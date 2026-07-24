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51岁周迅出道35年身材零走样 公开4大养生秘诀 自爆瘦身靠「慢食法」一餐饭吃足1小时

保健养生
更新时间：11:00 2026-07-24 HKT
发布时间：11:00 2026-07-24 HKT

今年51岁的「三金影后」周迅，出道35年身材零走样。她自爆平日瘦身全靠「慢食法」，一餐饭坚持吃足1小时。除了「慢食法」，她日常还有甚么养生秘诀？

51岁周迅公开4大养生秘诀 自爆瘦身靠「慢食法」

周迅多年来始终维持纤细匀称的身材与宛如少女般的肌肤状态，她近日更在社交平台大方分享自己的养生与体态管理秘诀，当中没有复杂的饮食禁忌，亦没有地狱式的训练餐单，核心只有一个简单却不易坚持的习惯——「慢慢食」。

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1.一餐饭坚持吃足1小时

周迅透露，自己有一个习惯，就是把一餐饭拉长至约1个小时慢慢吃。她刻意放慢进食速度，因为若食得太快，很容易在未感受到饱足感前，就不自觉吃下过多食物。慢慢进食不单能充分满足味蕾、享受美食，也能有效控制份量，避免暴饮暴食，即使在需要管理体态的时期，依然能保有享受食物的乐趣。

被问到是否要做到「一口咬30下」时，她笑言没有特别计算次数，但重点是必须把食物充分嚼碎再吞咽。她指出，吃得太快容易导致胃气胀及不适，充分咀嚼能令整个进食过程更舒服，减轻身体负担。

其实，周迅的「慢食」习惯早已被圈内好友证实。艺人黄磊曾提到，大家聚餐时往往都快吃完了，周迅还在慢悠悠地咀嚼。大脑接收饱足讯号通常需要20分钟以上，当进食速度放慢，大脑便有充足时间接收讯号，自然不易食过量。细嚼慢咽毋须刻意挨饿，绝对是相对容易长期执行的佛系瘦身习惯。

2.高热量食物留在早餐吃

除了放慢进食速度，周迅还有一个独特的饮食策略。在拍戏期间，如果特别想吃某些食物，例如蛋糕、甜品或零食等高热量食物，她会刻意安排在早餐时段享用。

她表示，这样做等于提前消耗「解馋配额」，满足了味蕾后，接下来的餐单就会相对清淡许多，例如改食青瓜等低热量食物。不过她补充，这种饮食控制主要是在工作期间配合角色需求而作出的调整，平时生活不会要求自己吃得过度严格。

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3.饮食清淡戒生冷 随身带保温杯

饮食上，周迅坚持清淡原则，主打天然原型食材，并尽量少吃生冷食物，因为生冷食物容易导致身体水肿，甚至刺激肌肤。她亦透露自己是一名「素食主义者」，长期进食蔬菜、水果、谷物等植物性食物。此外，她日常会随身携带保温杯，随时补充水分，并习惯在做运动前饮用花草茶，帮助身体排毒。

4. 拒绝高强度运动

周迅的运动习惯绝不走高强度路线，而是将运动巧妙地融入日常生活。她多年来坚持热瑜伽、慢跑、踩单车等带氧运动；就连留在家中追剧时，也会舍弃舒服的梳化，改为端坐在健身球上，边放松边锻炼腰腹线条。

她喜欢透过瑜伽、游泳这类运动来保持身体柔软度与内心平静，同时促进血液循环、增强心肺功能。此外，她特别重视睡眠质素，无论工作多忙碌，都尽量确保每晚有7至8小时的充足睡眠。

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