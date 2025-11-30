男子患肝癌曾好转 忽略一事揭肿瘤变大至20cm 癌细胞扩散至这部位险瘫痪

患肝癌也可致瘫？一名男子患上肝癌后，病情经治疗一度好转。后来却因为忽略1件事致肝癌病情恶化，不但令肝癌肿瘤变大至20cm，癌细胞更扩散至1部位，令他有瘫痪风险。

男子治疗肝癌后忽略1事变瘫痪 肿瘤变大至20cm

综合台媒报道，台中一名57岁男子2023年患上肝癌，肝癌肿瘤只有3cm。当时医生评估其肝癌肿瘤不大，故采用栓塞治疗，病情一度受到控制，恢复良好。惟该男子以为自己已经抗癌成功，因此疏于跟进追踪病情。直至1年后，他某天起床后出现手脚无力，更经常拿不稳物件，后来更出现瘫痪，无法行走的情形，因此连忙求医。

肝癌常见症状及风险因素

肝癌转移至颈椎 医生：几乎吃掉骨头

经台湾亚洲大学附属医院放射肿瘤科主任王博民医生检查后，发现该男子的肝癌肿瘤不只恶化变大至20cm，癌细胞更扩散至颈椎。另一颗近5cm大的肿瘤压迫到颈椎第5节，几乎侵蚀掉整块骨头。医生团队决定，先进行减压手术清除部分癌细胞，再以维持器固定脊椎结构，并衔接放射治疗，清除残留在颈椎的癌细胞。

处理完颈椎后，王博民医生随即著手治疗肝癌肿瘤。结合免疫疗法、标靶药物与放射治疗疗程，成功将该男子的肝癌肿瘤缩小约8cm，并使之失去活性，该男子的行动力经治疗后也逐渐回复。

王博民医生表示，肝癌扩散至颈椎的情况十分罕见，也因此症状往往特别严重，脊椎甚至可能会断掉。他提醒，肝癌的高危群族包括

乙型肝炎带原者

丙型肝炎感染者

慢性肝炎患者

肝硬化患者

有肝癌家族病史的人

他呼吁上述人士都应该定期检查及追踪病情，以免罹癌。

肝癌7大征兆

肝癌是本港10大癌症第5名，致命率更位居第3位，在2022年造成超过1400名港人死亡。根据医管局的资料，常见的原发性肝癌有「肝细胞癌」及「胆管细胞癌」。肝脏具有神奇的自我修复功能，即使只剩下一小部分能够工作，依然可以正常运作，因此肝癌早期病征并不明显。当肿瘤逐渐增大时可能有下列症状：

右上腹不适、腹痛

右肩疼痛：肝脏肿大会刺激横隔膜神经，而此处神经正好是连接右肩神经

食欲不振、体重下降、恶心和昏睡

上腹有硬块

皮肤和眼白呈微黄、皮肤痕痒: 因胆管被肿瘤阻塞，令胆汁色素在血液积聚, 引致黄疸

小便呈茶色、大便呈浅灰色

腹部积水

肝癌8大高危因素 爱吃花生/脂肪肝患者小心

医管局指，肝癌有很多成因，有些尚在研究中，主要的高风险因素包括：

乙肝病毒：全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒传染引致。

肝硬化

丙型肝炎：慢性乙型和丙型肝炎携带病毒者患肝癌的机会大约高150倍。

酗酒：长期饮酒过量会引起与酒精有关的肝硬化，并可演变为肝癌。

非酒精性脂肪性肝病及非酒精性脂肪肝：肥胖、糖尿病及其他代谢紊乱疾病均会使到肝脏损害，从而导致肝硬化及肝癌。

进食有毒素的食物：花生及谷类果实中所发现的黄曲霉毒，在动物实验中已被证实可导致肝癌。

长期受到某些环境、污染物侵害，如吸入制胶厂胶厂使用到的聚氯乙烯。

胆管炎或先天性胆总管囊肿，可引致胆管细胞癌。

延伸阅读：营养师揭7种食物恐致脂肪肝/肝癌 这种饮品假健康真伤肝！

---

相关文章：

男子求医揭患末期肝癌 癌细胞扩散难治疗 忽略3大无痛症状惹祸

每日睡太多反伤肝！超过这时间患肝癌风险高1.6倍！哈佛研究揭最佳护肝睡眠时长

研究证地中海饮食法防4大癌症 肝癌风险低48% 医生教多吃4物更有效

女子常吃牛扒配1物 肝硬化险变肝癌 医生揭原因 出现8症状速求医