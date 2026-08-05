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45岁女抗老吃养颜补品5年 子宫肌瘤疯长至8cm 医生警告：乱补恐诱发子宫内膜癌/乳癌

保健养生
更新时间：11:00 2026-08-05 HKT
发布时间：11:00 2026-08-05 HKT

 

抗衰老狂吃补品养颜，随时增加养大肿瘤的风险！内地一名45岁女子为抗衰老，5年来常吃多种养颜补品，结果子宫肌瘤竟疯长至8cm大。有医生警告，乱食养颜补品恐大幅增加患上乳癌及子宫内膜癌的风险。

45岁女抗老吃养颜补品5年 子宫肌瘤疯长至8cm

据内媒《羊城派》报道，45岁的李女士（化名）因担心步入更年期后衰老加速，5年前开始四处搜寻「养颜秘方」。她每天风雨不改地炖服雪蛤、蜂皇浆、鹿胎膏等标榜「调理内分泌、补充雌激素」的补品。起初，她的皮肤确实变得细致，精神亦有所改善。但她近日进行体检时，惊觉原本只有绿豆般大小的子宫肌瘤，竟然疯长至8厘米大，更压迫著盆腔。

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子宫肌瘤会影响生育？提防5大症状！

 

医生警告：乱补恐诱发子宫内膜癌/乳癌

南京鼓楼医院妇科副主任医生黄晶晶解释，子宫肌瘤本质上是一种激素依赖型肿瘤，其发生与发展，与体内雌激素水平的高低有著直接的因果关系。子宫平滑肌细胞对雌激素极其敏感。当长期摄取含有活性雌激素的补品时，这些外源性荷尔蒙会精准地与肌瘤组织上的受体结合，刺激瘤体细胞不断进行病理性分裂，导致肌瘤在短时间内快速增长。频繁摄入外源性激素，更会导致自身内分泌功能紊乱，引起子宫内膜异常增厚，甚至诱发大出血及贫血等并发症。

黄医生坦言，市场上许多打著「草本调理」旗号的劣质保健品，为了追求所谓的「回春」奇效，往往非法添加人工合成的雌激素。这些化学成分的活性比人体天然激素更强、更难代谢。若在体内长期积聚，不仅会增加肌瘤恶变的机会，更会显著提升患上乳腺癌及子宫内膜癌的潜在风险。

针对社交平台上破十万赞好的「私藏回春汤」、「卵巢保养药膳」，黄医生直言，九成发文者根本没有专业医师或营养师资格。配方往往盲目跟风，将当归、黄芪、紫河车、鹿胎膏混在一起，完全不考虑个人体质差异。她强调，同样是「补气血」，血瘀体质和血虚体质的调理方向完全相反，乱食不仅补不了身，反而会彻底打乱内分泌。

黄医生提醒， 凡是宣传「7天淡斑」、「28天逆生长」或「食一周月经就规律」的产品，应直接列入黑名单。正常的饮食调理最少需时1至2个月才见效；若吃几天就有明显效果，几乎可肯定是非法添加了人工合成雌激素。短期服用确实会令皮肤变好、精力充沛，但长期服用不仅会让肌瘤疯长，还会大幅提升子宫内膜癌、乳腺癌的发病风险。另外，美容院推销的「卵巢保养」、「私密抗衰」项目必须警惕。所谓的「精油按摩＋口服补品」组合，往往是违规添加激素的重灾区。按摩根本无法令药物渗透到卵巢，最终被身体吸收的，依然是那些有害的人工雌激素。

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妇科癌有甚么常见症状？

据香港癌症资料统计中心资料指，子宫内膜癌子宫颈癌都是本港女性常见的癌症，分别位列第4及9位。子宫体是子宫中间较细小的部分，子宫颈则是子宫底部狭窄的开口，连接阴道。

子宫肌瘤又称为子宫肉瘤或子宫纤维瘤，是一种十分常见的情况。随着超音波检查日趋普遍，很多没有病征的妇女都在检查时发现有子宫肌瘤。

子宫内膜癌症状

  • 早期和中期：阴道异常出血，包括停经前经期长而频密、经血多或经期之间出血；停经后出血，或是停经后阴道出现异常分泌。
  • 后期：症状明显，包括性交和小便时骨盘腔疼痛、大便习惯异常（如便秘）、下腹有硬块、阴道排出脓血。

子宫颈癌症状

  • 早期和中期：早期一般没有症状，中期症状与月经失调相似，例如阴道不正常出血、阴道异常分泌以及性交疼痛。
  • 后期：下腹痛、背痛、大小便困难、血尿、血便、失禁、肾积水、脚肿（淋巴水肿）。

子宫肌瘤症状

  • 多数有子宫肌瘤的妇女都是没有病征。
  • 患者通常会经期过多，少部分患者可能会有经痛。
  • 如果肌瘤很大则可能引致腹痛或腹部隆起，若压著膀胱会令患者有尿频的感觉。

资料来源：香港癌症资料统计中心子宫体癌香港癌症资料统计中心子宫颈癌衞生署

延伸阅读：防妇科癌必吃10种食物 营养师教多吃1种鱼 降患卵巢癌风险

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