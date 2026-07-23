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预设医疗指示申请方法2026︱晚期病人可预先拒绝维生治疗 附公私营收费对比

保健养生
更新时间：17:00 2026-07-23 HKT
发布时间：17:00 2026-07-23 HKT

为病人及其家属提供优质而全面的晚期照顾服务，确保病人在生命的最后阶段无须承受无效、无意义的治疗，保持尊严地走完人生旅程。政府就《维持生命治疗的预作决定条例》（《条例》）立法，为预设医疗指示与不作心肺复苏术命令订立相应法律框架，让晚期病人能够享有更大的自主权。经约20个月准备后，《条例》将于7月31日正式生效。本文会介绍预设指示的基本概念、说明其好处、申请方法，亦会比较公营与私营机构之间的收费差异。

预设医疗指示2026︱晚期病人可预先拒绝维生治疗

根据政府及医管局文件，预设医疗指示（Advance Directive）是一份由精神健全的成年人在清楚了解自己病况和选择的情况下，预早以书面形式订立的医疗决定，主要针对「病情不可逆转，而且已经无法自行表达意愿」时，自己对维持生命治疗的取舍。

维持生命治疗（life-sustaining treatment）涵盖各种可能延缓病人死亡的医疗措施，例如心肺复苏术、人工辅助呼吸、血液制品、心脏起搏器及血管增压素、为特定疾病而设的专门治疗（例如：化学治疗或透析治疗）、在感染可能致命的疾病时给予抗生素，以及人工供给营养及液体（即透过导管喂饲食物和水份）。预设医疗指示容许订立者拒绝其中一项或多项维持生命治疗。预设医疗指示须符合四大条件：

  • 订立人须为具精神行为能力的成年人。
  • 须以标准表格，书面订立清晰指令。
  • 须由订立人签署并显示日期。
  • 须获两名非利益攸关的成年见证人在场签署，其中一人必须为注册医生，并负责向订立者解释指示性质与相应后果。

以下是设立预设指示的4大好处：

  • 实践病人知情权：病人需要医护人员提供足够资料，才能作出知情选择，这亦是让病人及家属深入了解病情的好机会。
  • 病人可自主做决定 ：可未雨绸缪，表达个人价值观和意向，拒绝无效维生治疗，到日后缺乏自主能力时，决定会得到医护人员及家属的尊重。 
  • 减轻家属的压力和内疚：若事前已办理预设医疗决定，病人突然病危或恶化，家属可以根据文件内容作决定。明白这些安排是病人早已在清醒时深思熟虑后的选择，也较容易接受结果，而不会一直怀疑当初是否自己做错决定。
  • 减少临终痛苦：病人为自己选择免却无效维生治疗而自然和有尊严地离世，亦可以减少病人不必要的痛苦。

预设医疗指示指南2026︱申请方法及详细流程

步骤一：了解概念及与家人初步沟通

了解预设医疗指示的基本概念及法律基础，确保自己理解拒绝维生治疗的后果。然后与家人、照顾者及陪诊亲友沟通，让他们清楚了解意愿。

步骤二：与医生详细商讨

预约主诊医生，医生会评估你是否具精神行为能力，解释预设指示的内容、风险及日后更改或撤销的方式。你亦可在会面时了解清楚不同治疗方案在末期的实际感受，以及拒绝维生治疗时可获得哪些纾缓照顾。

步骤三：填写文件及安排见证

在两名见证人（其中一人必须为香港注册医生，且两人均不能是遗产受益人）同时在场见证下，填妥并签署标准表格。

步骤四：存档及通知相关人士

文件完成后，应将正本妥善保存，并把副本交予主诊医生、家庭医生或相关机构存档，同时告知家人、照顾者及陪诊亲友，并上载至「医健通」（eHR）系统，方便公私营医疗团队随时查阅。

预设医疗指示指南2026︱医管局及私家医疗机构申请途径收费对比

申请预设医疗指示大致分为两类渠道，一是透过医管局系统处理，二是找私家医生或与社企合作的医生协助：

  • 医管局（公立医院/门诊）收费：仅需支付普通门诊或专科诊症费，不额外收取文件签署费用。
  • 私家医生/私家医院/专门机构合作医生收费：按诊症费及文件见证服务收费，一般为每份数千港元，视乎个别医生及服务范围。
  • 非牟利机构、社企收费单次收费大约由一千多至数千港元不等，个别更会按需要额外收取核证副本费用，亦有计划在基金或政府资助支持下，为合资格个案提供减费甚至全免的服务。有部分机构提供一站式服务（咨询、文件草拟、见证），能换取更个人化的配套与沟通支援。

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