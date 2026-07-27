美国环孢子虫疫情逾4000人确诊 快餐店生菜是元凶？ 疾控中心教5招预防

近日美国多个州份爆发「环孢子虫」（Cyclospora）疫情！根据美国疾控中心（CDC）的数据，自2026年5月1日起，已录得4173宗确诊个案，另有亦有7400多宗例尚未确诊的个案需要进一步调查和分析。美国疾控中心指，常规的化学消毒或杀菌处理杀不死食物或水中的环孢子虫，他们列出5个预防寄生虫感染的贴士。

美国环孢子虫疫情逾4000人确诊

环孢子虫病是一种由微小寄生虫环孢子虫引起的胃肠道疾病。美国疾控中心指出，环孢子虫外壳坚硬黏附力强，简单冲洗难以清除，袋装的即食沙律是过往爆发疾病的高危食物。美国疾控中心经比对逾千名患者的感染过程及追踪源头后，发现美国知名墨西哥式连锁快餐店 Taco Bell 部分分店提供的切丝西生菜是部分病例的感染原因，店方从 Taylor Farms （泰勒农场）采购自墨西哥进口的生菜，相信是部份生菜受污染令顾客受寄生虫感染。Taco Bell 随即宣布已停止使用来自该供应商的生菜，Taylor Farms 亦撤回所有产自墨西哥中部地区的生菜。但美国疾控中心指，除此以外可能还有其他潜在的感染来源，目前仍在调查中。

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美国疾控中心指，环孢子虫病流行季通常为5月1日至8月31日，2026年的疫情爆发季正正始于5月1日。但在某些年份，也曾在该范围之外发现环孢子虫病集体病例。

感染症状

人们通常在食用含有环孢子虫的食物或饮用含有环孢子虫的水后约一周（最短2天，最长2周或更久）开始出现环孢子虫病的症状。常见症状包括：

腹泻

食欲不振

体重减轻

腹部绞痛

腹胀

恶心

疲劳

美国疾控中心指，常规的化学消毒或杀菌处理不太可能杀死食物或水中的环孢子虫。预防环孢子虫建议采取以下5个预防措施：

5招预防环孢子虫

在处理或准备水果和蔬菜前后，用肥皂洗手。 在食用、切开或烹调前，用流水彻底清洗所有水果和蔬菜。即使产品标签上标示已预先清洗，也务必彻底清洗。 用干净的刷子清洗瓜类等质地较硬的水果和蔬菜。 在准备和食用前，切除水果和蔬菜上任何损坏或碰伤的部分。 烹饪可以杀死寄生虫。由于仅靠清洗无法保证彻底清除寄生虫，因此可以将农产品烹饪至至少 70°C。

资料来源：美国疾控中心（CDC）

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