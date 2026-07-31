夏天爆汗焗出汗疹？医管局教4招保持皮肤干爽 警告勿乱用止汗剂/防晒用品！

夏日炎炎，出街片刻即大汗淋漓，汗水长时间「焗住」皮肤，极易爆发疹！医管局教4大保持皮肤干爽秘诀，更提醒大家勿乱用止汗剂或防晒随时刺激皮肤。

医管局教4招保持皮肤干爽 警告勿乱用止汗剂/防晒用品

医院管理局 Hospital Authority在facebook专页指出，外出片刻便容易大汗淋漓，全身变得黏腻不堪。热力加上汗水长时间「焗住」皮肤，极易引发又红又痕的汗疹。若不想被汗疹困扰，有以下4招保持皮肤干爽的贴士：

夏天4招保持皮肤干爽

夏天4招保持皮肤干爽：

穿著透气吸汗衣物：建议选穿纯棉、宽松的衣物或排汗衣，以减少皮肤痕痒。 用湿毛巾抹汗：流汗时，应使用湿毛巾轻轻抹走汗水，避免汗液长时间黏附在表面刺激皮肤。 勿乱用止汗剂及防晒用品：尽量避免使用市面上的止汗剂或防晒用品。虽然部分产品含有薄荷或酒精等成分，能令痕痒感暂时消失，但极可能会刺激皮肤并引起过敏。若必须使用，建议选用全天然成分的产品。 避开局促环境：避免在酷热或空气不流通的地方进行活动，以免体温急升导致排汗量大增，从而诱发汗疹。

医管局提醒，一般而言，只要保持身体干爽、注意散热，并在患处薄涂一层具舒缓保湿效果的护肤膏，汗疹通常会在数天内自然消退。但若汗疹持续且没有改善，便应及早求医。

汗疹有何症状？

有时候皮肤又红又痒，到底是一般敏感还是生热痱？根据英国国民保健署（NHS）的指引，无论是成人或儿童，出现汗疹的症状通常相同。主要包括以下特征：

皮肤出现细小、凸起的斑点。

患处伴随发痒及刺痛的感觉。

出现轻微肿胀。

皮疹在白皙的皮肤上会呈现明显红色；而在较深色的皮肤上则可能不太显眼，或呈现灰色/白色。

NHS补充，汗疹可出现于身体任何部位并蔓延开去，但它绝对不会传染给他人。

资料来源：医院管理局 Hospital Authority、英国国民保健署（NHS）

延伸阅读：医生盘点10类皮疹红肿 自测癌症征兆 全身变红或患5种癌？