女子饮食健康也血糖高 惊变糖尿病前期！揭睡前1行为出事 患糖尿病率高41%

更新时间：15:11 2026-01-08 HKT
糖尿病成因众多，不只与饮食习惯有关。有医生分享病例指，日本一名50多岁女子身形不肥胖，平日常吃蔬菜也血糖高，已属于糖尿病前期，被揭与睡前1行为有关。有研究指出，患糖尿病的风险恐增加41%！

血糖高揭已属糖尿病前期

综合日本媒体报道，内科诊所院长下岛和弥医生分享病例指，该名50多岁妇人的健康检查结果显示，她有血糖异常的问题，已属于糖尿病前期的阶段。

何谓糖尿病前期？⬇⬇⬇

 

根据美国糖尿协会的提议，血糖异常及糖尿病的定义如下：

  • 空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」
  • 血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」
  • 空腹血糖异常及血糖耐量异常都属于前期糖尿病
  • 糖尿病：空腹血糖≥7 mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1 mmol/L

睡前1行为恐致糖尿病 研究证风险高41%

该名50岁女子表示，自己饮食一向很小心，经常吃蔬菜，身形比较瘦，从来没长胖过，每天早晚更会带宠物散步。不过，她承认自己时时熬夜看影片。下岛医生指出，维持充足睡眠，对于预防糖尿病亦很重要。他引用英国一项针对25万人的研究，说明睡眠时间与糖尿病发病率的关联：

 

睡眠不足易引发糖尿病？

研究以将标准的睡眠时间定为7至8小时，因应参加者的睡眠时间，分为6小时、5小时、4小时与3小时共4组。研究人员在12年的追踪期内，观察参加者的睡眠时间及健康变化。

结果发现，睡眠时间不足5小时者，患糖尿病机率增加41%；睡眠时间5小时的组别，发病率亦增加16%。同时，研究人员也发现，饮食健康的人士患糖尿病风险降低25%。

提防糖尿病初期8大症状⬇⬇⬇


据本港医管局资料，若出现以下8种症状，可能已属于糖尿病初期，包括：经常口渴、小便频密、感到饥饿、体重下降、容易疲倦、视力模糊、伤口不易愈合，以及皮肤痕痒，女性也可能出现阴部痕痒。

预防糖尿病4大方法

如何减低风险？下岛医生提醒，预防糖尿病最重要的是注意饮食、运动、控制体重，以及睡眠充足。

本港医管局亦提出以下建议，以降低患上糖尿病的风险：

  • 身形过胖者，宜减轻5至10%体重
  • 维持亚洲人理想的BMI指数：18.5至22.9
  • 遵照低脂肪、低盐、低糖及高纤维素的「三低一高」均衡饮食原则
  • 每星期最少5天进行30分钟或以上中等强度运动

延伸阅读：吃水果可减患糖尿病风险？ 1种水果最有效！

资料来源：《产经新闻》香港医管局

