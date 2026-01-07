67岁男患淋巴癌晚期 医生大推1种抗癌蔬菜 每天吃成功防复发/更防7大癌症

哪种蔬菜最有效抗癌？一名患上淋巴癌晚期的67岁男子，经治疗后听从医生建议，每天吃一种防癌蔬菜保健，淋巴癌病情此后没有复发。医生指，这种「冠军级」防癌抗癌蔬菜，不只营养丰富，更有助预防7种常见癌症。

67岁男患淋巴癌晚期 每天吃1种抗癌蔬菜成功防复发

肾脏科医生江守山在《健康好生活》节目分享病例，该名67岁男子患有慢性肾病第3期，后来在门诊时被医生发现右颈生了一颗肿块。男子表示肿块已有很久了，没有关系。江医生急指肿块有异常：「摸起来硬硬的，而且不会痛」，著他赶紧到医院检查，结果证实是晚期淋巴癌。

淋巴癌有何常见症状？

该男子随即接受了一连串化疗，结束疗程之后，江医生建议他多吃有助抑制癌症的蔬菜，例如像大蒜等葱属类蔬菜，以避免复发的风险。江医生表示，过往有众多研究比较过蔬菜抗癌效果，大蒜经常获选第1名，除了有助预防淋巴癌，大蒜对于乳癌、脑癌、肺癌、胰脏癌、胃癌、前列腺癌等癌症也有很好的预防效果。该男子遵照医生的提议，每天吃大蒜保健，至今一年半癌症都没有复发迹象。

为何多吃大蒜能抗癌？

江守山医生表示，大蒜富含有机硫化物，例如蒜素，是其强烈味道的来源，也正是这些成分，针对癌细胞的转移、血管新生或复制，都有显著的抑制效果。此外，大蒜还含有酚酸类、杨梅素、槲皮素、芹菜素、类黄酮素，与矿物质锗、钙、铜、铁、钾、镁、硒、锌，以及维他命A、B1、C和E，能够为身体提供丰富营养。

江医生建议癌症病人通过日常饮食辅助抗癌，除了大蒜及葱属类蔬菜，十字花科蔬菜也是「超级抗癌食物」；坚果中的碧根果、合核和花生，以及水果中的小红莓、柠檬和苹果也是理想的选择。

大蒜对身体有何好处？

对于大蒜的功效，营养师程涵宇曾分享指大蒜对身体主要有以下4大好处：

1. 抗发炎

大蒜当中的大蒜素是天然抗发炎成分，研究证实有效调节免疫反应，降低身体慢性发炎。

2. 保护心血管

有研究表明，每日摄取大蒜萃取物，可降低总胆固醇与血压，特别是在高血压患者身上的改善效果更明显。

3. 调节肠道菌丛

大蒜含有寡糖，是益菌的食物，能帮助肠道生态平衡。研究显示，大蒜能促进双歧杆菌等益菌增生。

4. 保护肝脏

大蒜富含具有抗氧化和抗发炎植化素。研究证明，每周食用生蒜多于7次的男性，患脂肪肝的风险最多降低29%，生吃大蒜亦有助降低患肝癌的风险。

大蒜生吃比煮熟营养价值更高？

程涵宇表示，大蒜生吃的好处最多，建议剥好放10分钟再吃，让蒜胺酸转化成活性最强的大蒜素。虽然大蒜素受热会分解流失，但仍有抗氧化、调整菌丛等功效。生吃建议切片后凉拌，熟食则推荐烤全蒜、煮汤或制成烤大蒜抹酱。

她提醒，一般成人每日可以吃1至2瓣生蒜，熟蒜则可以吃3至4瓣。不过，有肠胃溃疡或胃酸倒流的人，应避免生吃大蒜，以避免胃灼热。

淋巴癌7大症状 3部位肿胀要留意

根据本港医管局资料，人类身体布满了淋巴管及淋巴腺所组成的网络，让淋巴细胞循环至身体各个器官和组织，发挥抵抗细菌感染的功能。可是当淋巴细胞发生恶性病变时，淋巴细胞便会不断增生和结集在淋巴腺内，形成肿瘤，并且蔓延至骨髓、脾、肝脏和其他器官。这种原发于淋巴系统的癌病，就是「淋巴瘤」。不论是霍奇金氏淋巴瘤或非霍奇金氏淋巴瘤，一般淋巴瘤都会出现以下常见征状：

淋巴癌常见症状：

一个或多个淋巴腺肿胀，没有痛感，多发生在颈部，其次为腋下、腹股沟，然后逐渐扩散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官 不明原因发热 夜间大量出汗 食欲不振 消瘦、疲倦 皮肤持续瘙痒

倘若癌细胞经已扩散至骨髓，并且损害造血系统时，患者便会出现贫血、瘀肿及细菌感染等现象。可是，这些征状亦可以出现于其他疾病，未必与淋巴瘤有关。所以当发现以上种种征状持续出现的时候，患者应当及早求医诊治。

淋巴癌病情分4大阶段

根据香港防癌会资料，淋巴癌（淋巴瘤）病情一般可分为4个阶段，不同阶段的特征如下：

第1期：单一个淋巴腺部位患上肿瘤或单一个淋巴结外器官患上淋巴肿瘤（IE期）。

第2期：在同侧的横隔肌以上或以下的两组或以上淋巴腺部位患上肿瘤。

第3期：横隔肌以上和以下同时两组或以上的淋巴腺部位患上肿瘤。

第4期：一个或多个淋巴腺外的器官（例如：肝脏、中枢神经系统和骨髓）被肿瘤侵犯。

各期还按有或没有特定的症状而分为A或B。无症状者为A，有以下症状者为B：体重减轻超过10%以上，经常发热38ºC以上；经常出汗。

资料来源：香港防癌会

延伸阅读：饿死癌细胞竟超错？医生拆解7大抗癌饮食迷思 狂吃西兰花防癌随时伤身？

