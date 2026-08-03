研究揭3大豆制品属平价抗癌之星 常喝豆浆患癌率大降28% 附最佳摄取量

平时常喝的豆浆原来是隐藏「抗癌神物」！有研究指出，有3大平民豆制品能显著降低整体患癌风险，当中每日饮豆浆，患癌率更可大幅激降28%。

研究揭3大豆制品属平价抗癌之星 附最佳摄取量

营养师老辜于Facebook专页发文指，一块田字格传统豆腐，大约160克，可提供约14克蛋白质，相当于两份优质蛋白质。在进食的同时，还能摄取到丰富的植化素与少量钙质，是非常优质的植物性蛋白质来源。除了补充蛋白质，他更引述了一项于2024年发表在《Nutrients》的研究。该篇大型系统性回顾与Meta-analysis，整合了多项观察性研究后发现，进食不同种类的黄豆制品，与降低整体癌症风险有著显著的相关性。

【同场加映】60岁婆婆每日健身抗癌 每天跑步10公里+阻力训练 夺全国健美冠军！

研究数据明确显示，黄豆食品的摄取量越高，整体癌症风险便呈现越低的趋势。当中3大平民抗癌之星的最佳摄取量及功效如下：

3大豆制品属平价抗癌之星

3大豆制品属平价抗癌之星：

每日增加约61克豆腐，整体癌症风险降低12%。

每日增加54克黄豆制品，整体癌症风险降低11%。

每日增加23克豆浆，整体癌症风险降低28%。

虽然研究数据十分鼓舞，但老辜特别提醒大众，这项研究整合的主要是「观察性研究」，目前只能说明两者具有相关性。这绝对不代表吃得越多就越防癌，大众更不能期望单靠狂吃就能100%预防癌症。根据目前的医学证据支持，最理想的做法是将豆腐、豆浆等黄豆制品，适量且长期地纳入日常的均衡饮食之中，这才有助于长远的健康发展。至于黄豆制品与防癌之间的确切因果关系，仍有待医学界进一步研究确认。

【同场加映】抗癌患者必睇！专家教按4大穴位 纾缓癌症副作用 改善疼痛/失眠/抑郁

肺癌、大肠癌成港人癌症死亡率首2位

据香港癌症资料统计中心资料显示，本港首5类致命癌症依次为肺癌、大肠癌、肝癌、胰脏癌及乳癌，2023年按性别划分首5类致命癌症包括：

致命癌症 男性 女性 1 肺癌 肺癌 2 大肠癌 大肠癌 3 肝癌 乳癌 4 前列腺癌 胰脏癌 5 胰脏癌 肝癌

哪些人较易患上癌症？怎样减低患癌的机会？

卫生署资料显示，超过1/3的癌症死亡个案是由可改变或可避免的行为和环境风险因素所造成，包括：

吸烟 饮酒 不健康饮食，例如进食大量红肉和加工肉食 缺乏体能活动 超重和肥胖 慢性感染某些病毒，例如乙型肝炎病毒、 丙型肝炎病毒、 人类乳头瘤病毒（HPV）和伯基特淋巴瘤病毒 过度暴露于阳光、太阳灯或其他来源的紫外线辐射 室内和室外的空气污染 透过环境或工作场所接触到致癌物

另一方面，癌症的风险会随年龄增长而递增，家族史和遗传因素亦会增加患上某些癌症的风险。

世界卫生组织指出，约30-50%的癌症是可预防的，改变或避免一些风险因素能有效减低患癌机会，例如：

避免吸烟和吸入二手烟 避免饮酒 保持均衡饮食 多做体能活动 保持健康体重和腰围 接种预防乙型肝炎和HPV疫苗 防止被阳光过度照射 遵从职业安全健康规定，包括在适当情况下使用保护装备，以减少在工作场所接触到致癌物 采取安全性行为

资料来源：营养师老辜、《Nutrients》、政府资料、卫生署

延伸阅读：美国癌症基金会公布30种抗癌食材 对抗肺癌/乳癌/大肠癌多种癌症 辣椒/大蒜都上榜？