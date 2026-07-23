初级大人必学！选购牛奶拣低脂定全脂？医生揭开饱和脂肪真相 提醒5类人士更适合低脂

在追求均衡营养与牛奶健康的日常饮食中，市民选购牛奶时，究竟应该选择低脂还是全脂？桃园文新诊所院长戴晓芙医生指出，许多人在购买牛奶时，往往会直觉性地选择低脂产品。然而根据近年多项医学研究发现，全脂牛奶与心血管疾病之间的关系，远比想像中更加复杂。若属血脂正常、体重稳定的一般健康成年人，每天仅饮用一杯，全脂牛奶并非不可选择。不过她亦特别提醒，有五类人士在日常生活中更适合饮用低脂牛奶。

全脂牛奶脂肪含量较高 近年研究显示其影响非绝对

戴晓芙医生于其 Facebook 专页「Dr.戴晓芙丨耳鼻喉 x 生活医学观察所」发文分享指出，全脂牛奶因脂肪含量较高，且含有较多饱和脂肪，因此过去经常被大众直觉性地标签为「一定比较不健康」。近年愈来愈多医学研究显示，全脂牛奶对心血管疾病的实际影响，并不能单纯以脂肪多寡来一概而论。

选择牛奶种类应视乎个人体质 5类人士建议优先选择低脂

戴医生说明，挑选全脂或低脂牛奶的关键，并非在于哪一种具有绝对的健康优势，而是应视乎个人的体质与营养需求。若市民属于以下五类情况之一，建议选择低脂牛奶更为合适：

低密度脂蛋白（LDL）坏胆固醇偏高的人士

已患有心血管疾病或属于高风险群组

正在进行体重控制或需要严格管理热量摄取

每天习惯饮用大量牛奶的人士

日常饮食中经常摄取油炸食物、牛油、加工肉品及甜品的人士

5类特定族群建议优先选择低脂

牛奶营养成分发挥综合作用 国际权威指引仍建议控制饱和脂肪

戴医生补充，牛奶并非仅由单纯的脂肪组成，它同时富含优质蛋白质、钙质、磷质及其他乳制品成分。这些营养素一同进入人体后，对健康产生的综合影响，与单纯摄取饱和脂肪酸并不完全相同。不过，若希望遵循目前大多数传统营养学指引，采取较为保守安全的饮食方式，低脂牛奶依然是首选。对于血脂正常、体重维持稳定的健康成年人而言，若每天只饮用一杯牛奶，全脂牛奶亦可放心饮用。

她同时提醒，美国心脏学会（AHA）目前依然建议公众应适度限制饱和脂肪的摄取量；而《北欧营养建议 2023》（Nordic Nutrition Recommendations 2023）亦同样以低脂乳制品作为一般大众的优先推荐选择。

特殊族群应咨询医生意见

戴医生最后总结，上述的选购建议主要适用于一般健康成年人。至于发育中的儿童、怀孕妇女、长者以及各类慢性疾病患者，其牛奶的选择仍应根据个人独特的营养需求，并咨询专业医生或注册营养师的意见作适当调整，方能兼顾整体营养与身体健康。

资料来源：Dr.戴晓芙丨耳鼻喉 x 生活医学观察所

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