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夏天不洗床单滋生大量螨虫 可致皮肤敏感/影响睡眠品质 专家指有养宠物要3-4天洗一次？

保健养生
更新时间：20:00 2026-07-24 HKT
发布时间：20:00 2026-07-24 HKT

夏天晚上睡觉时流汗，床单被汗水浸透不可避免，我们应该多久更换一次床单呢？专家指长期不洗床单会导致大量真菌和螨虫滋生，可引致过敏及影响睡眠品质，他指，有5个因素决定多久洗一次床单，又教清洗床单的正确方法。

夏天不洗床单滋生大量螨虫

根据《Good Housekeeping》报导，莱斯特大学的微生物学家 Dr Primrose Freestone 指，睡觉时脱落的油脂、汗水以及寄生在你皮肤上的数百万种细菌和真菌，如葡萄球菌、棒状杆菌，甚至大肠杆菌等等都会导致床单散发异味。因为细菌会分解沉积在床单和枕头上的汗液，并将其转化为有异味的代谢废物。如果体液和脱落的皮肤细胞堆积过多，沉积在床单和枕头上的细菌就会在潮湿的环境中滋生，这可能会散发出更多异味，床单会褪色，而且摸起来很黏，变得令人不适。

Primrose Freestone补充，有时残留物可能并非直接来自我们的身体，化妆品、润肤露、乳霜和香水的痕迹也可能留在床上。无论天气如何，以上所有物质都会导致细菌滋生，在炎热和汗水的作用下，问题就会加速恶化。床越热，细菌越容易繁殖。床上滋生的大量真菌、螨虫和尘螨以汗水和死皮细胞为食，它们可能伯刺激皮肤甚至肺部，影响睡眠品质，尘螨的粪便也会引发过敏。尤其是在夏天，出汗更多，床单也更容易脏，这种情况更为严重。

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5个因素决定多久洗一次床单

《Good Housekeeping》报导指，在夜间气温20多度的情况下，建议每3-4天洗一次床单，或至少每周洗一次，以下因素会决定应多久洗一次床单，房间越热，寝具就需要更频繁地清洗：

应多久洗一次床单

  • 房间环境温度：房间越热，流汗越多，床上的细菌就越多。
  • 寝具透气度：透气度越低越需要频繁清洗。
  • 是否与他人同床：与他人同床会提升床上用品的温度，需要更频繁地清洗。
  • 是否有过敏问题：有过敏问题最好每周洗一次寝具。
  • 是否有养宠物：有养宠物的人建议每3-4天洗一次寝具。

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如何正确清洗床单

《Good Housekeeping》报导指，为杀死细菌和尘螨，需要用60度的水清洗床单。如果可以，请使用含有酵素的生物洗涤剂，以获得最佳清洁效果。如果洗涤标签上没有建议如此高的水温，也可以用烘干机高温烘干30到40分钟，以达到相同的效果。如果以上方法都不适用，可以选择使用衣物消毒剂消毒床单。

床品专家、FoamOrder首席执行官Mike Handlesman说，保持床单清洁也意味著保持床垫清洁。很多人认为只需要清洗床单，但实际上也需要定期清洗床垫、枕套、被褥等床具，因为床具的水分和液体都有机会转移到床垫和泡沫层上，一旦渗入泡沫层，就很难彻底清除。使用可水洗的床垫保护套，或每天早上掀开被子晾一会儿，让床垫透气，这些简单的措施都能有效减少湿气积聚，去除残留水分。

资料来源：《Good Housekeeping》

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