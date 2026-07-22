朝早第一杯水饮冰定热？新研究解开谜底 揭代谢效果大不同 饮冰水有助减磅？

每日起身第一杯水，你拣冰定热？这个「世纪难题」一直都令大家争论不休，「冰水党」坚信冰水醒晨，「热水党」强调暖水养生。最近一项新研究意外为这「世纪大战」提供科学线索，科学家发现冰水确实有助减重，热水则改善代谢，似乎各有各好？

朝早第一杯水饮冰定热？新研究解开谜底

最近一项发表于《Life Sciences》的研究，揭开了早上第一杯水饮冰定热之谜。中国药科大学团队以高脂饮食肥胖小鼠为对象，分别喂饮0°C冰水、25°C常温水及40°C热水，为期12周。结果发现，冰水确有助减轻体重，热水则改善代谢指标，但两者对体重影响有别。

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朝早第一杯水饮冰定热？新研究解开谜底

朝早第一杯水饮冰定热？冰水热水各有代谢效益

早上饮水｜冰水组：体重明显下降

饮用冰水的小鼠，体重增幅受抑制，雄性降约27%，雌性降约29%。体脂率、肝脏脂肪、三酸甘油酯及胆固醇均下降，发炎指标亦改善。能量消耗增加，核心体温上升，与燃脂相关的蛋白（UCP1及PGC-1α）活性提高，促进脂肪燃烧。

早上饮水｜热水组：体重不变、血脂肝功能改善

热水组小鼠体重与常温组相若，脂肪量无明显变化，但血脂、肝功能及发炎程度均获改善。其产热机制主要透过激活腹股沟白色脂肪的「米色化」来提升代谢，与冰水主攻棕色脂肪的路径不同。

早上饮水｜肠道菌群与L-半胱氨酸是关键

研究发现，冰水与热水会塑造不同的肠道菌群，但两组小鼠血清中唯一共同上升的代谢物为L-半胱氨酸。该物质与血脂、肝功能呈负相关，与核心体温呈正相关，并能直接驱动脂肪产热。

朝早饮冰定热？各有好处

这项动物实验显示，冰水与热水各有代谢效益，只是机制不同。然而，目前研究仅限于小鼠，人类数据仍不足，不宜直接套用。

更重要的是，研究结果亦间接否定「饮冻水伤胃」的传统说法，但肠胃敏感者应以自身感受为先。早晨补水，无论冷热，适量已是健康习惯；若追求额外代谢效益，可因应个人体质选择，毋须盲从。

早上饮水｜几时饮、饮多少、饮边种？

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽曾表示，早上应如何喝水或者喝多少，一般建议饮用约200毫升（约一杯水）。饮得太少效果不明显，过量则会冲淡胃酸，影响早餐消化。肾病患者或需控制水分摄取的人士，应遵照医生指示。

饮水速度

应小口慢饮，将水含在口中分几次吞下。快速灌水会增加心脏负担，亦容易吞入空气，引起腹胀或打嗝。

推荐饮品

清水（最佳选择） ：无热量，能迅速补充水分、稀释血液，适合绝大多数人。

：无热量，能迅速补充水分、稀释血液，适合绝大多数人。 蜂蜜水 ：有助纾缓便秘，但糖尿病人及肥胖者不宜。

：有助纾缓便秘，但糖尿病人及肥胖者不宜。 柠檬水 ：胃酸过多者空腹饮用或会刺激胃部，应避免。

：胃酸过多者空腹饮用或会刺激胃部，应避免。 淡盐水（不建议）：现代人日常钠摄取量已偏高，早晨血压本来就处于上升期，饮盐水会进一步推高血压，尤其高血压、心脑血管疾病及肾病患者应避免。

早上不宜饮用的饮品

隔夜茶：虽不致癌，但浸泡太久容易滋生细菌，亦失去原有风味。 果汁：含糖量高，空腹饮用会影响食欲，亦不利血糖控制。 碳酸饮品：无法有效补充水分，更会加速钙质流失，肠胃敏感人士易感不适。

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