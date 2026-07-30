中学生备考压力大严重失眠！服药副作用犹如「饮醉酒」专家推介5种食物安心助眠

在节奏紧张的生活中，失眠问题甚至有年轻化趋势。不少面临公开试压力的中学生，更成为失眠的高危族群。有中学生接受《星岛头条》访问表示受失眠困扰，服用失眠药后精神状况犹如「饮醉酒」，营养师推介可进食5种食物改善睡眠。

中学生深夜通宵温习导致生理时钟失调 安眠药副作用似「饮醉酒」

一位就读国际学校的高中生 Mango（化名）接受《星岛头条》访问，分享其过往面对失眠的亲身体验。Mango 表示当时 16 岁半备考 IB 国际文凭考试期间。因发现传统补习方式不适合自己，决定独自温习。由于习惯通宵温习，加上本身属于「轻眠者」，夜间少许声响便会惊醒且无法再入睡。长期熬夜导致她生理时钟严重失调，社交活动受到极大打击。白天无法专注于与人对话，情绪容易烦躁。

谈及药物治疗时，Mango 透露安眠药仅于初期有少许帮助。服药后的睡眠感觉十分怪异，醒来后有严重头晕感，甚至让她曾被学校校长误以为「饮醉酒」，需向校方解释是安眠药副作用所致。虽然学校建议进行专业睡眠治疗，但因费用昂贵而无法负担，最终因无法忍受副作用而于一个月后自行停药。

最后，Mango 坦言透过练习长笛与钢琴等兴趣来转移注意力，随著公开考试圆满结束，她停止挨夜温书习惯，生理时钟亦逐渐调整回正常轨道，失眠症状至今已完全消失。

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营养师推介5种食物改善睡眠 睡前吃2个奇异果更快入睡？

营养师张语希在Facebook专页撰文表示，很多人失眠时都会说：「睡不着就喝杯热牛奶吧！」，而牛奶中的色胺酸确实有助睡眠，但其实还有更多「隐藏版助眠高手」，其效果甚至比牛奶更直接、更有效。她特此推介5款经科学证实，能有效提升睡眠品质的食物：

1.酸车厘子

酸车厘子是天然的褪黑激素来源。有研究发现，饮用酸车厘子汁能显著延长睡眠时间及提升睡眠效率。

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2.奇异果

奇异果含有丰富的血清素及抗氧化剂。在睡前一小时吃两颗奇异果，有助于更快入睡，并让睡眠过程更为深沉。

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3.核桃

核桃富含Omega-3脂肪酸，同时也是褪黑激素的前驱物。这些成份能帮助调节大脑的神经传导物质，让情绪更为安定。

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4.香蕉

香蕉是镁与钾的完美组合，有助于舒缓紧绷的肌肉。同时，它亦能提供色胺酸，协助大脑放松。

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5.南瓜籽

南瓜籽含有高含量的镁与色胺酸。镁质能有效稳定神经、减缓焦虑，是现代人最常缺乏的舒压矿物质之一。

她提醒，除了吃对食物，睡前4至6小时，应避免摄取过量咖啡因与酒精。酒精虽然会让人很快入睡，但会严重破坏深层睡眠的结构。此外，睡前应将灯光调暗，才能让体内的褪黑激素顺利分泌。

资料来源：营养师 张语希、衞生署

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