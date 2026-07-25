大暑2026｜湿热伤心伤脾胃 中医推荐2款消暑食疗 防腹泻/食欲不振

「小暑不算热，大暑正伏天。」大暑是二十四节气中夏季最后一个节气，亦是全年阳气最盛之时。《内经》云：「大暑，乃炎热之极也。」此时高温叠加高湿，最考验人体心血管功能与脾胃运作。注册中医师李天岚提醒，大暑期间，人体易受「暑湿」侵袭，出现倦怠、食欲不振、腹泻等，她推荐了2款消暑汤水食疗。

大暑2026｜高温高危 4大族群需留意

李医师分享，从现代医学角度，高温会使血管扩张、心率上升，并增加血液黏稠度，加重心脏负荷，对应中医「暑热最易伤心」之说。以下人士在大暑期间尤须提高警觉：

【同场加映】大暑养生2026｜高温湿热易疲劳/食欲差 中医推介18款解暑祛湿食物汤水 更改善水肿/便秘

长者及心血管疾病、糖尿病、慢性肾病患者

户外工作者、运动员

长时间身处冷气房，或频繁出入冷热环境的都市人（中医称之为「阴暑」）

湿热、痰湿、气虚等偏颇体质者

大暑2026｜夏季肠胃不适常见类型

不少市民夏天进食后易感「胃顶胀」，食量减少，大便不爽，兼觉疲倦。中医辨证属「心下痞」，多为脾虚夹湿热所致。经典方剂「枳实消痞丸」常用于此症，研究显示其改善功能性消化不良的有效率约为西药促动力药的三倍，副作用相若。夏季肠胃不适大致分为三类：

感染性腹泻：如食物中毒、诺如病毒，起病急，伴呕吐、腹泻、发烧。 脱水或中暑相关：头晕、口干、少尿、疲倦，未必有腹泻。 功能性肠胃失调：如功能性消化不良，反复胀满、疼痛、排便异常，与压力、作息及天气变化相关。

【同场加映】天气热口干易脱水中暑 推介番茄丝瓜9大消暑补水食物

大暑2026｜暑热烦躁，安神宁心亦不可忽视

高温、高湿、日照长，影响褪黑激素与血清素节律，易令人烦躁失眠。李医师认为「心主神明，心火旺则神不安」，故大暑期间情绪波动常见。建议晚间保持室内凉爽，睡前避免咖啡因，或透过情志疏导以安神宁心。

大暑2026｜2款消暑汤水食疗 健脾和胃清热生津

李医师指出，如果能顺应节气，适当以汤水食疗调理，可助安然度过盛夏。她分享了2款消暑汤水食疗，助大家健脾生津。

1. 陈皮冬瓜水鸭汤

材料：

冬瓜 1斤

生熟薏米 各30克

陈皮 1片

陈肾 2只

冰鲜水鸭 1只

盐 适量

做法：

冬瓜连皮洗净，去籽后切块。 薏米、陈肾浸洗备用。 水鸭㓥好、洗净，斩大件，与陈肾一同汆水。 全部材料放入锅中，加9碗水，大火煮滚后转小火煲2小时，成4至5碗，加盐调味即可。

功效：消暑清热、健脾和胃。冬瓜清热利水，陈皮理气化湿，水鸭滋阴补虚，适合暑湿困脾、食欲不振者。

【同场加映】夏天消暑不只吃西瓜/冬瓜！中医推介3大平价清热食材 附简易食谱/进食贴士

2. 苹果山楂红枣茶

材料：

富士苹果 半个

山楂 15克

红枣 5粒

冰糖 适量

做法：

山楂干、红枣（去核）用清水冲洗，浸泡10分钟。 苹果洗净，切成小块。 将所有材料放入600毫升保温瓶，加滚水焗30分钟即可饮用。

功效：消食解腻、益气生津。山楂消肉食积滞，红枣补气养血，苹果生津润燥，适合饭后饮用，有助纾缓胃胀不适。

医师指出，大暑虽热，却是调理脾胃、清心的好时机。市民可按个人体质适量饮用以上汤水茶饮，并注意补充水分、避免暴晒，保持作息规律。如有不适，建议咨询注册中医师，对症下药。

延伸阅读：消暑食物｜酷热天气易口干 不只吃西瓜！营养师推介9大补水蔬果清热降温