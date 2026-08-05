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长辈狂追AI短剧恐陷脑腐 专家：可能影响认知能力 教6大警号自我检测

保健养生
更新时间：18:00 2026-08-05 HKT
发布时间：18:00 2026-08-05 HKT

近期 AI 生成的短剧于各大社交平台急速爆红，吸引许多人沉迷追剧，当中包括退休族群与长辈，因而引发家人的焦虑与担忧。一名网民近日在Threads上分享，母亲近来沉迷于 AI 短剧，几乎24小时都在看，感叹长大后变成子女每天叮咛父母放下手机。

长辈狂追AI短剧恐陷脑腐

网民在 Threads 发文分享，自己的母亲沉迷 AI 短剧，无论吃饭、下厨、上厕所甚至睡前都刷个不停，已经快找不到妈妈了。网友坦言，小时候总被父母劝戒少玩手机，没想到如今角色互换。

其他网友深感共鸣，纷纷留言，「叫也叫不动，讲也讲不听！要怎么样才能让他们戒掉」、「我妈也沦陷了。跟她讲话，直接被忽略」、「记得有次断网，长辈就会马上精神崩溃」。有网友表示，初次观看 AI 影片时虽惊叹其高完成度与技术进步，但看多后便发现弊端，角色外貌同质化严重，且剧情多局限于重复套路，新鲜感迅速退去。

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沉迷AI短剧可能影响认知能力

根据牛津大学出版社的定义，「脑腐（Brain Rot）」是指长期接触过度碎片化或缺乏深度的内容，进而导致精神与智力退化。在短视频与社群媒体盛行的科技时代，这种现象正凸显出现代社会普遍忽视思考深度，转而追捧简单与肤浅内容的倾向。

根据《中时新闻网》报导，义大利帕多瓦大学教授加莱亚齐（Alessandro Galeazzi）也警示，社群平台上充斥大量低品质的 AI 内容，即便观众清楚影片纯属虚构搞笑，仍可能加速「脑腐（brain rot）」现象，因习惯快速接收无意义资讯而损害长期认知能力。

脑腐的6大警号

留意以下6大警号，若发现自己符合多项，就是时候调整生活与上网的习惯了：

  1. 注意力缩短：无法阅读长文，习惯看短视频或懒人包。
  2. 丧失批判性思维：抗拒严肃或知识性内容，只偏好搞笑短片，长久下来可能会使大脑失去批判性思考和学习能力。
  3. 过度依赖工具：依赖AI，习惯直接要答案，削弱记忆与解决复杂问题的能力。
  4. 缺乏资讯筛选能力：面对海量讯息无从分辨真伪与重点，容易盲目跟风。
  5. 社交退化与冷漠：缺乏实体互动导致孤独感与同理心下降。
  6. 心灵空虚不快乐：习惯靠滑影片或追剧消磨时间，事后却只感到空虚，难以获得持久的幸福感。

资料来源：Threads《中时新闻网》

延伸阅读：父亲患认知障碍症变陌生 专家教「怀缅治疗」重新认识失智亲人 女儿揭爸爸原来爱画画

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