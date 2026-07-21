每天饮咖啡能防肾结石？ 营养师拆解护肾「秘密」 附正确喝法 注意6类人士慎饮

对不少香港上班族而言，每天早上饮一杯咖啡已是日常生活习惯。这杯咖啡不单能为忙碌的一天提神醒脑，最新医学研究指出，它可能还有助降低患上肾结石的风险。营养师张馨方指出，多项权威研究发现，咖啡摄取量较高的人士，发生肾结石的风险相对较低。她建议市民应以黑咖啡为主，并尽量减少加糖或植脂奶，每天饮用大约1至3杯即可；同时亦提醒市民，维持充足的日常饮水，依然是预防肾结石最有效的方法。

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研究揭黑咖啡与防肾石相关

张馨方日前于Facebook专页「ViVi营养生活话」发文分享，一项涵盖了超过21万人、进行了长达8年以上追踪的大型医学研究发现，咖啡因摄取量较高的族群，其肾结石的发生风险出现了显著降低。另一篇系统性回顾研究亦支持该发现，显示规律摄取咖啡与较低的肾结石风险之间存在明确的相关性。

黑咖啡发挥保护作用3大机制 助降尿液中草酸浓度

究竟饮咖啡为何能对预防肾结石有所帮助？张馨方表示，目前医学界推测，咖啡中所含有的咖啡因以及天然多酚，可能是透过多种生理机制来干扰肾结石的形成。首先，咖啡因具有利尿作用，能增加尿液排出量，进而降低矿物质在尿液中过度浓缩并结晶的机会。其次，咖啡因有助于降低尿液中的草酸浓度，减少草酸钙结石形成的风险。最后，咖啡本身富含绿原酸等强效抗氧化成分，这亦有助于减缓体内的氧化压力。

研究特别指出，来自天然咖啡的咖啡因，比起其他人工或非咖啡来源的咖啡因，其保护效果明显更好；甚至有数据显示，非咖啡来源的咖啡因可能反而与结石风险增加有关。因此，护肾的关键在于饮用纯粹的「黑咖啡」，而非单纯补充咖啡因锭剂。不过张馨方亦补充提醒，目前的学术研究多属于观察性研究，仅代表两者之间存在相关性，目前尚不能直接证明饮咖啡就是保护肾脏的直接因果原因。

黑咖啡发挥保护作用3大机制 助降尿液中草酸浓度

每天饮用量控制在约1至3杯

针对日常饮用建议，张馨方强调「饮得正确」远比「饮得过量」重要。市民应优先选择黑咖啡，并尽量避免添加糖分或植脂奶，每天的饮用量控制在大约1至3杯之间即可，并可根据个人体质及对咖啡因的耐受度适度调整。同时，切不可将咖啡直接当作日常清水饮用，因为补足足够的水分，始终是预防肾结石最重要的生活防线。

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6类人士饮用前应先咨询医生

最后张馨方提醒，并非所有人都适合透过增加咖啡摄取量来维护健康。以下6大特殊族群在调整咖啡饮用习惯前，均应先与专业医生或营养师作详细讨论：

慢性肾脏病后期患者

孕妇

严重胃食道逆流（胃酸倒流）患者

心律不整患者

对咖啡因特别敏感的人士

容易出现失眠问题的人士

资料来源：ViVi营养生活话

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