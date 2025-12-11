追星/凑孙也抗衰老？哈佛研究揭靠1种信念可回春逆龄20岁 必学4式大脑回春术

让自己活得年轻，大脑和身体都会自行抗衰老？哈佛大学曾研究发现，凭借1种信念，竟然能唤活身体机能，如同回春逆龄20岁。有医生提出4招大脑回春术，帮助长者维持活力，预防脑退化，当中追星和凑孙竟都有用？

预防脑退化｜哈佛研究揭靠1种信念 身体回春如逆龄20岁

减重医生萧捷健在Facebook专页发文指，由哈佛大学心理学教授Ellen J. Langer博士进行的一项著名实验「逆时钟研究（Counterclockwise Study）」，让一群70多岁的长者住进一个完全布置成20年前的「时光屋」。房间内播的音乐、摆放的报纸、聊天话题都是当年的。短短5天后，这些长者不只手的灵活度和身体姿态有所改善，连视力和听力亦有显著进步。研究人员解释这个如此神奇的效果，指长者们是打从心底相信自己回到了50岁。

活在过去竟比活在当下更能够对抗衰老？萧医生指，这个实验证明了「心态」对身体老化的速度有著绝对的影响力。换言之，如果经常不自觉地说「好累」、「好烦」、「不可能啦」、「我老了」等负面话语，大脑就接收到了「关机」和「老化」的指令，令身体感觉更累、更提不起劲。

预防脑退化｜追星/凑孙也抗衰老？必学4式大脑回春术

他提出了4招经科学家验证威力强大，且可以即刻做到「大脑逆龄术」：

预防脑退化｜1. 马上戒掉老化口头禅，改说「不过」

纽约大学曾有实验证实，只是接触到「健忘、孤单」等词汇，参加者的走路速度就会变慢。因为大脑会记住句子的结尾，建议将负面句子改变一下再说出口，避免恶性循环，例如可以说「今天委累，不过我完成了一件麻烦事，很有成就感！」或者「学习这知识好难，但学识后我就可以更利害！」

预防脑退化｜2. 找到生存意义

日本人有所谓「生き甲斐（Ikigai）」的哲学，也就是生存意义，简单而言就是让自己每天起床的动力。研究证实，拥有「Ikigai」，无论是照顾盆栽、追星、做义工、帮忙照顾孙子等，能够更好地维持认知功能。有「被需要」的感觉，会刺激催产素分泌，抵抗大脑衰退。

预防脑退化｜3. 多上网活化大脑

抗拒新事物会加速老化。有研究指出，长辈学习用即时通讯APP、社交平台和家人联系，甚至是用Google Earth虚拟旅行，都是对大脑很好的活动。就连「上网搜寻资料」，都能活化大脑的决策与推理区域。

预防脑退化｜4. 自测大脑年轻度

在家里尝试单脚站立，不只是测试平衡力，更反映了小脑与前庭系统的协调能力，如果轻松撑过30秒代表大脑仍年轻。尝试时小心不要摔倒受伤。

