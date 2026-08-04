不要只喝绿茶！研究证每日喝1种饮品集7大功效 防癌/糖尿病/高血压

以为养生只能喝绿茶？有营养师引述多项权威研究指出，每日喝1种饮品不仅能改善高血压，更隐藏防癌、降血糖及大降中风风险等7大功效。

研究证每日喝1种饮品集7大功效 防癌/糖尿病/高血压

营养师科提斯于Facebook专页发文指，千万别忽略血压偏高的问题，因为高血压可能导致心脏衰竭、心脏病发作、中风、肾脏受损及动脉粥样硬化等多种致命并发症。若发现血压偏高，除了要及早求医、按时服药及配合健康饮食外，不妨先戒掉含糖饮品，改为喝红茶。研究显示，长期饮用红茶不仅有助改善血压状况，更具备以下7大功效：

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红茶集7大功效

1.降低心血管病发生率

Gardner等人的研究分析了1990至2004年间关于红茶的数据，发现定期饮用红茶可显著降低患上心脏疾病的风险；研究亦指出，每天饮用3杯红茶，能显著改善体内的抗氧化状况。

2.调节血脂

Davies等人的研究发现，高胆固醇患者在饮食中搭配红茶，可有效降低「低密度脂蛋白胆固醇」（LDL-c，俗称坏胆固醇）。

3.对抗肥胖

Pan等人的研究指出，红茶多酚可抑制脂质与糖分的消化吸收，从而预防肥胖；同时能减少脂肪细胞增殖，促进脂质分解并减少脂肪囤积。

4.降低中风风险

Larsson等人对74,961名中风患者进行了长达10.2年的追踪研究，结果发现每天饮用4杯或以上的红茶，可抑制与中风相关的风险。另外，Arab等人的统合分析收集了来自9项研究、共194,965名成年人（包含4,378名中风患者）的数据，证实每天饮用3杯红茶即可降低中风风险。

5.预防癌症

Way等人的研究发现，红茶多酚中的茶黄素对激素依赖型乳癌肿瘤具有预防作用；Liang等人的研究亦证实，红茶多酚成分对肿瘤细胞能产生抗增殖活性。

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6.降低糖尿病风险

Tanga等人的研究发现，红茶萃取物能降低血糖水平，并提升身体代谢糖分的能力。Butacnum等人的研究则指出，摄取红茶可以改善正常人及糖尿病前期患者的饭后血糖。

7.抗氧化

体内积聚过多自由基会提高氧化压力，损害核酸或蛋白质等生物分子，这是引发多种慢性疾病的核心源头。而红茶多酚具备强大的抗氧化功能，可中和自由基，降低氧化压力造成的后续伤害。

科提斯解释，红茶之所以拥有上述强大的健康功能，是因为它富含多酚类化合物——包括表儿茶素没食子酸酯（EGCG）、茶黄素（Theaflavins）、茶红素（Thearubigins）、L-茶氨酸（L-theanine）以及多种儿茶素与类黄酮。

但他特别提醒，虽然红茶拥有多种健康功效，但绝对不能取代正规医疗。大家亦无须过度纠结「到底每日喝多少最有效」，而是应将茶饮视为健康生活的一部分，配合规律运动、均衡进食天然原型食物等，共同打造强健体魄。

资料来源：营养师科提斯

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