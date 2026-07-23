大暑养生2026｜高温湿热易疲劳/食欲差 中医推介18款解暑祛湿食物汤水 更改善水肿/便秘

2026年7月23日（四）是二十四节气中的「大暑」，想清热、消暑、祛湿应该吃甚么？注册中医师黄晶晶接受《星岛头条》访问，详细讲解大暑的养生饮食及生活宜忌。她提醒，大暑节气高温多雨易形成「暑气」，容易引发疲倦、肩颈痛、头痛等不适。为此，她推介18款大暑养生食物及汤水食疗，消暑效果显著，有助滋阴润肺、清热生津。

大暑养生2026｜甚么是大暑？

黄晶晶医师表示，大暑是一年中最炎热，气温最高，阳气最旺的时期。大暑期间香港地区雷阵雨多，晒热的大地熏蒸雨水，会形成「暑气」，令人感觉闷热难耐、汗出不透。人体受暑气影响，容易出现湿热症状，如口渴、汗多、神疲乏力等。中医认为，农历6月（即西历7月7日到8月6日）前后属于长夏，脾主长夏，因此大暑养生除了要清热解暑、益气生津外，更要温健脾胃，避免生冷损脾。

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大暑节气香港天气如何？

本港天文台指出，今日（23日）气温最高34°C，大致天晴，但初时局部地区有骤雨，日间酷热，吹轻微至和缓偏南风。

大暑养生2026｜酷热多雨易影响心脾两脏 留意8大不适症状

大暑时节酷热多雨，暑湿之气容易导致心、脾功能失调。黄医师指出，大众应留意以下常见的不适症状：

疲劳倦怠

昏昏欲睡

胸闷

头痛

肩颈僵硬

多汗

食欲不振

口渴且喝水难以止渴

大暑养生2026｜大暑养生宜吃甚么？推介13种清热消暑食物

要对抗暑热，黄医师推介以下13种具有清热解暑、益气生津、养心安神功效的食物，非常适合在大暑期间进食：

性凉味甘的食物：瓜果蔬菜类，例如西瓜、哈密瓜、青瓜、节瓜、绿豆等。

清补凉：材料包括莲子、芡实、薏仁、白扁豆、茯苓、沙参、百合、太子参等。

大暑养生2026｜大暑节气养生汤水食疗 推介5款消暑解暑祛湿

针对容易口干、常在户外工作、常吃热气食物或感觉湿重的人士，黄医师推介以下5款大暑养生汤水及食疗，有助清热解暑，纾缓不适：

大暑养生汤水｜1. 清补凉

材料：

淮山30克、莲子10粒、芡实15克、百合15克、薏米15克、沙参15克、玉竹15克、桂圆肉10粒、南北杏各10克、蜜枣2个、瘦肉500克

做法：

瘦肉出水，其余材料浸洗。 将全部材料放入煲内，加2公升水，用大火煮15分钟。 转慢火煮90分钟后，适量加盐调味。

清补凉功效：

健脾化湿的日常调理汤水。除了补脾肾，化水湿，也可清热、补身及凉血，最适合广东、香港夏日炎热潮湿的天气。

食材功效：

淮山、莲子、芡实：补脾肾

沙参、玉竹：清热养阴润肺

薏米：清热祛湿利水，消水肿暑湿困倦

南北杏：润肠化痰通便。

食用建议/禁忌：

日常每周都可以煲1-2次。

孕妇、经期、肠胃炎、风寒感冒者不可饮用。

大暑养生汤水｜2. 冬瓜老鸭绿豆汤

份量： 3至4人

3至4人 材料： 冬瓜1公斤、老鸭1只、瘦肉300克、生薏米15克、莲子10粒、陈皮1块、芡实15克、绿豆20克、生姜3片

冬瓜1公斤、老鸭1只、瘦肉300克、生薏米15克、莲子10粒、陈皮1块、芡实15克、绿豆20克、生姜3片 做法： 在汤煲加入2公升水煮沸，然后将鸭件、冬瓜等所有材料放入煲。用大火煮15分钟后，转慢火煮60分钟，适量加盐调味。

