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没有吸烟都中招！40岁女教师常腰酸背痛 揭患肺癌四期 竟因煮饭没有开抽油烟机惹祸？

保健养生
更新时间：11:00 2026-07-30 HKT
发布时间：11:00 2026-07-30 HKT

以为没有吸烟就与肺癌绝缘？一名40岁女教师持续腰酸背痛，以为只是工作劳损，求医竟确诊第四期肺癌。有专家揭开致命元凶，竟与她常犯的煮饭没有开抽油烟机坏习惯有关？

40岁女教师常腰酸背痛 揭患肺癌四期

TVB健康综艺节目《重症解密》首集探讨肺癌危机，分享了一个由真实病患改编的个案。40岁中学女教师方慧敏（Grace）已婚，作息规律且无吸烟习惯，一直没有咳嗽或呼吸困难等常见症状。数月前，她开始持续感到腰酸背痛，起初以为只是长时间站立教书引致的劳损，即使自行使用止痛贴亦无改善。直至求医接受详细检查，才惊觉已患上第四期肺癌，癌细胞更已扩散至骨骼，而持续的腰背痛正是「骨转移」引起。

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调查发现，Grace虽然饮食健康，但工作与生活环境中却潜藏著几大危机。这三大风险，可能正是导致她年纪轻轻便患上晚期肺癌的主因：

  • 粉笔灰：夫妇二人同为教师，工作时经常接触黑板粉笔灰。
  • 二手烟：间中外出时，会吸入街上的二手烟。
  • 厨房油烟：经常在家煮食炒菜，却嫌抽油烟机太吵而没有开启。

肺癌征兆+扩散后症状

拆解3大疑凶：厨房油烟令风险增3倍

针对上述疑凶，中文大学医学院肿瘤学系系主任莫树锦教授在节目中逐一拆解。他指出，在街上短暂经过吸入一口二手烟，风险其实相对较低，高危情况通常指与吸烟者同住并长时间吸入；而粉笔灰因颗粒较大，较难进入肺部深处，相信影响亦较小。然而，「厨房油烟」却是极高危的致命元凶。莫教授指出，个案中的Grace经常在家煮食，却因嫌抽油烟机太吵而关掉，导致厨房烟雾弥漫。多项数据显示，若长期在通风欠佳、没有使用抽油烟机的环境下煮食，患肺癌的风险可大幅增加2至3倍。他强烈建议，煮食期间必须保持室内通风并开启抽油烟机，以减少油烟暴露。

莫教授指出，部分非吸烟肺癌与「EGFR基因突变」有关。这种基因突变在亚洲女性中较为常见，约有40%至50%的非吸烟肺癌个案均带有相关突变，惟出现突变的具体原因医学界仍未完全清楚。

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X光难寻早期癌细胞 推介1种精准检查

除了基因因素，空气污染（PM2.5）亦是另一重要风险。莫教授引述2023年刊于国际权威期刊《自然》的研究指出，在PM2.5水平较高的地区，非吸烟肺癌个案比例亦相应较高。动物研究显示，吸入PM2.5会令气管产生「白介素-1β」发炎因子，成为癌症催化剂，大大增加癌细胞生长的机会，但现时的抽血检测仍未能准确找出早期肺癌。莫教授解释，由于早期肿瘤体积极细，癌细胞及进入血液的基因数量太少，单靠验血发现突变的机会甚低；而普通的肺部X光，亦无法有效筛查出早期肺癌。

他指出，目前较合适及精准的筛查方法是「低剂量电脑扫描」（LDCT）。香港中文大学曾为约3,000名50岁以上、具肺癌家族病史的人士进行研究，并利用人工智能分析其LDCT影像。结果显示，50岁后若有1名直系亲属患肺癌，自身患癌风险约为1.7%；若有2至3名家人患病，风险更可激增至3%至7%。

肺癌6大征兆 久咳体重跌要小心

肺癌为本港头号致命癌症。根据医管局资料，肺癌是一种恶性肿瘤，常见于下呼吸道系统，包括支气管和细支气管的表皮细胞等部位产生。高达90%的肺癌病例与吸烟有关。另外，长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物，或者长期吸入厨房油烟等因素，也会增加致癌风险。

肺癌常见征兆：

  • 身体时常感到疲倦
  • 食欲不振、体重下降
  • 持续咳嗽
  • 气喘
  • 痰中带血
  • 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸时，胸口隐隐作痛或突然剧痛

癌细胞扩散后出现的征状：

  • 颈部淋巴核肿胀
  • 颈、面、手均呈肿胀
  • 腹胀
  • 骨痛
  • 头痛
  • 局部脑痫或半身不遂

资料来源：《重症解密》医管局

延伸阅读：全球一年250万人中肺癌！饮食4招减癌变风险 1类鱼有效防肺腺癌

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