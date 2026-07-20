世界杯2026｜49岁Shakira热舞炸场获封「冻龄天花板」 公开5大保养秘诀 为防晒花心思做一件事

世界杯2026｜世界杯冠军战完美落幕，除了西班牙在加时赛以1比0击败阿根廷捧起冠军！本届盛事的中场表演同样成为全球全场焦点。由哥伦比亚天后Shakira与流行女皇麦当娜（Madonna）接连登场献唱，两位天后不仅展现出无与伦比的舞台魅力，更因其惊人的冻龄逆天状态在网上掀起热烈讨论，获全球网友疯狂洗版大赞。

「冻龄天花板」Shakira四度登台演绎主题曲撼动全场

49岁哥伦比亚天后 Shakira 的出场瞬间令全场气氛沸腾。她身穿亮黄色纱网连身衣、配搭同色手套，以凌厉霸气的舞步踏上舞台，并在写有「We are ready」的巨型湖水绿色与黄色旗帜上热舞。当歌曲进行至一半时，尼日利亚歌手Burna Boy身穿牛仔套装加入，二人合力演绎带有浓厚非洲节拍风格的赛事主题曲《Dai Dai》。这首歌曲正是二人共同创作的本届世界杯官方主题曲，亦是 Shakira 第四度为世界杯担纲演出，精采表现即时勾起无数球迷对她在2010年南非世界杯殿堂级金曲《Waka Waka》神级回忆。

Shakira 当天晚上的造型亦极具心思，上身采用贴身马甲式剪裁以凸显其纤细腰身，整件战衣镶满亮片、水晶与珠饰，在球场灯光照射下折射出耀眼光泽。腰际与裙摆大量运用流苏设计，并点缀串珠装饰，为整体造型增添丰富层次；高衩裙摆设计更巧妙地拉长其身形比例，展现出无可挑剔的修长腿部线条。

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1.每日脸部按摩促进血液循环

Shakira 虽然身材娇小，身高158cm，数十年如一日的冻龄美貌令人惊叹。她最具代表性的保养习惯之一，就是经常为脸部与颈部进行较大力道的按摩。她认为透过持续按摩能有效促进血液循环与淋巴排水，帮助消除脸部浮肿并改善暗沉，让肌肤自然呈现饱满澎润的弹性，完全不需要过度依赖厚重的保养品。

2.深层保湿与精油锁水相辅相成

在日常护肤方面，Shakira 相当重视肌肤补水。平时她会选用含有透明质酸（Hyaluronic Acid）的保养品来维持肌肤高含水量，同时搭配马鲁拉油（Marula Oil）加强滋润与锁水效果，双管齐下让肌肤时刻维持透亮有光泽。

3.红光美容仪上妆前舒缓肌肤

在面对重要活动、大型舞台演出或上妆前，Shakira 都会利用无线红光美容仪以及红光面板设备（如 Mito Red Light Panel）进行护肤程序。红光科技有助于舒缓肌肤、降低泛红与发炎状况，也能让后续的舞台妆容更加服贴持久。

4.一年四季坚持涂抹防晒产品

Shakira曾多次公开强调，防晒是她每天最不能省略的护养步骤。无论阴晴或一年四季，她都会固定使用高效 SPF 防晒产品，帮助肌肤抵御紫外线造成的衰老、色斑与肤色不均问题，这亦是她至今依然维持年轻紧致肌肤的重要关键。

5.少吃多餐 高蛋白食物为主食

Shakira如果要应付演唱会或其他演出，她的私人教练 Anna Kaiser 会帮她设计一个结合跳舞、间歇训练（HIIT）、游泳和普拉提的运动日程，重要的是每天的运动项目都不同，维持最高的燃脂效率。饮食方面，Shakira奉行少食多餐，相隔2至3小时进食一次，但分量精准控制，主要以高蛋白食物如鱼或鸡肉，来搭配大量新鲜蔬菜。

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Shakiram不为人知4大怪癖 奉行数位排毒

Shakira有其独特护肤之道，生活及工作上一样「独特」，并有4大「怪癖」！

Shakira录音时，一定要整个录音室关灯，要求漆黑一片，认为只有在黑暗中，听觉和情感才百分百细腻敏锐，所以工作人员要用黑胶带纸把所有录音器材的显示灯等封盖。 无论是彩排或在演唱会舞台上，Shakira最爱是赤脚，认为鞋会束缚她的灵魂和律动感，只有「脚踏实地」，直接踩在地面上才感受到能量。 要求物件要对称！Shakira有轻微强迫症，有传就连水果，形状和大小都要一致，并要整齐排列，如果摆歪或形状稍为不同，她会感到焦虑。 奉行数位排毒（digital detox）！Shakira十分抗拒手机，有指她在非工作时间，会把手机塞进梳化缝隙、或放在看不见的角落，又或交给助手保管，可以几天都不看手机。平时她更少上网，不会在网上搜寻自己的新闻外，更叫助手不要转告网民对她的批评。

资料来源：IG@Shakira

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