维他命B12吃得多竟致癌？丹麦33万人研究：患癌风险高6倍 医生拆解迷思 与1大警号有关

日常吃维他命B12保健品竟会致癌？有医生引述一项33万人研究揭，血液B12超标者患癌风险激增6倍。但B12超标绝非致癌元凶，反而是体内1大警号有关。

医生拆解致癌真相：患癌风险高6倍

家医科医生陈欣湄在Facebook专页发文指，门诊中经常有病人满脸忧心地询问同一个问题：「B12吃多了，会不会致癌？」这主要源于2013年丹麦的一项大型研究，该研究追踪了超过33万名原本没有患癌的人士，单纯观察他们血液中维他命B12的浓度。结果发现，血液中B12浓度越高的人，后来确诊癌症的比例竟然越高。当中，B12数值超过正常上限的群组，确诊癌症的机率是一般人的3倍以上；而数值最高的一群，患癌风险更飙升超过6倍。

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陈医生解释，血液中B12异常飙高，其实并不是「吃太多B12」所造成。因为人体对B12的吸收机制会「自动踩煞车」，即使摄取过量，多出的分量亦难以被全数吸收。

研究作者在结论中提出，问题其实出在肿瘤本身。有些癌细胞会释放出大量的「运输蛋白」，从而将血液中的B12数值一并推高。作者观察到，这些癌症个案几乎都集中在抽血后的第一年内被发现。这意味著，并非B12养出癌症，而是肿瘤早就在体内悄悄生长，是癌细胞令B12的数值飙高。

陈医生常用一个生动的例子作比喻：异常飙高的B12数字，就像家中的「烟雾警报器」。警报器响起，是因为屋内某个角落正在冒烟起火；但放火的元凶，绝对不是警报器本身。简而言之，血液中异常偏高的B12是癌症的标记，而非导致癌症的原因。2022年另一份权威回顾研究亦证实，现有证据不足以证明高B12会致癌。

儿童B12离奇飙高 恐是4大恶疾先兆

不过，另一项针对388名儿童的研究发现，若儿童在没有服用任何营养补充剂的情况下，血液中的B12离奇飙高（>1500 ng/mL），经追踪后发现部分人最终确诊恶性肿瘤，包括：

AML（急性骨髓性白血病）

B细胞淋巴瘤

CML（慢性骨髓性白血病）

横纹肌肉瘤

换言之，若发现孩子或自身的B12莫名飙高且找不到原因，医生强烈建议应立刻入院作详细检查，排除潜藏的严重恶疾。但她亦指出，如果刚好正在服用含B12的保健食品而导致数值偏高，那是正常的生理反应，毋须过度恐慌。

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5类人士或需留意补充B12

陈医生表示，以下5大高危群组极容易缺乏B12，建议在医生评估后适量补充：

5类人士或需留意补充B12

5类人士或需留意补充B12：

吃全素、几乎不碰动物性食物的人

60岁以上、胃酸变少、吸收力下降的人

长期服用二甲双胍（糖尿病常用药）的人

有萎缩性胃炎、做过肠胃手术的人

有不明原因手脚麻痺、刺痛等神经症状的人

若没上述风险，建议从食物中补充：

蚬、大蛤（含量数一数二高）

三文鱼、鲭鱼、沙甸鱼

红肉、肝脏

鸡蛋、牛奶、芝士

资料来源：家医科医生陈欣湄

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