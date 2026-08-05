45岁女抗老吃养颜补品5年 子宫肌瘤疯长至8cm 医生警告：乱补恐诱发子宫内膜癌/乳癌

抗衰老狂吃补品养颜，随时增加养大肿瘤的风险！内地一名45岁女子为抗衰老，5年来常吃多种养颜补品，结果子宫肌瘤竟疯长至8cm大。有医生警告，乱食养颜补品恐大幅增加患上乳癌及子宫内膜癌的风险。

45岁女抗老吃养颜补品5年 子宫肌瘤疯长至8cm

据内媒《羊城派》报道，45岁的李女士（化名）因担心步入更年期后衰老加速，5年前开始四处搜寻「养颜秘方」。她每天风雨不改地炖服雪蛤、蜂皇浆、鹿胎膏等标榜「调理内分泌、补充雌激素」的补品。起初，她的皮肤确实变得细致，精神亦有所改善。但她近日进行体检时，惊觉原本只有绿豆般大小的子宫肌瘤，竟然疯长至8厘米大，更压迫著盆腔。

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子宫肌瘤会影响生育？提防5大症状！

医生警告：乱补恐诱发子宫内膜癌/乳癌

南京鼓楼医院妇科副主任医生黄晶晶解释，子宫肌瘤本质上是一种激素依赖型肿瘤，其发生与发展，与体内雌激素水平的高低有著直接的因果关系。子宫平滑肌细胞对雌激素极其敏感。当长期摄取含有活性雌激素的补品时，这些外源性荷尔蒙会精准地与肌瘤组织上的受体结合，刺激瘤体细胞不断进行病理性分裂，导致肌瘤在短时间内快速增长。频繁摄入外源性激素，更会导致自身内分泌功能紊乱，引起子宫内膜异常增厚，甚至诱发大出血及贫血等并发症。

黄医生坦言，市场上许多打著「草本调理」旗号的劣质保健品，为了追求所谓的「回春」奇效，往往非法添加人工合成的雌激素。这些化学成分的活性比人体天然激素更强、更难代谢。若在体内长期积聚，不仅会增加肌瘤恶变的机会，更会显著提升患上乳腺癌及子宫内膜癌的潜在风险。

针对社交平台上破十万赞好的「私藏回春汤」、「卵巢保养药膳」，黄医生直言，九成发文者根本没有专业医师或营养师资格。配方往往盲目跟风，将当归、黄芪、紫河车、鹿胎膏混在一起，完全不考虑个人体质差异。她强调，同样是「补气血」，血瘀体质和血虚体质的调理方向完全相反，乱食不仅补不了身，反而会彻底打乱内分泌。

黄医生提醒， 凡是宣传「7天淡斑」、「28天逆生长」或「食一周月经就规律」的产品，应直接列入黑名单。正常的饮食调理最少需时1至2个月才见效；若吃几天就有明显效果，几乎可肯定是非法添加了人工合成雌激素。短期服用确实会令皮肤变好、精力充沛，但长期服用不仅会让肌瘤疯长，还会大幅提升子宫内膜癌、乳腺癌的发病风险。另外，美容院推销的「卵巢保养」、「私密抗衰」项目必须警惕。所谓的「精油按摩＋口服补品」组合，往往是违规添加激素的重灾区。按摩根本无法令药物渗透到卵巢，最终被身体吸收的，依然是那些有害的人工雌激素。

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妇科癌有甚么常见症状？

据香港癌症资料统计中心资料指，子宫内膜癌及子宫颈癌都是本港女性常见的癌症，分别位列第4及9位。子宫体是子宫中间较细小的部分，子宫颈则是子宫底部狭窄的开口，连接阴道。

子宫肌瘤又称为子宫肉瘤或子宫纤维瘤，是一种十分常见的情况。随着超音波检查日趋普遍，很多没有病征的妇女都在检查时发现有子宫肌瘤。

子宫内膜癌症状

早期和中期：阴道异常出血，包括停经前经期长而频密、经血多或经期之间出血；停经后出血，或是停经后阴道出现异常分泌。

后期：症状明显，包括性交和小便时骨盘腔疼痛、大便习惯异常（如便秘）、下腹有硬块、阴道排出脓血。

子宫颈癌症状

早期和中期：早期一般没有症状，中期症状与月经失调相似，例如阴道不正常出血、阴道异常分泌以及性交疼痛。

后期：下腹痛、背痛、大小便困难、血尿、血便、失禁、肾积水、脚肿（淋巴水肿）。

子宫肌瘤症状

多数有子宫肌瘤的妇女都是没有病征。

患者通常会经期过多，少部分患者可能会有经痛。

如果肌瘤很大则可能引致腹痛或腹部隆起，若压著膀胱会令患者有尿频的感觉。

资料来源：香港癌症资料统计中心子宫体癌、香港癌症资料统计中心子宫颈癌、衞生署

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