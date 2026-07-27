吃错水果血糖易狂飙！营养师拆解山竹/红毛丹/榴梿正确吃法 糖尿病人忌吃超过这份量

夏天常吃榴梿、山竹及红毛丹，小心跌入高糖陷阱！有营养师拆解这3大热带水果的黄金进食份量，其中糖尿患者更要忌吃超过这份量。

营养师拆解山竹/红毛丹/榴梿正确吃法

营养师杨斯涵在Facebook专页发文指，街市、水果摊或吃早餐时，常可看到山竹、红毛丹及榴梿等热带水果。这些水果香甜多汁，虽然天然且含有多种维他命、矿物质及膳食纤维，但始终含有果糖与葡萄糖。若一次进食过量，容易令糖分及热量摄取超标，特别是热量密度极高的榴梿，更需严格控制食用份量。她解释，营养学上通常将「1份水果」设定为约含15克碳水化合物（糖分）及热量约60kcal。不过，由于不同水果的含水量、糖分及热量各异，因此「1份水果」的实际重量及数量亦大不相同。她详细拆解了3大热带水果的正确食用份量：

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山竹/红毛丹/榴梿正确吃法

1.山竹

山竹外壳呈深紫色，果肉白嫩、酸甜多汁。以可食用的果肉计算，1份山竹大约为85克果肉（约3至4粒中型山竹）。山竹可提供膳食纤维、维他命C、叶酸、铜及锰等。其中，膳食纤维有助维持肠道蠕动；维他命C有助铁质吸收及胶原蛋白形成；叶酸则与细胞分裂及红血球生成有关。许多人听闻山竹含有「氧杂蒽酮类」植化素，但这类成分其实主要集中在深紫色的厚果皮中，日常食用的白色果肉含量相对较少，因此不需将山竹果肉视为特殊的保健食品。

2.红毛丹

红毛丹剥开后的果肉与荔枝相似，口感清甜。1份红毛丹大约为90克果肉（约5至7粒中型红毛丹）。主要提供维他命C、膳食纤维、铜及锰。维他命C具抗氧化作用，也有助于胶原蛋白形成；铜与锰则参与体内多种酵素反应及能量代谢。由于红毛丹体积细小且果肉香甜，极容易一个接一个停不了口。若一次吃下10至14个，便已接近2份水果的上限，建议进食前先数好份量。

3.榴梿

被誉为「水果之王」的榴梿果肉绵密、香气浓郁。与一般高水分的水果相比，榴梿含有较多糖分及少量脂肪，因此热量极高。1份榴梿大约只有45至50克果肉（约1小房榴梿果肉）。榴梿含有膳食纤维、钾、镁、维他命C、维他命B1、B6及叶酸。维他命B1与糖类能量代谢有关；维他命B6参与胺基酸代谢；钾和镁则与神经传导、肌肉收缩及血压调节有关。需要特别注意的是，榴梿绝对不能套用日常「一个拳头等于1份水果」的概念。若吃下一个拳头大小的榴梿果肉，随时已超过2份水果的热量及糖分摄取量。

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水果进食过量恐致5大健康危机 糖尿病人忌吃超过这份量

杨斯涵指出，水果是均衡饮食中重要的一环，但当中的糖分仍会直接影响血糖。若一次进食过量，可能会带来以下5大健康危机：

糖类摄取过量

餐后血糖急剧飙升

总热量增加

影响体重控制

排挤正餐中吸收其他营养素

她表示，对一般健康成年人而言，每天可安排进食约2份水果，并建议「分散在不同时段」食用，这比一次过集中吃完更为理想。至于糖尿病、妊娠糖尿病、胰岛素阻抗或正在减肥的人士，建议每次以「1份水果」为原则，并需密切观察餐后血糖的反应。最后，山竹、红毛丹与榴梿都可以纳入日常饮食，毋须因为太甜而完全戒吃，关键在于「吃多少」及「一次吃多少」。需要特别注意的是，慢性肾脏病、血钾偏高或需要限制钾摄取量的人士，由于榴梿的钾含量相对较高，进食前必须先咨询医生或营养师的建议。只要掌握好「1份水果」的黄金概念，自然能安心品尝美味，兼顾体重与血糖健康。

如何吃水果最健康有营养？

据本港衞生署资料，水果可提供丰富的维他命及矿物质，包括维他命A及C、叶酸及钾质等，有助预防高血压、心血管病及部分癌症等。另外，水果亦含有膳食纤维，有助促进消化，预防便秘及肠道疾病。

选择及进食水果 留意6大事项

应进食不同种类、不同颜色的水果以摄取不同营养素。 新鲜水果比罐头水果、冷藏水果、干果和果汁更理想。 应多进食橙色或黄色水果，如橙、木瓜、芒果，因为它们含有丰富维他命A及C。 与原个水果比较，纯果汁的糖分含量较高，但膳食纤维量少，故建议多进食原个水果。 大部分水果虽属低脂食物，但紧记要减少进食加入高脂肪的食材，如水果挞、水果雪糕及加入忌廉的水果蛋糕。 少选择加糖的水果，如罐头糖水水果、水果甜品、加糖的干果及浓缩果汁。

资料来源：营养师杨斯涵、香港衞生署

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