱脂奶类。

需要限制的食物

少吃油炸食品、含糖糕点、糖果、肥肉等高能量食物（通常指提供400kcal/100g以上）。

饮食清淡，每日食盐摄取量不超过5g，烹调油不超过20-25g，添加糖最好低于25g。

严格限制饮酒（每克酒精可产生约7kcal热量）。

资料来源：《澎湃新闻》、医管局

