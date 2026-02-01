男子血脂血糖超标 晚餐戒吃2物逆转病情 血脂大减78%4个月减13kg

一名男子因超重求医，医生发现他的血脂、血糖等多项指数超标。不过，自他听从医生吩咐在晚餐戒吃2种食物后，不但成功在4个月减去13kg，血脂更大降78％。

男子血脂血糖超标 晚餐戒吃2物逆转病情

家医科医生李思贤在其Facebook专页发文指，该名男子从小偏肥胖，体重最高为120kg，两年前因工作压力大和生活作息混乱，导致体重不断上升。他首次求医时，医生为他安排抽血检查，发现血糖水平升高至8.3%（正常应低于5.6%），而且有肝功能异常、尿酸过高等问题，最严重是胰岛素阻抗现象极为突出，其数值远超标准范围，显示他身体长期处于高胰岛素水平，却无法正常发挥作用的状态。

经医生询问后发现，沉重的工作压力使他没有关注自身健康，晚餐经常摄取大量精致淀粉与高碳水化合物食物，例如公仔面和外卖饭盒，逐步引发严重的代谢紊乱，甚至外观看起来亦都没有精神、皮肤明显暗沉和没有光泽。

坏胆固醇/好胆固醇何谓理想？

其后，该男子透过调整饮食习惯、作息规律，并服用药物及营养剂，最重要是戒掉晚餐常吃的泡面与便当。4个月后，他的血糖、血脂、胰岛素阻抗、血压和尿酸都明显改善。当中，糖化血色素从8.3%降到5.5%，三酸甘油脂更从783 mg/dL，降至175 mg/ dL，大跌78%，体重也减去13.2 kg，甚至气色明显红润，整个人更有精神和光泽，连皮肤都得而改善。

甚么食物致三酸甘油脂上升？可致血液胆固醇升高

甚么是高血脂？高血脂是指身体胆固醇或三酸甘油酯高于正常值、好胆固醇过少或坏胆固醇过高。根据本港医管局资料，三酸甘油脂是由甘油和脂肪酸合成，体内大部份脂肪组织均由三酸甘油脂构成，建议体内的三酸甘油脂含量应低于2.0mmol/L。食物中的脂肪酸分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。若吃过量含饱和脂肪酸的食物，会令血液胆固醇升高，换言之亦会令血脂上升，增加患上糖尿病、中风及心血管病等风险。

饱和脂肪的食物：

动物脂肪：例如牛肉、羊肉、猪肉、家禽、牛/羊脂、猪油及奶制品（例如芝士、忌亷及全脂奶）

热带油：例如棕榈油、棕榈核仁油及椰子油

饱和脂肪的摄入量应少于每日所需总能量的10%（约20克）

至于要如何判断血液中的胆固醇量，据衞生署资料，高胆固醇定义是总胆固醇(mmol/L)低于5.2、低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）的mmol/L低于3.4、高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）的mmol/L高于1.0。至于症状，高胆固醇初期毫无症状，难以察觉。若体内胆固醇过高有何影响？如何为之正常胆固醇水平？

胆固醇过高恐收窄血管 如何才算超标？

根据衞生署资料，一旦体内胆固醇过高，就有可能令血管变得狭窄，甚至形成闭塞，导致中风或心脏病。胆固醇可以分为「低密度脂蛋白胆固醇」（坏胆固醇）和「高密度脂蛋白胆固醇」（好胆固醇），保持坏胆固醇低于3.4 mmol/L、且好胆固醇于高1.0 mmol/L，就属于理想水平。

据食安中心资料，膳食胆固醇存在于大部分动物源性食物（蛋白除外）。人们常常以为饱和脂肪含量高的食物会有大量胆固醇。事实上，食物中的饱和脂肪含量与胆固醇含量并无关系。例如，虾就是胆固醇含量高（每100克含180毫克胆固醇）但饱和脂肪含量低（每100克含0.4克饱和脂肪）的食物。

资料来源：家医科医生李思贤（获授权转载）、衞生署、医管局

专家履历：李思贤

台湾家医科医生，专长糖尿病与常见慢性疾病、低糖减重、针灸、点滴疗法。

