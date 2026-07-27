抗氧化力完胜蓝莓3倍！研究揭1种超级莓果属抗氧化之王 更有助护肤护眼

想抗老防晒只知道吃蓝莓？有研究发现，一种来自南美洲的「超级莓果」，其抗氧化力竟比蓝莓高出3倍，被誉为「植物界抗氧化之王」，更有护肤和护眼功效。

研究揭1种超级莓果属抗氧化之王 更有助护肤护眼

食安专家韦恩近日在其Facebook专页发文指出，源自南美洲的「马基莓」是近期备受注目的「超级莓果」。研究发现，马基莓蕴含多酚、花青素、维他命A、C、B3，以及叶酸、钾、钙等多种营养成分。其中最为人称道的，是其花青素含量冠绝天然莓果——其主要活性成分「飞燕草素」（Delphinidin）占总类黄酮达85%以上，是自然界中飞燕草素最丰富的来源之一，赋予其极高的抗氧化功效。

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数据分析显示，马基莓的ORAC值（抗氧化力指标，μmol TE/100g）高达27,500。与其他常见莓果相比，其抗氧化力远超蓝莓（9,200）、蔓越莓（8,500）、巴西莓（5,500）、野樱莓（16,000）及红提子（1,800），堪称「植物界抗氧化之王」，「超级莓果」之名当之无愧。

1种超级莓果属抗氧化之王

韦恩表示，人体直接接触紫外线（UV）的部位主要是皮肤与眼睛，而马基莓恰好对这两方面均有莫大益处，是夏天防晒保养的珍贵食材：

1.保护皮肤

一项针对32名日本女性进行的双盲对照试验发现，每天补充60毫克马基莓萃取物（花青素苷≥35%），8星期后，测试者的肤色亮度与饱和度均比对照组有显著提升。此外，补充4星期后，脸部泛红斑点的面积与数量亦明显减少。

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2.保护眼睛

一项研究发现，马基莓萃取物能预防眼底细胞受光照损伤，有助维持眼睛健康。另一项针对13位干眼症患者的研究亦发现，每天摄取30至60毫克马基莓萃取物，连续30天后，患者的泪液分泌量增加了约50％，大幅纾缓眼干症状。

至于食用方法，韦恩解释，由于马基莓营养丰富，极易变质发酵，这亦是其被称为「智利酒果」的原因，因此市面上难以买到新鲜果实。不过，大众可以选择市面上的「冷冻干燥马基莓粉」代替。他强调，马基莓粉的新鲜度与营养价值不仅不输鲜果，而且更为浓缩，一匙（约5至6克）的马基莓粉已等同150至180颗果实的营养。他建议夏天时可将马基莓粉加入冻牛奶或乳酪中拌匀食用，味道不仅可口，更能吸收满满的花青素，饮品呈现出的浓紫色正是天然花青素的色泽。

资料来源：食安专家韦恩

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