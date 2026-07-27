60岁翁大肠癌末期从不食菜！改吃菇类2年半没复发 附7大菇类独特抗癌功效

大肠癌目前高居香港最常见癌症的第三位。根据最新官方统计数据，2023 年本港大肠癌新症共有 5,467 宗，占全港癌症新症总数的 14.4%；当中男性占 3,169 宗，女性则占 2,298 宗。按人口比例计算，每十万名香港人口中即有 73 宗新增大肠癌个案，男女发病年龄中位数均为 69 岁，且发病率自 50 岁起显著上升，男女比例约为 1.4 比 1。此外，大肠癌更是本港第二大致命癌症，2023 年共夺去 2,266 条人命，占癌症死亡总数的 15.2%。

台湾肾脏科知名医生江守山近日分享了一宗临床案例，一名 60 岁老翁确诊大肠癌第四期后，透过改变饮食习惯并开始每日食用菇类，竟然成功维持长达两年半未有复发，江医生亦借此揭开了菇类与天然食材抗癌的奥妙之处。

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偏好高脂烧肉致大肠癌转移 60岁老翁改食1类食物代替。

江守山医生指出，一名六旬老翁平日饮食极度偏好肉类且不爱吃蔬菜，尤其热爱烧烤类食物。他在接受例行身体检查时不幸确诊大肠癌第三期，尽管随即进行紧急手术，但癌细胞其后仍转移至肝脏，病情恶化至第四期。江医生表示，大肠癌转移至肝脏时仍可透过射频消融术（电灼治疗）进行控制，并非完全绝望，因此极力鼓励老伯保持求生意志，并建议他彻底改变饮食习惯，多吃蔬菜并减少肉类摄取。

未料该名老翁性格极为固执，明知自身病情危急却依然拒绝吃菜，甚至声称「吃菜感觉自己像只羊」，令医疗团队非常头痛。江医生随即退而求其次，建议他多摄取各类菇类，并严格戒绝油炸与烧烤类肉品。他随后坚持每天食用半碗煮熟的不同菇类，并配搭十字花科蔬菜与水果，至今长达两年半时间癌症一直未有复发。

7大菇类具备独特抗癌功效

7大菇类具备独特抗癌功效 日食一份能显著抑制肿瘤生长

江医生引述多项医学研究解释，各类菇类均蕴含独特的抗癌成分：

蟹味菇 ：能有效降低患癌机率。

金针菇 ：富含精胺酸，能显著抑制肿瘤生长。

冬菇 ：有助抑制癌细胞生长。

杏鲍菇 ：具备抵抗癌细胞侵袭的能力。

秀珍菇 ：能对癌细胞造成严重破坏。

白木耳 ：能增强体内 B 细胞吞噬癌细胞的能力。

巴西蘑菇：有助预防癌细胞发生转移。

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洋葱、苹果富含天然槲皮素 低温油煎能释放抗氧化功效

江医生指出，患者只要坚持每天食用一份菇类，并每三个月进行一次影像学覆检，数月后即使停用止痛药亦能恢复正常的生活质素。除了菇类之外，洋葱与苹果同样具备极佳的抗癌效果。这两种食材表皮所含有的「槲皮素」（Quercetin）具有强大的抗发炎与抗氧化作用，能有效抑制癌细胞生长与转移，同时强化肠道细胞防线。多吃葱属类蔬菜（以洋葱含量最为丰富）能大幅降低患上肠癌、胃癌、食道癌、乳癌、前列腺癌乃至肺癌的风险。

食品安全专家韦恩补充说明，摄取槲皮素的最佳方法是将洋葱切丁生吃，或是以低温油煎方式烹调。将洋葱切碎能充分释放槲皮素，配搭少量油脂食用吸收效果最佳，但切记不要加水长时间大火煮滚，以免破坏其营养活性。

大肠癌12大常见征状 易疲倦头晕要留意

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。早期的大肠癌或全无症状，较常见的征状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血 排便习惯突变（持续便秘或腹泻） 粪便形状改变（幼条状） 大便后仍有便意 无故体重下降 下腹不适（腹部发胀或肠绞痛） 手脚冰冷 疲倦 心跳加速 气喘 面色苍白 头晕

甚么人易患大肠癌？

癌症网上资源中心亦列出大肠癌的常见风险因素，不良饮食习惯和曾患有某些肠病的人，患大肠癌的机率更高：

饮食纤维含量不足

进食大量红肉和加工肉

缺乏体能活动、肥胖

饮酒和吸烟

带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」

大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」

过往有大肠瘜肉

直系亲属有大肠癌家族史

资料来源：江守山医生、癌症网上资源中心

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