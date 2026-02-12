35岁男持续半年疲劳/脑雾 惊患EB病毒「接吻病」专家教6招防慢性疲劳

不少都市人都有慢性疲劳的问题，每日即使睡饱也常感到疲劳、脑袋不灵光。有专家分享，慢性疲劳症可能与EB病毒，即俗称的「接吻病」有关，严重甚至会引发慢性疲劳、免疫疾病及鼻咽癌。可如何预防「致命之吻」呢？

慢性疲劳症候群的6大症状、5大成因

营养功能医学专家刘博仁医生近日在个人Facebook专页分享个案，指有位35岁的年轻男病人每日都异常疲累，精神憔悴，且有超过半年持续出现以下症状包括：每日起床醒来像没睡过、脑袋像塞棉花、简单工作无法专注、身体持续酸痛。

刘医生其后发现病人是「慢性疲劳症候群」（CFS/ME）患者，此症是一种长期、无法透过休息改善的极度疲惫状态，有可能持续数月甚至数年，会伴随以下症状：

慢性疲劳症候群症状

认知功能下降（脑雾、专注力差）

睡再多也感觉无法恢复

喉咙痛

肌肉酸痛

关节不适

活动后疲劳恶化（甚至做家事都会累垮）

目前的医学研究指出，慢性疲劳症候群可能与下列因素有关：

病毒感染（如EB病毒、CMV、人类疱疹病毒等）

自律神经与荷尔蒙失调

长期压力与创伤后压力反应（PTSD）

睡眠障碍

微生物菌相失衡与慢性发炎

刘医生其后在患者体内发现明显上升的「EB病毒」抗体，意味著其慢性疲劳症候群是由EB病毒引起。

「接吻病」EB病毒是甚么？

接吻病（Kissing Disease）的学名为「传染性单核球增多症」，是由「人类疱疹病毒第4型」EB病毒（Epstein–Barr Virus）透过接吻及唾液传播，因而得名。刘医生指，共用饮料、餐具、牙刷等都可能让病毒有机可乘。「接吻病」感染症状为：

发烧

喉咙痛

颈部淋巴肿大（脖子肿得像戴围巾）

全身倦怠，甚至躺床一周也起不来

EB病毒或引发鼻咽癌、淋巴癌、免疫疾病

刘医生解释，全球超过9成人一生中都感染过EB病毒，而大多人在感染后会慢慢痊愈，但EB病毒会终生潜伏体内。当人体免疫力低下、压力大、作息混乱时，EB病毒就可能再度活化且引发以下疾病：

慢性疲劳症候群

接吻病

鼻咽癌（EB病毒量上升或代表鼻咽癌复发）

淋巴系统癌症（如伯基特氏淋巴瘤、何杰金氏病）

自体免疫疾病（如红斑性狼疮、多发性硬化症等）

长新冠（Long COVID）

6招预防EB病毒引发癌症、慢性疲劳

刘医生指，该EB病毒患者在高浓度营养素补充以及静脉营养注射下，体内病毒量快速下降，慢性疲劳症也得以舒缓。市民日常生活中可以如何预防EB病毒的传播？刘医生教大家6招预防病毒引发鼻咽癌、免疫疾病：

预防EB病毒｜1. 睡眠充足

每晚睡够7–8小时，帮助免疫系统修复。如果是睡眠障碍者，首要调整作息与压力管理。

预防EB病毒｜2. 均衡饮食

每日多吃新鲜蔬果、Omega-3 脂肪酸、抗氧化食物。

预防EB病毒｜3. 规律运动

每周至少做3次运动，提升自然杀手细胞的活性。

预防EB病毒｜4. 减少压力

冥想、瑜伽、听音乐都能帮助平衡大脑与免疫系统。

预防EB病毒｜5. 注意个人卫生

不共用餐具、饮料与牙刷，避免在对方生病时亲吻，以免引发接吻病。

预防EB病毒｜6. 补充营养素

营养素如维他命D3、锌、C、益生菌，帮助免疫力正常运作；加强免疫系统修复与抗发炎，可防止EB病毒活化。

中医：以药材/穴位改善慢性疲劳

仁济医院资料显示，慢性疲劳症候群（CFS）会增加患癌症风险，如胰脏癌、肾癌、乳癌、口腔及咽喉癌，其中以非何杰金氏淋巴瘤最为密切，改善慢性疲劳可以减少患上癌症的机会。慢性疲劳与中医「虚劳」、「郁证」相似，成因主要有3个方面：

外感六淫病邪（风、寒、暑、湿、燥、火），其中以湿邪最为明显； 情志不舒，七情包括喜、怒、忧、思、悲、恐、惊； 劳损过度、饮食不规律、缺乏睡眠和运动。

因此，上述的原因造成气血不足或阻碍气血运行，以致脏腑功能失调而发病。选用药食同源的食材，可以达到改善疲劳的功效。食材主要有「补气」和「理气」2类：

补气的药材：北芪、人参、西洋参、党参、太子参、五指毛桃等

理气的药材：香附、陈皮、佛手、玫瑰花等

2个改善疲劳的穴位及运动：

1. 劳宫穴

位于手掌心，第 2、3 掌骨之间，握拳时当中指尖所指之处，是心包经的穴位，可以改善疲劳，安神，治疗心脏疾病。尤其适合脑力疲倦，工作压力大，长期焦虑人士。按摩之外，亦可配合紧握与放松双拳，一吸一呼，以达到身心松弛的功效。

2. 足三里

位于膝盖外下方凹陷处下3寸，胫骨前脊外一横指处。是胃经的穴位，亦是强壮保健要穴，有改善疲劳、治疗胃肠疾病的功效。适合平日缺乏运动，饮食不规律，以致肌肉力量不足，稍一劳动便异常疲劳的人士。按摩穴位以外，亦可配合坐着抬脚，伸直下肢，大腿用力维持 10 秒，能够增强大腿的力量，亦可用橡筋带或沙包加强负重训练的效果。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生、仁济医院

