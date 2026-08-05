补脑食乜好？营养师推介6大活脑营养素 鸡蛋/燕麦/鱼类列必食清单

生活忙碌、压力又大，不少上班族都容易出现「脑雾」——思绪变慢、注意力下降、记忆力减退。许多人以为这是年纪增长的必然结果，但其实大脑健康与饮食息息相关，靠食的确可补脑、活脑！

6大关键营养素 打造学习力与专注力

营养师高敏敏在个人专页分享，大脑虽然只占体重约2%，却消耗全身约20%的能量，每天吃进去的食物，直接影响大脑表现。她建议将以下6大活脑营养素融入日常餐单，助大家思考清晰、提升工作效率。

【同场加映】40%脑退化症可预防！12件事有效增强记忆减风险 早餐必吃1物？

6大关键营养素 打造学习力与专注力

1. 优质蛋白质

食物来源：鸡蛋、乳酪

作用：提供脑部发育所需原料，帮助神经传导物质合成，维持神经系统正常运作。早餐吃一颗鸡蛋，有助激活大脑。

2. Omega-3脂肪酸

食物来源：海藻类、鱼类（如三文鱼、鲭鱼）

作用：维持神经元细胞膜健康，支持学习与记忆功能，对脑部正常发育至关重要。每周进食两至三次深海鱼，有助补充所需。

3. 卵磷脂

食物来源：鸡蛋

作用：脑细胞的重要组成成分，帮助神经讯号传递，支持记忆与学习能力。蛋黄中的卵磷脂含量丰富，不建议弃掉蛋黄。

4. 维他命、矿物质与植化素

食物来源：绿色蔬菜（如菠菜、西兰花）

作用：保护脑细胞健康，帮助神经系统正常运作，支持脑部发育。每日进食足够蔬菜，有助维持认知功能。

5. 花青素与多酚

食物来源：综合莓果（如蓝莓、士多啤梨）

作用：帮助抗氧化，减少自由基对脑细胞的伤害，维持脑细胞健康。可作为日常零食或加入乳酪食用。

6. β-葡聚糖与膳食纤维

食物来源：燕麦、全谷类

作用：提供稳定能量来源，帮助维持专注力，同时增加膳食纤维摄取，促进肠道健康。

均衡饮食胜过单一保健品

高敏敏提醒，别期望单靠一种保健食品就能变聪明，真正影响大脑表现的，其实是每天的生活习惯与饮食选择。以下的5个好习惯有助护脑：

多喝水：保持大脑水分平衡，有助提升反应力。 规律作息：充足睡眠有助记忆巩固与学习能力。 少油少盐：稳定血糖，保护血管健康。 避免过量饮酒：酒精影响大脑功能，应适可而止。 适度运动：促进血液循环，提升专注力与思维清晰度。

延伸阅读：防脑退化症必吃！推介12种食物增强记忆 黑朱古力也有效 附4款午餐食谱