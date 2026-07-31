Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏天爆汗焗出汗疹？医管局教4招保持皮肤干爽 警告勿乱用止汗剂/防晒用品！

保健养生
更新时间：11:00 2026-07-31 HKT
发布时间：11:00 2026-07-31 HKT

 

夏日炎炎，出街片刻即大汗淋漓，汗水长时间「焗住」皮肤，极易爆发疹！医管局教4大保持皮肤干爽秘诀，更提醒大家勿乱用止汗剂或防晒随时刺激皮肤。

医管局教4招保持皮肤干爽 警告勿乱用止汗剂/防晒用品

医院管理局 Hospital Authority在facebook专页指出，外出片刻便容易大汗淋漓，全身变得黏腻不堪。热力加上汗水长时间「焗住」皮肤，极易引发又红又痕的汗疹。若不想被汗疹困扰，有以下4招保持皮肤干爽的贴士：

夏天4招保持皮肤干爽
夏天4招保持皮肤干爽

夏天4招保持皮肤干爽：

  1. 穿著透气吸汗衣物：建议选穿纯棉、宽松的衣物或排汗衣，以减少皮肤痕痒。
  2. 用湿毛巾抹汗：流汗时，应使用湿毛巾轻轻抹走汗水，避免汗液长时间黏附在表面刺激皮肤。
  3. 勿乱用止汗剂及防晒用品：尽量避免使用市面上的止汗剂或防晒用品。虽然部分产品含有薄荷或酒精等成分，能令痕痒感暂时消失，但极可能会刺激皮肤并引起过敏。若必须使用，建议选用全天然成分的产品。
  4. 避开局促环境：避免在酷热或空气不流通的地方进行活动，以免体温急升导致排汗量大增，从而诱发汗疹。

医管局提醒，一般而言，只要保持身体干爽、注意散热，并在患处薄涂一层具舒缓保湿效果的护肤膏，汗疹通常会在数天内自然消退。但若汗疹持续且没有改善，便应及早求医。

汗疹有何症状？

有时候皮肤又红又痒，到底是一般敏感还是生热痱？根据英国国民保健署（NHS）的指引，无论是成人或儿童，出现汗疹的症状通常相同。主要包括以下特征：

  • 皮肤出现细小、凸起的斑点。
  • 患处伴随发痒及刺痛的感觉。
  • 出现轻微肿胀。
  • 皮疹在白皙的皮肤上会呈现明显红色；而在较深色的皮肤上则可能不太显眼，或呈现灰色/白色。

NHS补充，汗疹可出现于身体任何部位并蔓延开去，但它绝对不会传染给他人。

资料来源：医院管理局 Hospital Authority英国国民保健署（NHS）

延伸阅读：医生盘点10类皮疹红肿 自测癌症征兆 全身变红或患5种癌？

最Hit
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
19小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
2小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」 李修贤寸星爷钱多也没用 自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
3小时前
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
18小时前
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
影视圈
15小时前
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
影视圈
17小时前
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
01:09
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
2026-07-30 09:46 HKT
一田开设首间24小时便利店YATA GO！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
一田开设首间24小时便利店YATA go！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
饮食
19小时前
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
时事热话
2026-07-30 11:45 HKT