在汤煲加入2公升水煮沸，然后将鸭件、冬瓜等所有材料放入煲。用大火煮15分钟后，转慢火煮60分钟，适量加盐调味。 功效：清热利尿，解暑养阴。老鸭滋阴养阴，适合夜晚都觉得唇干口渴，时出盗汗的人士饮用。

大暑养生汤水｜3. 绿豆小米粥

份量： 2人

2人 材料： 小米100克、绿豆50克、砂糖适量

小米100克、绿豆50克、砂糖适量 做法： 将小米和绿豆放入电饭煲，加水1公升，按下煲粥功能烹煮，一般45至60分钟可完成。最后，加入适量砂糖或蜂蜜调味即可。

将小米和绿豆放入电饭煲，加水1公升，按下煲粥功能烹煮，一般45至60分钟可完成。最后，加入适量砂糖或蜂蜜调味即可。 功效：绿豆清热解毒解暑，小米健脾益胃，可清暑化湿。经常到户外、流汗较多的人士，可以一周饮用2次。

大暑养生汤水｜4. 莲藕马蹄猪骨汤

份量： 3至4人

3至4人 材料： 莲藕1000克、马蹄300克、猪骨500克、陈皮半块、赤小豆30克、南北杏各10克、生姜3片

莲藕1000克、马蹄300克、猪骨500克、陈皮半块、赤小豆30克、南北杏各10克、生姜3片 做法： 所有材料洗干净，莲藕切块，马蹄去皮。加水2公升，水滚后放入所有材料，用大火煮15分钟，再转慢火煮1小时，适量调味即可。

所有材料洗干净，莲藕切块，马蹄去皮。加水2公升，水滚后放入所有材料，用大火煮15分钟，再转慢火煮1小时，适量调味即可。 功效：莲藕舒清肝热、润肺、凉血止血；马蹄清热生津、化痰明目、消积；赤小豆利水渗湿；南北杏化痰止咳。适合暑热天吃了很多热气食物，导致便秘便血、口干口臭、舌苔厚腻、有咳嗽黄痰的人士饮用。

大暑养生汤水｜5. 粉葛祛湿汤

份量： 3至4人

3至4人 材料： 粉葛1000克、粟米2条、猪骨500克、陈皮半块、赤小豆30克、生姜3片

粉葛1000克、粟米2条、猪骨500克、陈皮半块、赤小豆30克、生姜3片 做法： 所有材料洗干净，粉葛、粟米切块。加水2公升，水滚后，放入所有材料，用大火煮15分钟，然后再转慢火煮1小时，适量调味即可。

所有材料洗干净，粉葛、粟米切块。加水2公升，水滚后，放入所有材料，用大火煮15分钟，然后再转慢火煮1小时，适量调味即可。 功效：粉葛可解肌退热、生津止渴，有发汗解表功效，凡暑热天时感湿重颈紧，头重发热，可煲粉葛祛湿汤。赤小豆加强祛湿利尿；粟米调味；陈皮健脾燥湿。

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大暑养生2026｜大暑养生3大饮食禁忌

黄晶晶医师提醒，大暑期间应尽量少吃以下3类食物，以免加剧上火或脾胃不适：

性温燥热的食物：红肉、羊肉、韭菜、大蒜、辣椒等，这些食物容易加重内热，更易在暑天导致上火症状，例如喉咙痛、咳嗽黄痰、生痤疮湿疹。 高脂肪和高蛋白的食物：油炸食品、肥肉等 寒凉、生冷的食物：雪糕、冻饮、冰凉的水果等。大暑虽闷热，但喝冷饮既凉胃又伤脾，得不偿失。

大暑养生2026｜大暑宜做甚么养生防病？

在日常起居方面，黄医师建议多做有益心神的活动，并避免伤身行为：

大暑养生习惯：

多休息，避免过度劳累

多进行一些有益心神的活动，例如打坐、散步等

保持清凉通风的居室环境

多饮水补充水分

适量进食清凉解暑的食物

大暑伤身行为：

过度曝晒于烈日下，容易中暑

酗酒、性生活过度，耗伤精神

她提醒，大暑处于「长夏」，养生关键在于养护脾胃。即使天气闷热，脾胃较差的人士仍建议多喝暖水，以促进身体排汗散热。

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