细软/白头发越吹越毛躁？专家教1招判断是否干透免伤发 吹发前必做1步阻隔高温

洗头后头发总是越吹越毛躁？对于白发及细软发质而言，原来风筒的过度吹干正是令发丝干枯折断的致命元凶！有专家教只需1招简单自测法，即可精准判断头发是否真正干透，甚至吹发前做的一个抗热步骤，有助头发避开高温损伤。

细软/白头发越吹越毛躁？

据《Good Housekeeping》报道，与卷发器和直发夹相比，风筒看似对头发的热力损伤较小。然而，若使用不当，亦会在不知不觉间损害发质，尤其细软发质、熟龄发或白发族群，更容易因过度吹干而出现毛躁、折断及失去光泽等问题。三度荣获英国年度最佳发型师殊荣的Cos Sakkas指出，许多人每天都在犯一个非常普遍的吹头错误，却往往毫不自觉。

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Cos Sakkas表示，使用风筒本身并不会伤害头发。事实上，吹干头发通常比自然风干更好，因为头发在湿透状态下是最脆弱的。关键在于要在头发刚干透时停止吹风。他强调，继续用风筒吹已经干透的头发才会造成热伤害。很多人以为头发还没干，其实只是已经进入过度吹干状态，两者之间只有一线之隔。他建议，在正式吹整造型前，可先快速将全头约七成吹干，把多余水分带走，再开始整理发型，这样实际吹头的时间便会大幅缩短。另外，吹头时务必从内层开始，最后才吹头顶表面的头发。

为何过度吹干会损害发质？

Cos Sakkas解释，当头发干透后，继续用风筒多吹一分钟都会带走发丝的水分。毛鳞片是每根发丝的保护外层，过度吹干会令其失去天然弹性，导致头发变得脆弱、暗淡无光，甚至容易折断。

他特别提醒，随著年龄增长，头发会变得稀疏及自然干燥，对热损伤的抵抗力亦会下降。发质细软或脆弱的人士会更快察觉到这种损伤。白发比黑发更容易因过度干燥而受损，因为白发本身较易流失水分。过度受热会令白发看起来干枯、粗糙或毛躁，失去柔顺亮泽的感觉。因此，他建议无论任何发质，在使用加热造型工具前，都必须使用抗热护发产品保护发丝。

过度吹干会影响头发生长？

过度吹干头发更会损害头皮健康，而健康的头皮正是头发生长的最佳土壤。如果本身属于细软发质，过度吹乾造成的伤害尤其严重。头发越稀疏，热力与头皮之间的物理屏障就越少。头皮暴露在热风中会导致干燥、发炎和敏感。如同面部肌肤一样，头皮同样需要保护和护理，以避免不必要的热损伤。他建议，吹头时风筒要保持移动，喷嘴亦应与头皮保持至少15厘米的距离。

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如何判断我的头发是否已经干透？

Cos Sakkas建议用手指梳理每一撮头发，感受一下是否有冰凉或潮湿的感觉，尤其是底层头发。潮湿的头发感觉会较重，而干燥的头发则较轻盈飘逸。因此，吹头时要不断检查，一旦感觉干透便应立即关掉风筒。

头发已经吹过头会有哪些征兆？

若头发已因过度吹干而受损，通常会出现以下7大现象：

摸起来粗糙、不滑顺

像稻草般干燥

失去光泽

自然卷变得更明显

分叉增加

断发变多

容易打结、纠缠

5大护发秘诀 修复受损发质

Cos Sakkas分享了以下5大护发秘诀，有助修复干燥受损的头发：

5大护发秘诀

5大护发秘诀：

温和洁净：洗头水温过热会令头发及头皮干燥，导致发丝毛躁干枯。建议以温水洗头，最后用冷水冲洗，有助闭合毛鳞片，锁住水分并保持光泽。 必用护发素：护发素带正电荷，能中和头发上的静电，减少梳理和造型时的摩擦及折断。它亦能强韧及滋养发丝，保护毛鳞片免受环境伤害。 深层滋养：每星期使用一次深层滋养发膜或免冲洗护发产品，能有效改善干燥受损问题，减少断发并抚平毛躁，恢复头发弹性。 吹头前做好抗热屏障：吹干头发前一定要喷上抗热喷雾，特别是较为脆弱干燥的发尾。此外，切忌在头发完全湿透滴水时使用高温造型工具，以免破坏头发结构。 完成造型：想要打造柔软顺滑的秀发，完成造型后可喷上护发定型喷雾，能牢牢锁住造型并呈现精致的效果。

资料来源：《Good Housekeeping》

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