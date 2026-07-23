照胃镜发现「肠化生」等于患胃癌？长期消化不良恐中招？医生教4招预防

不少人做胃镜纯粹因为出现胃酸倒流或胃痛等情况，结果报告上出现「肠上皮化生」，随即联想到胃癌。其实，肠化生在本港相当普遍，每4名照胃镜的人士便有一人发现此情况。它虽然被界定为胃癌的癌前病变，却并非不治之症，亦不等同于患上胃癌。只要及早正视、配合针对性治疗与饮食调整，便能大大降低恶化机会。肠胃肝脏科专科医生施婉珍为大家拆解肠化生的真相与应对方法。

甚么是肠化生？为什么会发生肠化生？

「肠化生」全名为「肠上皮化生」，简单来说就是胃壁长出了不应该存在的肠道型细胞。正常情况下，胃黏膜有自己的上皮细胞，具备抵御胃酸的天然保护屏障；但当胃黏膜长期受慢性炎症刺激，原本的上皮细胞会发生适应性结构改变，逐渐被类似小肠或大肠黏膜的上皮细胞取代，便形成了肠化生。

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现时医学界认为，肠化生是多种风险因素长期叠加的结果，并非单一原因造成。当中的关键诱因是幽门螺旋杆菌感染。幽门螺旋杆菌属于世界卫生组织界定的第一类致癌物，可引发慢性胃炎、胃溃疡，持续刺激黏膜细胞。研究显示，约38.6%的肠化生患者同时为幽门螺旋杆菌带菌者，长期感染会令胃上皮细胞分化异常，逐步转变为肠型上皮细胞。

此外，不良生活与饮食习惯同样会明显提升患病风险。香烟中的有害化合物会持续损伤胃黏膜，长期饮酒或经常进食高盐、腌制及刺激性食物，都会反复刺激胃壁，削弱黏膜保护屏障，诱发胃黏膜细胞发生病变。若直系亲属有胃癌病史，个人患病风险会相应增加。长期胃酸倒流、慢性胆汁倒流、环境毒素、二手烟等，同样属常见诱因。

照胃镜发现「肠化生」等于患胃癌？

施婉珍医生指出，肠化生并不等同于胃癌，大部分患者也未必会发展成癌症，市民毋须过度恐慌。胃癌的形成是一个漫长、多阶段的渐进过程：大部分胃癌始于慢性胃炎，尤其是幽门螺旋杆菌引起的胃炎，胃黏膜长期受到刺激后，黏膜细胞产生肠变异以适应发炎环境，才会形成肠化生。

若炎症刺激长期得不到纾缓，部分肠化生细胞可能进一步出现异常，演变为非典型增生（又称为异型增生），这才是发展成入侵性胃癌前的重要状态。非典型增生分为低度及高度两种，级别越高，恶变风险越大。换言之，肠化生只是癌变路径中的其中一环，距离真正的胃癌还有很长的距离。

肠化生通常有哪些症状？出现哪些警号须马上求医？

肠化生本身并无任何症状，绝大多数个案是在照胃镜时，透过抽取胃黏膜组织作活组织检查才意外发现。不过，肠化生经常与慢性浅表性胃炎、胃酸倒流及幽门螺旋杆菌感染同时存在，因此患者有机会出现相关症状，常见包括胃酸倒流、胃痛、胃气胀、食欲不振、消化不良等。这些症状与普通胃病十分相似，很难单靠症状判断是否出现肠化生。

施婉珍医生提醒，若出现以下5大警号，绝对不能拖延，必须尽快求医：

持续性上腹疼痛，尤其是进食后或空腹时疼痛加剧，服药后未能纾缓。 明显的食欲下降、体重无故减轻。 出现吞咽困难、进食后饱胀不适。 呕吐或大便呈黑色、带有血迹。 长期消化不良、胃气胀持续超过一个月，并逐渐加重。

常见治疗方法是甚么？

肠化生一旦形成，大部分情况下无法逆转回正常胃细胞，但这不代表无计可施。治疗的核心目标是控制风险因素，阻止病情进一步恶化，将癌变机会降至最低。

治疗的第一步是先根除幽门螺旋杆菌。透过两种抗生素配合抑制胃酸的质子泵抑制剂进行三联疗法，疗程通常为两星期，只要患者根据指示用药，根除成功率可达八成以上。成功清除病菌后，黏膜慢性炎症会明显减轻，有效延缓肠化生进展。

若病情已经进展到黏膜异型增生阶段，则可透过内窥镜黏膜下层剥离术，将病变黏膜整片精准切除。但其余胃黏膜仍有再次出现变异的可能，约四分之一的患者会在其他部分复发，因此术后仍需要遵循医嘱定期跟进。

确诊肠化生后，并非人人都需要频繁覆诊，医生会根据病变范围、风险因素进行评估。低风险、无明显不适的患者，毋须频繁接受胃镜检查；若肠化生范围广泛、同时存在幽门螺旋杆菌感染或胃癌家族史等因素，则建议每1至3年接受一次胃镜检查，密切监测变化。

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有甚么方法可以预防肠化生？

想要预防肠化生或控制病情进展，日常饮食与生活习惯调整十分重要。施婉珍医生建议，可以从以下几方面入手：

规律饮食：饮食定时定量，每餐份量均衡，避免长时间空腹或暴饮暴食；进食时细嚼慢咽，减轻胃部消化负担。尽量不要太晚吃晚餐或频繁吃宵夜，饭后不宜立刻躺卧，减少胃酸倒流的机会。 调整饮食结构：应多吃新鲜蔬果与全谷物，补充维生素与抗氧化物，帮助维护黏膜屏障。相反，应减少进食腌制、烟熏、高盐加工食物，这类食物会直接刺激胃黏膜，亦是公认的胃癌风险因素。辛辣刺激、高脂高蛋白等难消化食物，以及长期冷冻饮品与生冷食物，亦应尽量避免。 戒烟限酒：戒烟限酒十分关键。香烟中的有害物质会直接损伤胃黏膜，减弱黏膜防御能力，同时影响胃部血液循环；长期过量饮酒亦会腐蚀胃黏膜屏障，加重炎症反应。此外，保持适量运动、维持良好情绪、避免长期精神紧张，都有助维持胃部正常功能。 高危族群定期检测：对于有胃癌家族史的高危人士，建议定期检查幽门螺旋杆菌，一旦发现感染便及时根治，可显著降低日后出现肠化生甚至胃癌的风险。

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