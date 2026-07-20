谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机

香港资深影帝「四哥」谢贤今日（20日）离世享年89岁，儿子谢霆锋及细女谢婷婷在社交平台证实悲痛消息。谢贤自 2022 年凭借电影《杀出个黄昏》勇夺香港电影金像奖最佳男主角殊荣后，便未有再推出任何影视作品。

金像封帝后过深居简出生活 身形消瘦脸颊微凹

在荣登金像影帝宝座后，谢贤近年逐渐减少公开露面，过着深居简出的惬意退休生活。在此期间，坊间亦屡次传出其健康状况亮起红灯的消息。

当日有网民在山顶一间咖啡店偶遇谢贤与友人聚会，据网民描述，谢贤当日穿上暗红色运动服，搭配蓝色长裤与长筒袜，并戴上黑色Cap帽及太阳眼镜，脑后紥起招牌小马尾，表现低调。虽然谢贤的身形明显比以往消瘦，脸颊微凹，且疑似因牙齿脱落导致嘴部有轻微内缩，但并见谢贤佩戴假牙。

相关阅读：谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范

网民当时曾礼貌要求合照，获心情大好的谢贤一口答应。无论是坐在轮椅上还是配合镜头，谢贤都极具耐性，而且全程面带微笑，毫无架子，腰板挺得笔直，展现亲民的巨星风范。

谢贤近年健康大不如前

谢贤随著年纪渐长，近年的身体状况已大不如前，出入要依赖轮椅代步，并需要拐杖辅助。据了解，谢贤晚年所居住的海景豪宅，由儿子谢霆锋所安排，而且为确保父亲得到最好的照顾，谢霆锋特别聘请四名具备医护背景的专业看护，以24小时三班制的方式全天候照料谢贤的起居饮食及复健。

外貌9变化=中风患心脏病？脸水肿皱纹多要小心

心脏内科医生张哲明在「新光医院医讯」发文指，心脏病、心血管病变等其实可从「面相变化」观察出端倪，因此古人认为的「相由心生」，在现代医学角度其实亦有一定道理。他指出，日常照镜时不妨多留意自己的样貌，如发现外貌出现以下变化，随时是心血管病变的警号。

外貌出现甚么变化，等于心血管疾病警号？⬇⬇⬇

外貌9大变化恐是心血管病变警号

1. 脸部水肿

正常人如果晚上睡觉前多喝水，或曾进食过咸食物，翌日早上都会出现脸部水肿，一般其后都会恢复正常，无需过分担心。不过，如水肿情况持续，就可能与多种器官病变有关。

若发现手按水肿位置后，皮肤不会弹回原状，这有可能是心脏或肾脏出现问题，这时应尽快求医检查。

2. 皮肤变色

不同的心脏疾病，患者的脸色亦会不一样，当中包括：

慢性心脏衰竭、晚期心肺病患者：皮肤可能呈深褐色或暗紫色

风湿性心脏病、二尖瓣狭窄患者：脸色可能呈暗红色

二尖瓣关闭不全患者：脸色或会苍白

心脏收缩功能障碍引起组织缺氧患者：皮肤和黏膜呈青紫色

3. 眼睑现黄斑瘤

黄斑瘤一般呈米粒或黄豆大小，主要是由坏胆固醇偏高导致皮下脂肪堆积所致，这意味著患者的胆固醇和血脂偏高，常见于40、50岁以上人士。

坏胆固醇偏高是诱发心脏血管狭窄的重要因素，当发现自己眼睑出现黄斑瘤时，应该及时就医，进行血脂检查。

4. 眼睛「老年环」

当眼角膜周围长出一圈灰白色的环，即为角膜老年环，这是因为血液中三酸甘油酯、胆固醇等沉淀的表现，预示患有心脏病的风险。

5. 前额皱纹（抬头纹）

有研究发现，前额皱纹多且深的人士，死于心血管病的风险比没皱纹的人士稍高。由于前额血管细小，可能对血管斑块更加敏感，所以前额皱纹加深、变多，可能与动脉粥样硬化或斑块积聚导致的血管硬化有关。

6. 鼻梁横纹（山根横纹）

鼻尖肿胀、发硬都表明心脏脂肪可能在增加或心脏病变正在加重。而鼻子和两眼中间的鼻梁处若有一条横纹沟，甚至出现一条青筋，均预示患者可能有冠心病的风险。

7. 耳垂皱折（冠心沟）

耳垂皱折多出现在中、老年人的耳垂上，通常为一条连贯的皱折，单侧或两侧耳垂都有可能出现，有机会意味著患者的冠状动脉硬化比较严重。

8. 舌苔发黄

有心血管病的患者，舌苔颜色、微生物菌群与一般人有很大不同。若同时伴有心慌、气促、失眠多梦、心前区刺痛等症状，恐有心血管病风险。

9. 嘴唇发紫