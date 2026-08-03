香港首富长寿秘诀！98岁李嘉诚公开6大养生习惯 每天做一项简单拉筋！

香港首富李嘉诚于日前（7月29日）喜迎98岁大寿。期颐之年的他长年保持精神奕奕、思维敏捷的状态。究竟他如何抗衰老、保持充沛活力？本文特别整理出他的6大养生秘诀！

98岁首富精神奕奕！ 拆解李嘉诚6大养生秘诀

尽管已届98岁高龄，李嘉诚仍然反应迅速，并非常有活力。以下是他的养生6大招数：

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李嘉诚6大养生秘诀

1. 饮食清淡

李嘉诚注重清淡饮食、很少吃肉，最爱青菜白饭，偏好小鱼仔（即港人俗称的猫鱼），且多年来对番薯糖水情有独钟。

2. 每天坚持运动1.5小时

李嘉诚每天早起出门后会打约1.5小时的高尔夫球，并用这段时间放松及整理思绪，除此之外，他也喜欢游泳及钓鱼。

3. 天天拉筋

李嘉诚每天坚持进行伸展拉筋运动，医生指拉筋有助提高关节活动度、增加肌肉血流，可改善肌肉酸痛，并降低跌倒风险。

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4. 闭目养神

李嘉诚认为越是忙碌，越要抽空闭目养神。暂时闭上双眼、放空大脑，随著平稳的呼吸让全身彻底放松，能快速恢复专注与活力。

5. 定期安排健康检查

李嘉诚将健检视为身体的「定期保养」，及早发现潜在问题并及时治疗，能有效避免小病拖成大患。

6. 做善事

李嘉诚是佛教徒，他深信助人能带来内心平静与喜悦，而这种精神上的满足，亦是他养生最重要一环。

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