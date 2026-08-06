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取代白饭最强清单！营养师推介33种全谷杂粮控糖/护肠 降胆固醇必吃燕麦？

保健养生
更新时间：11:00 2026-08-06 HKT
发布时间：11:00 2026-08-06 HKT

日日吃白饭怕肥又怕血糖急升？想健康减脂其实毋须戒绝淀粉质，也营养师公开取代白饭最强清单，严选33款优质全谷杂粮，更有控糖、降胆固醇等功效。

营养师推介33种全谷杂粮控糖/护肠 降胆固醇必吃燕麦？

营养师高敏敏于Facebook专页发文指，我们每天食用的主食不只为了填饱肚子，更直接影响体内的血糖、体力及肠道健康。只要将每日食用的白饭，抽出三分之一或以上换成「未精制五谷杂粮」，就能轻松令身体更健康。全谷就是保留「麸皮、胚乳、胚芽」的谷类。其主要营养成分除了蛋白质及碳水化合物外，更包含三大关键营养：维他命A（促进皮肤健康）、维他命B杂（维持能量代谢）及膳食纤维（促进肠道蠕动）。她为大家整理了33款优质的全谷杂粮，可依照个人喜好加入日常三餐中替换白饭：

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米类

  • 糙米：保留麸皮与胚芽，纤维与矿物质比白米高，有助稳定血糖。
  • 胚芽米：口感最接近白米，但营养升级，极适合全谷入门者。
  • 小米：富含镁与铁，适合日常补充元气。
  • 红米：含天然植化素，帮助身体抗氧化。
  • 黑米：花青素丰富，对心血管健康大加分。
  • 紫米：抗氧化力好，适合煮饭或制作甜汤。
  • 五谷米：多种谷物混合，营养摄取更全面。
  • 十谷米：纤维量再升级，大幅增加饱肚感。

麦类

  • 燕麦：富含β-葡聚糖，有助降低胆固醇。
  • 荞麦：不含麸质，对肠胃负担较低。
  • 小麦：提供植物性蛋白质，适合高活动量族群。
  • 大麦：帮助肠道好菌生长，促进消化。
  • 藜麦：蛋白质品质极佳，含多种胺基酸。

豆类

  • 红豆：富含钾与纤维，帮助击退水肿。
  • 绿豆：清爽好消化，非常适合炎热夏天。
  • 花豆：矿物质含量高，口感扎实。
  • 皇帝豆：淀粉与蛋白质兼具，直接当主食比例刚好。
  • 鹰嘴豆：优质植物蛋白代表，健身一族必备。
  • 扁豆：稳定血糖，有助延长饱肚感。
  • 豌豆：维他命与纤维兼顾，小朋友也容易入口。
  • 蚕豆：富含叶酸，对身体造血有帮助。

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根茎类

  • 番薯：高纤维，有效促进肠道顺畅。
  • 薯仔：钾含量丰富，只要控制正确份量就不怕肥。
  • 南瓜：富含β-胡萝卜素，对皮肤健康有益。
  • 山药：帮助消化，对肠胃虚弱族群非常友善。
  • 芋头：淀粉质地细致，但进食份量需要控制。
  • 莲藕：多酚与纤维兼具，口感爽脆。
  • 莲子：属性温和滋补，适合用来煲汤或做甜品。

其他谷杂粮

  • 粟米：含抗氧化植化素，若当作主食需留意进食份量。
  • 薏米：促进新陈代谢，有助减少体内水分滞留。
  • 马蹄：清甜爽口，纤维含量绝不低。
  • 栗子：碳水化合物含量高，适合当作能量来源。
  • 菱角： 低脂肪，带有独特清香口感。

换走1/3白饭的5大惊人好处

高敏敏总结表示，将主食升级为未精制谷物，是最简单也最实际的方法。只要踏出这一步，身体就能获得以下多重好处：

  • 避免饭后血糖飙升，精神不再涣散易攰。
  • 延长饱肚感，不知不觉间避免进食过量。
  • 肠道蠕动更顺畅，排便更稳定。
  • 促进能量代谢，对日常体态管理更加友善。
  • 大幅提高每餐摄取的营养密度。

资料来源：营养师高敏敏

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