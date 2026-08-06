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打破122年纪录！南韩42.5℃热死13人 急发高温警报 专家教6招防中暑

保健养生
更新时间：15:00 2026-08-06 HKT
发布时间：15:00 2026-08-06 HKT

南韩庆尚南道梁山市于8月2日下午测得42.5°C高温，打破南韩自1904年建立现代气象观测以来122年的最高温纪录。气象厅急发第二高等级高温警报，截至7月底已通报近1900起热伤害病例、13人死亡。热伤害及中暑可如何预防？

南韩酷热飙至42.5度 打破122年纪录 高温已致13死

据台媒报道，根据南韩疾病管理厅（KDCA）统计，自5月至7月期间，全国通报热伤害病例已达1871起，其中已造成13人死亡。南韩气象厅表示，此次的极端高温主要大气成因是双高压系统叠加的热穹效应：

  • 副热带高压： 夹带大量的高温潮湿空气移入。
  • 青藏高压： 季节性于青藏高原上空形成，进一步强化大气增温，导致天气极度晴朗、日照强烈。

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大尺度的大气高压沉降，结合庆尚南道梁山市等地的盆地地形（四周环山、空气不易流通），将热空气锁在地面，最终令气温打破122年的历史纪录。此外，今年梅雨降雨量较低，造成土壤干燥，也加剧高温情况。

【同场加映】6招防中暑：

 

极端高温亦迫使韩国职棒（KBO）调整赛程，釜山当地的职棒赛事周六场次宣布取消，周日赛事则顺延30分钟改于晚间6点30分开打，借此错开全天最炎热的时段。

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中暑｜常见症状

高温天气持续，长时间在户外活动或工作，会增加热衰竭甚至中暑的风险。中暑并非毫无先兆，患者通常会先经历热衰竭，常见症状包括：

  • 头晕
  • 头痛
  • 口渴
  • 恶心
  • 气促
  • 大量出汗
  • 面色苍白
  • 四肢无力

若情况恶化，体温急升至摄氏41度或以上：

  • 排汗量会逐渐减少甚至完全停止
  • 皮肤变得干燥红热
  • 可能出现全身痉挛或昏迷
  • 造成生命危险，不能掉以轻心

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中暑｜专家教6招日常防护

香港都会大学护理及健康学院讲师程志文曾向《星岛头条》分享6招防中暑，大家不妨参考一下：

  1. 留意天气：当酷热天气警告生效时，应尽量避免长时间进行户外活动。
  2. 穿着合适衣物：选择轻薄透气、浅色及松身的衣物，以利排汗及减少吸热。外出时应撑伞或佩戴阔边帽，并在需要时戴上太阳眼镜。
  3. 补充足够水分：多喝水或适当的电解质饮料，补充流失的水分与盐分。避免饮用含酒精或咖啡因的饮品（如咖啡及浓茶），以免产生利尿作用，加速身体水分流失。
  4. 避免剧烈运动：高温、大量出汗及疲劳会额外消耗体力，应避免在酷热天气下进行剧烈运动或长途远足。
  5. 妥善安排时间：尽量将户外活动安排在清晨或傍晚较凉快的时段。活动期间若感不适，应立即停止活动，并尽快求医。
  6. 调整工作安排：若必须在炎热环境下工作，应尽可能在工作地点加设遮蔽处，并定时于阴凉处休息，避免长时间曝晒。

中暑｜护理急救5步骤

程志文指，若怀疑身边有人中暑，请谨记以下急救步骤：

应该

  • 保持冷静，立即致电「999」召唤救护车。
  • 若身处室内，请即时开启风扇或冷气调节室温；若在户外，尽快将患者从高热环境中移至阴凉通风处。
  • 松开患者衣物并让其平躺休息。若出现呕吐，应让患者侧躺，以保持呼吸道畅通。
  • 以湿毛巾为患者抹身，透过水分挥发促进排汗，协助散热降温。
  • 如中暑人士清醒，可让其慢慢饮用清水或电解质饮品，补充失去的水分。

不应该

  • 使用酒精为患者抹身降温。
  • 在患者未完全回复清醒时，让其饮食。

资料来源：EBC

 延伸阅读：酷热天气易口干 不只吃西瓜！营养师推介9大补水蔬果清热降温

 

程志文香港都会大学护理及健康学院讲师简介:

注册护士，拥有香港大学护理硕士学位，累积丰富临床及护理教育经验，积极推广社区健康教育。

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