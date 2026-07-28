脑退化测试｜美研究：每天在「黄金9小时」进食！睡前做多一步即延缓认知障碍

随著人口老化，如何延缓长者认知衰退成为全球医学界关注焦点。美国最新研究显示，将每天进食时间限制于 9 小时内，并于睡前 4 小时恪守禁食，有助延缓长者认知能力衰退。英国《卫报》报导，研究发现采取限时饮食的年长女性，心智与记忆表现均有改善迹象，为预防脑退化提供全新饮食方向。

控制进食时间带来额外健康效益 改变生活有效降患病风险

新泽西州罗格斯大学营养学家 Sue Shapses 指出，单纯减轻体重本身已对延缓长者认知衰退有所帮助；若能进一步将每天进食时间压缩在 8 至 9 小时内，并于睡前 4 小时恪守禁食原则，更有机会为大脑健康带来额外的裨益。

统计数据显示，认知障碍症目前高居全球第七大死因，每年夺去近 200 万人的性命。虽然年龄增长与遗传基因等风险因素无法改变，但医学专家认为近一半的病例可透过改善生活方式来预防或延缓发病。其中，中年肥胖会使日后患上认知障碍症的风险显著增加 30%。

限时组别于空间规划测试表现较佳

为验证限时饮食的效果，Shapses 团队进行了一项小型临床试验，招募了 47 名年龄介乎 50 至 79 岁的超重或肥胖女性，要求她们在半年内每日减少摄取 500 卡路里热量。当中 26 人被指引将每日进食时间限制在 9 小时内（即通常于上午 10 时至下午 6 时之间用餐），其余对照组成员则将进食时间分散于约 12 小时内。

试验结束时，两组受试者平均均成功减重约 7 公斤；然而，进食时间较短的组别在空间规划能力与问题解决能力等认知测验中，表现明显优于对照组。她们在记忆与学习测试中的错误率亦相对较低，不过在多工处理能力及反应时间测试方面，两组则未见显著差异。

限时饮食法有助提升日常记忆表现

研究负责人 Shapses 指出，虽然目前观察到的改善效果相对有限，但研究结果暗示，合理限制进食时间或许有助改善长者的日常记忆力，并减少与记忆力、注意力及逻辑分析相关的错误。这项关于预防认知衰退的最新研究成果，近日已于美国马里兰州举行的美国营养学会年会上正式发表。

限时饮食法有助提升日常记忆表现

认知障碍非正常老化 3大阶段须留意

台北慈济医院精神科医生黄宗正指出，轻度认知衰退常被误认为正常老化，因而错失治疗时机。认知障碍症（脑退化症）是认知功能、活动力与行为能力的全面性退化，可分为3个阶段：

1. 发病前轻度衰退：记忆力、注意力及判断力减退，但可经旁人提醒想起。

2. 早期认知障碍：记忆力明显下降，无法藉提醒回复，并出现沟通困难、情绪不稳。

3. 中后期阶段：可能出现妄想、幻觉、行动困难，最终丧失自我照顾能力。

拆解认知障碍3大成因 退化性/非退化性/可逆性

退化性认知障碍症 ：脑部神经细胞渐进病变，目前无法根治，但可透过复健延缓恶化。

：脑部神经细胞渐进病变，目前无法根治，但可透过复健延缓恶化。 非退化性认知障碍症 ：由脑部受伤、感染等原因造成。

：由脑部受伤、感染等原因造成。 可逆性认知障碍症：因营养缺乏、内分泌失调等因素导致，若能及时治疗，有机会逆转。

1条问题自测脑退化风险

黄医生分享一项简易自我筛查方法：

在1分钟内尽可能说出「4只脚的动物」名称，能说出12种以上为合格。

若作答时明显困难或忘词，建议尽早求医，把握治疗黄金时机。临床上亦常用「AD-8」问卷作进一步评估。

脑退化症早中晚期症状

据本港医管局资料，认知障碍症是因大脑神经细胞病变引致功能衰退，影响记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力。本港70岁以上长者中，约每6位女性有1人、每10位男性有1人患病，最常见类型为阿兹海默症（占74%）及血管性认知障碍症（占22%）。

认知障碍症按照不同成因，最常见的阿兹海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，占所有病例约74%，其次是血管性失忆症 (Vascular Dementia)，约占22%，其他失忆症如脑部前额颞叶病变，比例约为4%。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。



3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

资料来源：营养学家 Sue Shapses