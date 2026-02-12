Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

35岁男持续半年疲劳/脑雾 惊患EB病毒「接吻病」专家教6招防慢性疲劳

医生教室
更新时间：17:10 2026-02-12 HKT
发布时间：17:10 2026-02-12 HKT

不少都市人都有慢性疲劳的问题，每日即使睡饱也常感到疲劳、脑袋不灵光。有专家分享，慢性疲劳症可能与EB病毒，即俗称的「接吻病」有关，严重甚至会引发慢性疲劳、免疫疾病及鼻咽癌。可如何预防「致命之吻」呢？

慢性疲劳症候群的6大症状、5大成因

营养功能医学专家刘博仁医生近日在个人Facebook专页分享个案，指有位35岁的年轻男病人每日都异常疲累，精神憔悴，且有超过半年持续出现以下症状包括：每日起床醒来像没睡过、脑袋像塞棉花、简单工作无法专注、身体持续酸痛。

刘医生其后发现病人是「慢性疲劳症候群」（CFS/ME）患者，此症是一种长期、无法透过休息改善的极度疲惫状态，有可能持续数月甚至数年，会伴随以下症状：

慢性疲劳症候群症状

  • 认知功能下降（脑雾、专注力差）
  • 睡再多也感觉无法恢复
  • 喉咙痛
  • 肌肉酸痛
  • 关节不适
  • 活动后疲劳恶化（甚至做家事都会累垮）

目前的医学研究指出，慢性疲劳症候群可能与下列因素有关：

  • 病毒感染（如EB病毒、CMV、人类疱疹病毒等）
  • 自律神经与荷尔蒙失调
  • 长期压力与创伤后压力反应（PTSD）
  • 睡眠障碍
  • 微生物菌相失衡与慢性发炎

刘医生其后在患者体内发现明显上升的「EB病毒」抗体，意味著其慢性疲劳症候群是由EB病毒引起。

「接吻病」EB病毒是甚么？

接吻病（Kissing Disease）的学名为「传染性单核球增多症」，是由「人类疱疹病毒第4型」EB病毒（Epstein–Barr Virus）透过接吻及唾液传播，因而得名。刘医生指，共用饮料、餐具、牙刷等都可能让病毒有机可乘。「接吻病」感染症状为：

  • 发烧
  • 喉咙痛
  • 颈部淋巴肿大（脖子肿得像戴围巾）
  • 全身倦怠，甚至躺床一周也起不来

EB病毒或引发鼻咽癌、淋巴癌、免疫疾病

刘医生解释，全球超过9成人一生中都感染过EB病毒，而大多人在感染后会慢慢痊愈，但EB病毒会终生潜伏体内。当人体免疫力低下、压力大、作息混乱时，EB病毒就可能再度活化且引发以下疾病：

  • 慢性疲劳症候群
  • 接吻病
  • 鼻咽癌（EB病毒量上升或代表鼻咽癌复发）
  • 淋巴系统癌症（如伯基特氏淋巴瘤、何杰金氏病）
  • 自体免疫疾病（如红斑性狼疮、多发性硬化症等）
  • 长新冠（Long COVID）

6招预防EB病毒引发癌症、慢性疲劳

刘医生指，该EB病毒患者在高浓度营养素补充以及静脉营养注射下，体内病毒量快速下降，慢性疲劳症也得以舒缓。市民日常生活中可以如何预防EB病毒的传播？刘医生教大家6招预防病毒引发鼻咽癌、免疫疾病：

预防EB病毒｜1. 睡眠充足

每晚睡够7–8小时，帮助免疫系统修复。如果是睡眠障碍者，首要调整作息与压力管理。

预防EB病毒｜2. 均衡饮食

每日多吃新鲜蔬果、Omega-3 脂肪酸、抗氧化食物。

预防EB病毒｜3. 规律运动

每周至少做3次运动，提升自然杀手细胞的活性。

预防EB病毒｜4. 减少压力

冥想、瑜伽、听音乐都能帮助平衡大脑与免疫系统。

预防EB病毒｜5. 注意个人卫生

不共用餐具、饮料与牙刷，避免在对方生病时亲吻，以免引发接吻病。

预防EB病毒｜6. 补充营养素

营养素如维他命D3、锌、C、益生菌，帮助免疫力正常运作；加强免疫系统修复与抗发炎，可防止EB病毒活化。

中医：以药材/穴位改善慢性疲劳

仁济医院资料显示，慢性疲劳症候群（CFS）会增加患癌症风险，如胰脏癌、肾癌、乳癌、口腔及咽喉癌，其中以非何杰金氏淋巴瘤最为密切，改善慢性疲劳可以减少患上癌症的机会。慢性疲劳与中医「虚劳」、「郁证」相似，成因主要有3个方面：

  1. 外感六淫病邪（风、寒、暑、湿、燥、火），其中以湿邪最为明显；
  2. 情志不舒，七情包括喜、怒、忧、思、悲、恐、惊；
  3. 劳损过度、饮食不规律、缺乏睡眠和运动。

因此，上述的原因造成气血不足或阻碍气血运行，以致脏腑功能失调而发病。选用药食同源的食材，可以达到改善疲劳的功效。食材主要有「补气」和「理气」2类：

  • 补气的药材：北芪、人参、西洋参、党参、太子参、五指毛桃等
  • 理气的药材：香附、陈皮、佛手、玫瑰花等

2个改善疲劳的穴位及运动：

1. 劳宫穴

位于手掌心，第 2、3 掌骨之间，握拳时当中指尖所指之处，是心包经的穴位，可以改善疲劳，安神，治疗心脏疾病。尤其适合脑力疲倦，工作压力大，长期焦虑人士。按摩之外，亦可配合紧握与放松双拳，一吸一呼，以达到身心松弛的功效。

2. 足三里

位于膝盖外下方凹陷处下3寸，胫骨前脊外一横指处。是胃经的穴位，亦是强壮保健要穴，有改善疲劳、治疗胃肠疾病的功效。适合平日缺乏运动，饮食不规律，以致肌肉力量不足，稍一劳动便异常疲劳的人士。按摩穴位以外，亦可配合坐着抬脚，伸直下肢，大腿用力维持 10 秒，能够增强大腿的力量，亦可用橡筋带或沙包加强负重训练的效果。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生仁济医院

延伸阅读：流鼻血｜抬头捏鼻梁止血超错？医生教3大止血步骤 伴随2症状恐是鼻咽癌

---

相关文章：

慢性疲劳症候群｜港妇睡得够但长期疲倦肩颈痛 中医教自测虚劳病 4种体质高危

过劳｜常觉疲累或有慢性疲劳综合症 营养师推介食物消除疲劳改善睡眠

鼻咽癌｜男子鼻塞牙痛揭患鼻咽癌3期 医生揭出现1情况风险高5倍

鼻咽癌｜吃饭常配1类食物 患鼻咽癌风险高7倍

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
01:19
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
6小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
6小时前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
22小时前
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
时事热话
6小时前
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
即时体育
6小时前
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
影视圈
7小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT