60岁长寿专家生理年龄仅21岁 曾患红斑狼疮 获批只有5年健康人生 附5大抗老习惯

39岁那年，Leslie Kenny被诊断出患免疫系统疾病，医生告诉她只剩下「5年」健康日子。「不认命」的她试尽一切方法、终成功改变命运；现年60岁的她生理年龄只有21岁，体内已检测不到疾病的生物标记，堪称「抗老界天花板」！到底她有甚么不为人知的长寿习惯呢？

长寿秘诀｜60岁测出21岁的生理年龄

牛津长寿专家、品牌Oxford Healthspan的创办人Leslie Kenny在39岁那年被诊断出类风湿性关节炎和红斑狼疮。确诊后，Leslie决定尝试一切可能改善预后的方法。她刚离开高压工作，又经历了身心俱疲的生育治疗。她回忆自己恍惚之间犹如听到已故祖母的声音；那一刻，她决心全面改变饮食、运动和心态。

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长寿秘诀｜5个健身习惯 逆转生理年龄

她后来成功自然怀孕，并透过检测（以慢性发炎程度测定生理年龄）测出21岁的生理年龄。她说：「我一直相信身体有自愈的智慧。我们要做的就是移除有害物质，加入支持身体的事物——当身体恢复平衡，它就知道如何治愈自己。」她更分享了5个健身习惯：

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1. 步行与骑单车

初期她只是尽量多出门散步，不会太剧烈。她住在山脉附近，也开始加入登山增加阻力。现在她大部分地方都走路或骑单车去，将运动融入日常生活。

2. 微运动

她认为久坐生活型态会造成高度发炎，几乎和吸烟一样糟。她每小时左右做10下深蹲，在视像会议中也会带领同事一起做。她也喜欢木制摇摆板，锻炼核心肌群和平衡能力，对预防跌倒至关重要。

3. 低强度运动

初期她喜欢瑜伽和皮拉提斯，以不过于剧烈的方式活动身体。她也做过高强度间歇训练，但只做20至30分钟。她强调：「随著年龄增长，你必须调整运动强度。」

4. 「金发女孩运动区间」

她学会了优先考虑恢复与平衡。「运动太少是灾难，运动太多同样是灾难。每个人都要找到适合自己的区间，因为体能水平不同，来自不同经验和背景。」

5. 血流限制训练

她大力推崇这种方法，透过减少流向身体特定区域的血流，欺骗身体以为进行更剧烈的运动。当束带（类似血压带）释放时，乳酸和一氧化氮积累瞬间涌入，向脑下垂体发送信号，释放生长激素，直接建造肌肉。这原是日本中风患者常见的复健方法，近年大量研究支持其益处。

长寿秘诀｜从微小习惯开始

Leslie建议从微小习惯开始：「想3件你可以为健康做的事，选一件融入日常生活，把它跟你已经在做的事连结起来。一旦那个习惯稳固了，再回到清单，看另外两件事。」她强调，必须是适合自己的方式，对某些人来说是深蹲，对其他人也许是伸展。

资料来源：Women's Health、lesliesnewprime@IG

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