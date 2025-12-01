久坐伤血管易中风/心脏病发 研究揭喝1款平民饮品 稳血压抵销伤害

久坐行为在现代社会非常普遍，尤其是办公室上班的人可能每天坐足8、9小时，但久坐可造成身体多种健康危机，包括心血管疾病。有研究发现，如在久坐前饮用1种平民饮品，有助抵消久坐对血管的伤害，而且更有稳血压功效，而且这种饮品更非常适合秋冬天饮用，是非常好的暖身饮品！

久坐伤血管易中风/心脏病发 喝哪款平民饮品可抵销伤害

久坐会损害血管内皮功能，增加心血管疾病的风险。过去曾有研究表明，透过肱动脉血流介导的血管舒张（FMD，衡量动脉弹性）测量后，久坐可令血管功能下降1%，将导致心血管疾病的风险增加 13%。

要预防久坐伤血管，英国伯明翰大学最新研究发现，在久坐前补充特定营养素可以保护血管健康，免受久坐的有害影响，研究结果在今年10月发表于《The Journal of Physiology》。

甚么饮品可抵销久坐伤害？

研究人员找来40名年轻健康的男性参与试验，年龄介乎18-45岁，让他们静坐2小时，其中20人体能水平较高，20人体能水平较低。他们开始静坐前，分别饮用高黄烷醇含量（每杯含695mg总黄烷醇）或低黄烷醇含量（每杯含5.6mg总黄烷醇）的可可饮品。

黄烷醇是一种多酚化合物，已有证据证明其对心血管健康益处，例如在精神压力期间保护血管系统。研究人员旨在研究静坐2小时前摄取这种成分，是否能保护手臂和腿部的血管功能，在参加者静坐前后都进行了一系列血管测量：

股浅动脉和肱动脉的FMD

动脉静止剪切率和血流量

收缩压和舒张压

腿部肌肉氧合作用

结果显示，无论是体能水平高低，在久坐前摄取低水平黄烷醇的参加者，手臂和腿部动脉的FMD值均有所下降，反映血管功能有所下降，表明了较高的体能水平并不能保护身体免受久坐的影响。他们的舒张压也显著升高，动脉的剪切率和血流量降低，导致肌肉氧合下降。

然而，饮用高黄烷醇可可饮品的参加者，手臂和腿部动脉的FMD值均未下降，且微血管功能或血压没有影响，体能水平高低的组别同然。研究人员指，这是首次证实黄烷醇能有效预防年轻健康男性因久坐引起的血管功能障碍，而且基础心肺功能水平不会改变黄烷醇摄取对血管的影响。这意味著无论身体质素如何，每个人都能因摄取黄烷醇获得健康助益。

不过，由于月经周期中雌激素水平的变化可能影响黄烷醇对久坐时血管健康的影响，因此研究并未纳入女性受试者。研究人员表示，这将是未来试验的重点。

水果红茶都富含护血管成分黄烷醇

该研究的作者之一、伯明翰大学脑血管、运动与环境生理学教授Sam Lucas博士表示，是次实验表明，较高的体能水平，并不能预防久坐引起的血管功能暂时性损伤。

作者之一的伯明翰大学博士生Alessio Daniele表示，在饮食中添加富含黄烷醇的食物其实很容易。可可制品采用的加工方法能够保留黄烷醇的含量。如果不喜欢可可，苹果、梨子、莓果等水果、坚果，以及红茶和绿茶都是常见且容易买到的黄烷醇食物。

另一名作者，Catarina Rendeiro博士总结指，无论是坐在办公桌前、开车、搭火车，还是窝在沙发上看书或看电视，长时间保持坐姿，即使没有活动，身体仍然承受著压力。在坐著的时候食用富含黄烷醇的食物和饮品，是抵消不活动对血管系统损害的好方法。想更有效增强长期健康，最好是结合通过短时间散步或站立，以打破长时间的静止状态。

延伸阅读：久坐恐增40%死亡率 医生教2招黄金步法 这样走降三高/防脑退化

